От ковида умерла 28-летняя девушка: что творит коронавирус в Самарской области на 15 июля 2021 года

С начала пандемии в регионе провели уже более 3 млн тестов на ковид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии в Самарской области зафиксировано уже 82,7 тысяч больных коронавирусом, 442 из них – за последний сутки. Это уже 17-й день подряд, когда в регионе выявляют за сутки более 400 больных ковидом.

Больше всего положительных тестов на «корону» за прошедшие сутки - в Самаре (190), Тольятти (62) и Сызрани (17). По области заболеваемость распределилась следующим образом:

- по 16 заболевших – в Кинеле и Сергиевском районе;

- 14 - в Кинель-Черкасском районе;

- по 12 - в Чапаевске и Волжском районе;

- 10 - в Красноярском районе;

- по 9 в г. Новокуйбышевске и Нефтегорском районе;

- 8 - в Богатовском районе;

- 7 - в Большечерниговском районе;

- 6 - в Отрадном;

- по 5 - в Большеглушицком и Пестравском районах;

- по 4 - в Жигулевске, Алексеевском, Борском, Кинельском, Приволжском и Ставропольском районах;

- по 3 – в Октябрьске и Хворостянском районе;

- по 2 - в Похвистнево, Елховском, Исаклинском, Кошкинском и Камышлинском районах;

- по одному – в Безенчукском, Похвистневском районе, Челно-Вершинском и Шенталинском районах.

От ковида с начала пандемии скончались уже 2 879 человек. Причем если ранее гибли в основном люди старшего возраста, то теперь жертвами «короны» становятся все более и более молодые люди. В частности, за последние сутки смерть от COVID-19 и заболевания эндокринной система подтверждена у 28-летней девушки.

Коэффициент летальности в Самарской области в последнее время стал больше, чем по стране: 3,48 - в нашем регион, 2,58 - в среднем по России. С чем это может быть связано, пока не ясно.

Медики напоминают жителям Самарской области о том, что нужно вакцинироваться, носить маски и по возможности избегать толп людей – это может помочь снизить риск тяжелого заболевания.