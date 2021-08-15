«Тетради заморские, форма нетипичная»: что к школе можно закупить в интернете, а с чем лучше не рисковать

Родители уже вовсю собирают детей в школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мама, в этом году я не хочу школьную форму из магазина! — категорично заявила мне дочь-семиклассница. — Она скучная, везде все одно и то же. Давай лучше с «алика» закажем? У нас так полшколы делает, я тоже хочу! Заодно и сэкономим.

Требования к форме в нашей школе вполне среднестатистические. Серые брюки, юбки и жилетки. Пастельные рубашки, кардиганы и свитера. Ничего яркого, кричащего, никаких джинсов и толстовок с капюшонами, никаких цветастых аппликаций и рисунков с аниме, блесток и страз. То есть как раз того, на что так западают современные тинейджеры и чего полным-полно в интернет-магазинах. Ну, какая на «алике» может быть школьная форма?

Но с другой стороны: как вспомнишь походы по торговым центрам перед 1 сентября, толчею среди таких же обезумевших от количества задач родителей, измученных бесконечными примерками школяров и скудный выбор однообразных рубашек и брючек — так вздрогнешь. Серфить по сайту дома на диване — не в пример приятнее. Решено — попробуем!

«В таком виде в класс не зайти»

По поиску «одежда для школы» сайт выдает тысячи предложений. Среди них бросаются в глаза откровенно дикие варианты типа кружевных мини-юбочек, толстовок с героями аниме и маек с готическими принтами.

— Мам, смотри, какая красота! — дергает за рукав дочка. Но потом сама же вздыхает: это явно не для школы. Китайцы, вы серьезно думаете, что наша МарьИванна разрешит моей дочке зайти в класс в таком виде?

Но много и вполне классических деловых вариантов школьной формы. Дочка сразу обращает внимание на модели с галстучками, бантами, кожаными ремнями, цепочками, широкими рукавами — такие элементы позволяют выделиться, но остаться в рамках школьных правил. Блузки, брюки, юбку подбираем без труда, размер сверяем по выложенным здесь же, на сайте, таблицам. А вот с теплыми вещами возникают трудности: на сайте сплошная тонкая синтетика, от нее зимой никакого тепла. Читаем отзывы покупателей, и понимаем, что за свитером все-таки отправимся в магазин.

«Спор откроем, часть денег вернем»

Цены в целом на 30-50% ниже, чем за аналогичные позиции в магазинах. Но встречаются и отдельные предложения вроде 1300 рублей за брючный костюмчик (в магазине школьной формы за брюки придется выложить не меньше полутора тысяч рублей, примерно столько же — за пиджачок) или блузок за 350 рублей (в магазине такие стоят не меньше тысячи). Мы с дочкой выбираем сарафан, юбку, брючки и две классические блузки. За все выкладываю семь тысяч рублей.

К покупкам нужно подходить со знанием дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С подбором обуви возникает сложность. Выбор обширный — можно найти и туфли, и ботинки, и сапожки, цены доступные — туфли можно найти за 700 рублей, кроссовки — за 600. Но мы не рискуем — а ну как мало или велико окажется? А обувь должна сидеть на ноге идеально, иначе мозолей не избежать.

Посылка приходит уже через две недели. Качество вещей неплохое, но есть и косяк — вместе серого банта к одной из блузок продавец положил зеленый .

— Может спор откроем, часть денег вернем? — предлагает дочка.

С размером мы угадали почти везде — лишь одна блузка оказалась «впритык», и скорее всего уже к середине учебного года будет безнадежно мала.

Рюкзак 500 рублей, доставка — еще 600

Некоторые школьные аксессуары на «алике» тоже можно купить дешевле. Модный рюкзак заказываем всего за 500 рублей, еще 600 выходит доставка, но в магазине похожий стоит 1500. А некоторых моделей в магазинах и на рынках и вовсе не сыщешь. Пеналы выходят не намного дешевле — порядок цен лишь немного ниже, чем в магазинах. Но подкупает ассортимент — здесь он не в пример шире и многообразнее, особенно для любителей аниме.

А вот на тетрадках и ручках сэкономить с помощью АлиЭкспресса не получится. Мало того, что цены на канцелярию такие же, как в магазинах, так еще и бесплатную доставку многие продавцы обещают только при сумме заказа от полутора, а то и 2,5 тысяч рублей. Например, 48-листовая тетрадь по физике стоит 38 рублей (в магазине аналогичная 40), но доставка выйдет еще минимум 49. На тетрадки я столько тратить не планировала! Единственное преимущество — большой ассортимент оформления обложек. Но и в магазинах он сейчас вполне приличный.

В общем, часть времени и денег АлиЭкспресс нам с дочкой сэкономил, но все вопросы сборов в школу явно не решил, и без похода по торговым центрам все же не обойтись.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Читайте отзывы и уточняйте стоимость доставки.

— Одни и те же товары у разных продавцов могут существенно отличаться в цене, так что лучше не полениться и потратить время на поиск возможных аналогов. Но будьте внимательны — у некоторых продавцов доставка платная, причем ее стоимость может в разы превышать стоимость самого товар. Или бесплатная доставка может начинаться от какой-то определенной суммы покупки.

— Размерная сетка у каждого продавца своя, они могут довольно сильно различаться между собой. Так что лучше каждый раз сверять размеры и брать немного «с запасом». Но если вещь все же не подошла по размеру, ее можно попробовать быстренько продать на «Авито» или обменять в одной из многочисленных групп в соцсетях.

— Обращайте внимание на рейтинг продавца и отзывы покупателей. Часто в отзывах покупатели выкладывают фото, на них можно увидеть, как вещь выглядит на самом деле, а не на отфотошопленной картинке.

— Обращайте внимание на ориентировочную дату доставки, она указана мелким шрифтом на страничке товара. Например, некоторые тетрадки, которые хотела заказать доска, продавец смог бы доставить не раньше середины октября, когда учебный год уже в самом разгаре.

А ЧТО ДУМАЮТ УЧИТЕЛЯ

Ирина Атапина, директор школы №29, г. Самара

— Как правило, в школах задают определенный цвет, в рамках которого нужно держаться. Например, у нас это серый, «кембридж». Но в рамках этого цвета ученики могут сами выбрать модели брюк, юбок, сарафанов — ведь у всех разные фигуры, им идут разные фасоны. Учителя понимают, что детям хочется внести какую-то индивидуальность в образ, какой-то отличительный элемент. Мы не препятствуем этому, но в разумных пределах. Хочет девочка розовую прядь в волосах или значок на рубанке, рюкзаке — пусть будет. Нужно искать компромиссы. Но важно при этом оставаться в общих рамках школьного стиля. Например, я считаю недопустимым , когда девочки в школе надевают короткие топики, оголяют живот, а мальчики приходят в шортах. Что касается ярких школьных принадлежностей, например, ручек с блесками, тетрадок с яркими обложками, то ничего страшного в этом нет, у ребенка должно быть в школе аксессуары, которые радуют душу. Главное — не обложка тетради, а то, что у нее внутри.

Подростки должны принимать участие в выборе школьных атрибутов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Екатерина Калинина, клинический психолог

— То, что подросток осознает себя как личность, в нем появляется желание проявлять себя, свои отличия от окружающих, в том числе через одежду — это нормально. Тем более, что современные подростки, в отличие от своих сверстников 20-30-летней давности меньше гуляют во дворе, больше времени проводят на дополнительных занятиях или дома за компьютером. А значит, единственным местом, где подросток может себя показать, часто остается именно школа. Но современные образовательные учреждения в этом плане дают ученикам мало возможностей. В результате детям хочется больше свободы, саботажа. И это нормально, более того — это необходимый этап для полноценного развития личности. Хуже, когда подросток не бунтует, не выражает себя, покорно уступает. Часто нарочито яркий образ выбирают подростки, у которых не все хорошо в семье или возникают какие-то проблемы, если ребенку не дают проявить себя иначе.

Но школьные правила, школьный дресс-код требует постоянных поисков компромисса. Это хороший «тренажер» для тренировки умения договариваться. Причем не только для ученика, но и для его родителей и учителей. Объясните ребенку, что одежда дисциплинирует, настраивает человека на то, что ему предстоит — заниматься серьезным делом или веселиться. И что пусть лучше учитель обращает внимание на его знания, а не на яркую толстовку

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