«Увезли в лес и надругались на камеру»: в Самаре двое подростков и парень с девушкой похитили 18-летнюю официантку

19-летний Влад В. - владелец машины и самый старший участник преступления Фото: Соцсети

В обстоятельствах дикого происшествия разбираются самарские правоохранители. Преступники похитили девушку, надругались над ней, запечатлев свои издевательства на камеру, а потом стали требовать денег. Оперативники уже нашли подозреваемых, двое из них еще даже не закончили школу.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть 12 августа.18-летняя жительница поселка Береза Анна Я. (личные данные изменены) обратилась в отдел полиции Красноглинского района и заявила, что стала жертвой неизвестных.

— Она сообщила, что примерно в 19:00 11 августа у ее дома к ней подъехала черная «Лада Приора». В салоне находилось несколько незнакомых ей людей. Один из них достал нож и стал угрожать Ане, требуя сесть в машину. В итоге ее насильно туда усадили, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как злодеи вышли на Анну, почему именно на нее решили напасть — сейчас выясняют следователи. Возможно, эта компашка приметила ее в кафе, где она работает официанткой.

Пострадавшую увезли в лесной массив в районе поселка Новосемейкино. Там в отношении нее они совершили насильственные действия сексуального характера. Происходящее злоумышленники снимали на мобильный телефон.

Подозреваемых нашли в том числе и по автомобилю, на котором они передвигались Фото: Соцсети

— Похитители стали угрожать потерпевшей, что изобьют ее и распространят сделанные видеозаписи в интернете, если она не выдаст им 50 тысяч рублей. После этого Анну отпустили, — добавляют сыщики.

Девушка запомнила не только своих обидчиков, но и номер их автомобиля. С этой информация она и пошла к полицейским. Отыскать владельца авто, а также остальных участников преступления у сотрудников уголовного розыска получилось в кратчайшие сроки.

Подозреваемых оказалось четверо. Среди них двое подростков — 15-летний самарец и 17-летний юноша из Кинеля, учащийся 8-го класса вечерней школы. За рулем «Лады» находился 19-летний Владислав В. — «Приора» оформлена на его маму, которая прописана в другом регионе. Сам Влад живет в Самаре и учится в техникуме на четвертом курсе. Там же получает образование и 18-летняя третьекурсница Кристина М. — еще одна участница этих страшных событий.

Все ребята сейчас задержаны и дают показания. Анна своих обидчиков опознала.

По факту похищения возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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