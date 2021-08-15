Иван Сергеев забил второй гол в РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Рубин» в 4-м туре Тинькофф РПЛ принимал на «Ак Барс Арене» самарские «Крылья Советов». Хозяева были явным фаворитом встречи, ведь до этого они в чемпионате не потеряли ни одного очка и могли закрепиться на первом месте, а гости все свои игры в турнире проиграли.

Подопечные Леонида Слуцкого начали активнее. Они много атаковали, «Крылья» в начале встречи только отбивались. Впрочем, удары казанцев шли мимо.

Открыть счет могли вполне и «Крылья Советов». Зиньковский вывел Сергеева один на один с вратарем, но Иван не смог перебросить Дюпина. На добивании голкипер тоже справился с нападающим.

Затем скорости немного спали. Коллектив Игоря Осинькина уповал на контратаки, парни из столицы Татарстана же давили, но не могли довести дело до точного и опасного удара. На перерыв соперники так и ушли при нулях на табло.

Вторую половину активнее начали «Крылья». Опасный подход был у Зиньковского, Зеффан бил издали.

«Рубин» вскоре отодвинул мяч от своих ворот и создал похожие моменты. Йевтич стрелял с дальней дистанции. Игнатьев и Костюков имели неплохие шансы, но не смогли акцентировано пробить.

А на 59-й минуте «Крылья Советов» вышли вперед. Зиньковский отдал пас пяткой на Сергеева, Иван вышел один на один и пробил мимо Дюпина. 0-1!

Радовались гости не долго. Спустя три минуты Ин Бом взялся исполнять штрафной на левом фланге и отправил мяч в дальний угол. Ломаев не спас «КС». 1-1!

Рисунок игры не поменялся. Обе команды стремились атаковать. «Крылья» под занавес тайма выпустили на поле быстрых Пиняева и Сарвели, которые должны были добавить скорости в атаке. У «Рубина» уже был на поле Хвича.

На 80 минуте снова в центре внимания оказался Иван Сергеев. Форвард ворвался в штрафную, пробил в ближний угол, но Дюпин спас ворота.

Казанцев мог вывести вперед Костюков. Он с выгодной позиции пробил выше.

«Крылья» и «Рубин» больше ничего создать не смогли и сыграли вничью. Самарцы набрали свои первые очки в сезоне. У клуба из Казани в активе 10 баллов.