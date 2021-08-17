«На бис»: в Тольятти персонажи Зощенко и Тэффи поучаствуют в благотворительности

Театр непрофессиональных актеров, сменивших амплуа ради благого дела, имеет большой успех у зрителя. Фото ПАО «Тольяттиазот».

На сцене Дворца культуры «ТОАЗ» 25-26 сентября пройдет благотворительный спектакль «Суета сует или Истории, рассказанные в театральном буфете».

Премьера этой постановки состоялась накануне Дня защиты детей, но ее успех у зрителей убедил актеров дважды собраться еще и осенью. Каждому придется отложить свои дела – да-да, почти все актеры, занятые в постановке – не профессионалы, а люди, желающие помочь детям. В главной роли выступит народная артистка России Наталья Дроздова, вновь порадует слух специальный гость – московский баритон Владислав Косарев, которому пришлось репетировать свою роль по видеосвязи. Плюс еще 18 имен, так или иначе известных тольяттинцам и жителям региона - представители городской и даже губернской администрации, бизнеса, общественных организаций и учреждений культуры, которые третий год (из-за пандемии – не подряд) выходят на театральные подмостки, чтобы доставить радость зрителям, а детям – необходимое для развития и лечения оборудование.

Предыдущие постановки «Женитьба Бальзаминова» и «Прекрасны женщины во гневе» зрители тепло принимали в 2018 и 2019 годах. На этот раз их вниманию представили спектакль «Суета сует» - истории со страниц произведений Михаила Зощенко и Надежды Тэффи, происходящие в театральном буфете. Наряды, передающие дух ушедшей эпохи, создали в костюмерном цехе Дворца культуры ТОАЗ. А образы – так ли уж сильно они изменились за 100 лет? Весь набор человеческих слабостей и сильных сторон, вложенных классиками в своих героев, можно без труда лицезреть и сегодня – и не только на сцене.

Семья поймет!

На майской премьере спектакля за игрой своего заместителя с интересом наблюдала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Наталью Тонковидову уже сложно назвать непрофессиональной актрисой: «Суета сует» - это ее второй спектакль, после «Женитьбы Бальзаминова». Две роли в благотворительных постановках разделяют не только время, но и расстояние – в прошлом году Наталья Александровна переехала по работе из Тольятти в Самару. Но отказываться от заманчивого предложения повторить сценический опыт не пришлось – помогла структура сценария.

- В «Женитьбе Бальзаминова» мы часто репетировали. С Юлией Петренко было много синхронных сцен, ведь мы играли сестер, - вспоминает Наталья Тонковидова. – На этот раз спектакль состоял из нескольких историй, поэтому репетиционный график был проще. Зато в плане актерской подачи, выражения эмоций пришлось потрудиться. Кажется, преуспела: в одной из заключительных сцен с удивлением обнаружила, что из глаз текут слезы. Правда, на повторном показе так сыграть волнение уже не получилось.

Наталья Александровна признает – при всей теплоте и дружелюбности атмосферы, которая сложилась среди «актеров»-единомышленников, главная заслуга в их раскрепощении принадлежит режиссеру – Галине Швецовой-Скрипинской.

- Я человек открытый - никогда не могла притворяться, - признается Наталья Александровна. – А в «Суета сует» досталась роль нежной, ранимой, где-то кокетливой девушки. Вроде бы несвойственные мне черты, но Галина Петровна их увидела во мне и «вытащила» наружу. Актерам пришлось не только работать над собой – преодолевать робость перед сценой и открываться перед зрителем, не бояться быть смешными. В плотном рабочем графике (а каждый из занятых в спектакле действительно очень загруженный человек) нужно было найти время – и для репетиций, и для показов. Заместителю министра культуры, например, пришлось жертвовать выходными с семьей – проживая в другом городе, после работы на репетицию не заскочишь. А чтобы появиться на сцене в дни премьеры и второго показа (спектакли прошли в будни), взяла часть отпуска.

- Тольяттиазот выступил с прекрасной инициативой, - считает Наталья Тонковидова. – Радует, что традиция развивается и к ней каждый год присоединяются новые неравнодушные люди. Цель благородная – благотворительность, поэтому кроме возможности проявить свои творческие способности, этот проект нам дает возможность сделать важное дело – помочь тем, кому это необходимо.

«Верю!»

Галине Швецовой-Скрипинской работать с непрофессиональными актерами не привыкать - всю жизнь трудится в любительском театре. А секрет их успеха у зрителей в том, что требования режиссера к ним профессиональные – без поблажек и скидок на основную профессию. Для участия в «Суета сует» собрались люди известные и успешные, но критику со стороны режиссера, по словам Галины Петровны, каждый воспринимал правильно – вот что значит умение расставлять приоритеты. Впрочем, Галина Швецова-Скрипинская не подавляет воспитанников своим авторитетом: на сцене есть место импровизации, это и делает спектакль живым. Многое артисты придумывали сами – детали образа, сцен. А режиссер «держала форму» действа и помогала раскрыть грани, о наличии которых в себе некоторые участники проекта и не подозревали.

- На площадке чувствовалось взаимное уважение друг к другу и к истории, которая нас свела вместе – это же благотворительный спектакль, - говорит режиссер. – Люди талантливые, практические все – не без актерского дара. Возможно, поэтому наши спектакли имеют продолжение, хотя, как правило, благотворительные постановки – одноразовые мероприятия. У нас же сложилась традиция повторов спектаклей, начиная с первого – «Женитьбы Бальзаминова». С каждым новым сезоном мы повторяем спектакли, и они так же собирают зрителей. Это радует, потому что несет дополнительный сбор средств на благие цели.

Традиция добра

Откуда же вышла эта замечательная традиция на сцену Дворца культуры химиков? Автор идеи - заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. Она же – исполнительница ролей во всех трех спектаклях.

- Это коллективное творчество инициативной группы, - отрицает свою единоличную заслугу Юлия Владимировна. – Идея благотворительных спектаклей в Тольятти не нова, но специфика нашего проекта – целевое направление средств, вырученных от продажи билетов, на укрепление материальной базы детских, социальных, лечебных учреждений. Труппу собрать оказалось не сложно, потому что людей привлекает сама цель проекта. Конечно, впервые участвовать в таком деле тяжело – выйти на сцену, показать себя в новом качестве. Но более бывалые коллеги, участвующие в постановках не в первый раз, оказывают поддержку, и наставники прекрасные – народная артистка России Наталья Дроздова и наш режиссер. В таком коллективе работать на сцене одно удовольствие!

На средства от спектакля «Женитьба Бальзаминова», в частности, закуплен реабилитационный комплекс в лечебный центр «Ариадна». Фото ПАО «Тольяттиазот».

Зрители были приятно удивлены уровнем спектакля. Заранее зная, что большая часть актеров – непрофессионалы, во время представления люди об этом попросту забыли – настолько удалось представителям бизнеса и власти вжиться в образы. Перевоплощение было настолько полным, что зал до самого занавеса не узнавал многих людей, хорошо им известных по газетам и телевидению.

- На это мы и надеялись – чтобы люди, которые придут посмотреть постановку, получили не только возможность сделать доброе дело, купив билет, но и удовольствие от нашей работы, - призналась Юлия Петренко.

Два предыдущих благотворительных спектакля собрали более полутора миллионов рублей. На эти средства приобрели современное специализированное оборудование для учебных мастерских в детском доме «Дельфин», тренажер для восстановления подвижности, реабилитационный комплекс в лечебный центр «Ариадна» и гидромассажную ванну для детского реабилитационного центра «Виктория». В этот раз средства от спектакля направили на медоборудование для детей с проблемами слуха из школы-интерната №5, детского сада «Спутник» и некоммерческой организации «Планета детства «Лада».