Меньше вскрытий! В Самаре повреждения на теплосетях продолжает искать робот

Умный робот уже обследовал 3 километра сетей. Фото: Андрей ТАНАЕВ

В Самарской области робот-диагност продолжает искать повреждения на теплосетях. Умный робот уже обследовал 3 километра сетей в Самаре и Новокуйбышевске. Недавно с его помощью специалисты удаленно узнали все о состоянии теплосетей на ул. Карбышева. И ремонтные бригады уже приступили к устранению проблем в отдельных, четко обозначенных зонах. При этом, к радости жителей, им не приходится проводить масштабные вскрытия, ведь роботизированный комплекс уже изучил состояние труб и теперь профессионалы точно знают, где копать и что исправлять.

Специалисты удаленно узнали все о состоянии теплосетей на ул. Карбышева. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Робот Валли – а именно так прозвали комплекс сотрудники из-за схожести с персонажем одноименного мультфильма – появился в Самаре недавно. На теплосетях он работает только первый год, но уже доказал свою полезность. Изобрели умного диагноста российские ученые. Сначала энергетики испытывали его, но, убедившись в качестве работы, запустили под землю уже с конкретной задачей. Кстати, теплоэнергетики «Т Плюс» стали одними из первых в стране, кто взял новейшую разработку на вооружение для диагностики дефектов магистральных сетей. В городах с плотной застройкой такой робот просто незаменим: часто для того, чтобы найти повреждения, приходится вскрывать большой участок тротуара или дороги, жители терпят неудобства. Да и затраты на вскрытие и восстановление благоустройства немаленькие. Теперь же можно получить четкую картину того, что происходит под землей, более простым способом.

- Внутритрубный метод диагностики коммуникаций очень эффективен. Он уже позволил обследовать трубопроводы без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Этот вид диагностики минимизировал, а где-то и полностью исключил неудобства для горожан. Сейчас обследовано 13 магистральных участков в Самаре и Новокуйбышевске, - рассказал заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по тепловым сетям Дмитрий Кожин.

Действует робот просто: он погружается внутрь тепловой сети и определяет толщину стенок труб. Оператор на компьютере видит весь путь робота и может посмотреть, нет ли здесь незаконных врезок, посторонних предметов. За одно погружение Валли способен пройти 300 метров.

Робот Валли.

В «Т Плюс» рассказали, что работы продолжатся. Конечно, роботизированная проверка не исключает другие виды диагностических работ. Это лишь дополнительный способ поиска дефектов. Испытания сетей повышенным давлением также важны, ведь они позволяют заранее, не зимой в отопительный сезон, выявить слабые места труб и оперативно исправить недостатки, чтобы в холодное время года в домах у жителей областной столицы было тепло.