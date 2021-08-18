Эксперты рассказывали, что делать самарцам со строительным мусором после ремонта

Какой строительный мусор можно складировать на контейнерной площадке?

Даже небольшой косметически ремонт в квартире всегда приводит к образованию большого количества отходов. Что уж говорить о перепланировке или масштабной реконструкции всего дома. При этом не все строительные отходы можно разместить на контейнерной площадке, поэтому, приступая к ремонту, вопрос с вывозом мусора важно продумать заранее.

Что можно оставить на контейнерной площадке

Отходы после текущего ремонта далеко везти не придется. Их можно смело вынести на ближайшую контейнерную площадку. По определению они относятся к крупногабаритным, поэтому складировать их нужно на специально отведенных местах или в бункер. С ними проблем не возникнет. Региональный оператор в Самарской области «ЭкоСтройРесурс» вывезет их в рамках тарифа на услугу по обращению с ТКО.

- Согласно нормам СанПиН 2.1.3684-21 срок вывоза крупногабаритных отходов зависит от температурного режима. При 4°С и ниже вывоз осуществляется не реже 1 раза в 10 дней, а при температуре 5°С и выше – не реже 1 раза в 7 дней, - отметили в компании «ЭкоСтройРесурс».

Если переполнение происходит быстрее, управляющая компания или сами жители всегда могут обратиться к региональному оператору с просьбой вывезти скопившийся мусор оперативнее. Для этого нужно лишь позвонить по телефону горячей линии или подать заявку через социальные сети.

Что лучше доверить профессионалам

Совсем другое дело, если речь идет о вывозе отходов после строительства и капитального ремонта. Здесь лучше довериться специалистам. Строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, его запрещено выбрасывать на площадки общего пользования. В противном случае это приводит к образованию свалок.

Кому во дворе понравится такая свалка?

Сбор, транспортирование и размещение строительных отходов может только лицензированная организация. Такие отходы отправляются на специальный полигон. И в этом вопросе важно быть максимально внимательными, обращение к недобросовестным предпринимателям может привести к образованию несанкционированных свалок вблизи городов и населенных пунктов.

В число лицензированных организаций, которые могут заниматься сбором, транспортированием и размещением строительных отходов входит и регоператор, но по отдельному договору с юридическими лицами.

А за организацию незаконных свалок предусмотрена ответственность - статья 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Нарушение влечет за собой наказание в виде штрафа:

для физических лиц в размере до 2 000 рублей;

для юридических – до 30 000 рублей;

для индивидуальных предпринимателей грозит взыскание до 50 000 рублей и приостановление деятельности сроком на 3 месяца.

На заметку

Эксперты предупреждают: прежде чем заключить договор на вывоз строительных отходов, проверьте, есть ли у компании соответствующая лицензия. Только так вы избежите попадания мусора в несанкционированные места.