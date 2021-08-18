РЦК Самарской области доказал свою компетентность и прошел сертификацию

Деятельность РЦК оценивали по нескольким критериям как дистанционно, так и в очном формате.

В Самарской области продолжается успешная реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) прошел сертификацию Федерального центра компетенций (ФЦК). Напомним, РЦК был создан для помощи региональным предприятиям в повышении эффективности их работы.

Обязательную сертификацию ежегодно проходят все центры, являющиеся операторами нацпроекта. Работу самарского РЦК проверяла комиссия, в которую вошли представители Министерства экономического развития России, ФЦК и руководители РЦК других регионов. По итогам проверки эксперты признали эффективность работы Регионального центра компетенций Самарской области.

Деятельность РЦК оценивали по нескольким критериям как дистанционно, так и в очном формате. Члены комиссии выезжали на предприятия, которые вовлечены в реализацию нацпроекта, чтобы убедится, что региональные команды организовали работу с предприятиями-участниками нацпроекта действительно качественно.

В Самарской области представители сертификационной комиссии посетили два предприятия: ООО «Лука» - здесь проект по повышению эффективности уже получил завершенный вид - и ООО «Нова», где проект пока на стадии внедрения.

Компания «Лука» занимается производством анодированных, декорированных и окрашенных профилей из алюминиевых сплавов и нержавеющей стали для напольных покрытий и плитки. Это самарское предприятие смело можно назвать типичным представителем среднего бизнеса. Компания вынуждена постоянно развиваться, ведь в этом сегменте рынка жесткая конкуренция. Поэтому ООО «Лука» с азартом включилось в нацпроект «Производительность труда». За полгода здесь удалось сократить время изготовления декорированного алюминиевого профиля на 11% и увеличить выработку на одного сотрудника на 13%.

ООО «Нова» – специализируется на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений. Это одно из крупнейших предприятий России в этой сфере. Работа экспертов РЦК на предприятии еще продолжается. За первые три месяца подготовлен четкий план мероприятий по улучшению одного из производственных потоков, рабочая группа проходит обучающие тренинги.

- На одном из участков мы составили так называемую диаграмму спагетти – своеобразную карту перемещения людей, материалов или информации. Она наглядно показывает те проблемные места процесса выпуска металлоконструкций, которые можно оптимизировать, не прибегая к особым затратам. Например, простым изменением расположения рабочего места оператора мы сокращаем время, которое сотрудник тратит на выполнение привычной операции, – отметил эксперт РЦК Михаил Михайлов.

По результатам всех мероприятий на предприятиях было выдано заключение с положительными оценками соответствия, а показатель организации работы РЦК составил 11 баллов из 11 – наилучший из возможных результатов.

- Эта сертификация – оценка нашей работы. Сегодня мы получили максимальную подробную обратную связь от коллег из ФЦК. Сертификация ежегодная, и нам всегда есть над чем работать, совершенствовать свои навыки и экспертность, - прокомментировал руководитель РЦК Самарской области Константин Серов.

Как неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, повышение производительности труда – путь к укреплению экономического базиса для развития региона, в том числе социальной сферы. Ведь повышение производительности туда напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, дает возможность повышать заработную плату сотрудникам, создавать условия для выхода на новые производственные рубежи.

В Самарской области участниками нацпроекта уже стали 111 региональных предприятий, более 1400 прошли обучение, на 76 предприятиях внедрены инструменты бережливого производства и достигнут серьезный эффект по показателям производительности. При этом работа в этом направлении активно продолжается, все больше предприятий включаются в проект.