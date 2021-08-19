«Сохранить нельзя вырубить»: центр Самары может остаться без деревьев из-за работ по замене теплотрасс

Вырубка деревьев для замены теплотрассы привела к конфликту между жителями, районной администрацией и ресурсоснабжающей организацией Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Ремонтные работы на теплосетях в Самаре продолжаются с начала летнего сезона: город готовится к зиме и повышение надежности труб – важнейшая задача. Пришла очередь для обновления теплосетей и на улице Чапаевской: здесь трубопровод был проложен очень давно и требовал немедленной замены. К работам подрядчик подготовился, но выяснилось, что перед тем, как копать траншеи, придется срубить несколько десятков деревьев – иначе, они могут упасть в яму или повредить технику. И заработали пилы.

- Мы в этот день сидели дома - вдруг слышим, рубят деревья. Выскочили из дома – там же уже и бабушки-соседки вышли, стали полицию вызывать. Но оказалось, все документы в порядке. Вот так просто росчерком пера отдали всю нашу зелень в жертву, - возмущается жительница одного из домов по Чапаевской. Она машет рукой вдоль улицы – в подтверждение своих слов приглашая взглянуть на улочку. Этот участок Чапаевской - один из самых уютных уголков исторического центра Самары. Деревья здесь создавали тень, и потому летнюю жару переносить было легче. На многих других улицах деревьев уже осталось гораздо меньше.

- К тому же у нас здесь ценные деревья. Вот, например, уникальный для нашего края грецкий орех, который к тому же еще и плодоносит. Многие деревья были высажены самими жильцами, и нигде не было указано, что под газоном пролегают инженерные коммуникации, - говорит она.

Жители Чапаевской настаивают - без деревьев их улица потеряет свой уникальный облик, станет пыльной и жаркой Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Деревья или отопление?

Работы удалось на время остановить, а к жильцам пришел глава Самарского района и представители ресурсной организации. Сотрудники “Т плюс” вновь озвучили свою позицию - все деревья в охранной зоне теплотрассы необходимо вырубить, чтобы не подвергать опасности работников. А после работ максимум, что будет возможно сделать, это посадить на газоне траву и какие-то кустарники.

Нужно признать, “Т Плюс” хорошо подготовились к спорам и даже раздали жителям листовки “Проблема не в деревьях, проблема - в корнях” с красноречивой картинкой, где корни дерева пробивают под землей трубу отопления.

- Все тепловые сети, согласно нормам эксплуатации, имеют охранную территорию, в пределах которых запрещено капитальное строительство и размещение временных сооружений, а также высадка деревьев и кустарников. Деревья могут повреждать теплосети и, как следствие, вызвать повреждение, мешать проведению срочных ремонтов. На улице Чапаевской “Т Плюс” меняет теплотрассу, нормативный срок службы которой давно истек. Деревья, высаженные над теплотрассой, мешают работам, поэтому их придётся убрать. После перекладки энергетики восстановят благоустройство, и мы уже предложили жителям этого микрорайона выбрать формат озеленения – здесь допустимо высадить цветы, мелкие кустарники, - рассказала Ольга Воробьева, руководитель пресс-службы “Т Плюс” в Самарской области. - Теплоэнергетики уделяют большое внимание улучшению городской среды. Например, в прошлом году рядом с перекладками на улице Челюскинцев были высажены гортензия и можжевельник.

Самые большие деревья, включая 18-метровую березу, спилили без предупреждения Фото: Антон ЧЕРЕПОК

«Почему нас не предупредили?»

Впрочем, жители не хотят мешать обновления теплосетей и понимают, что речь идет о вопросе безопасности самих рабочих. Вот только у многих вызывает недоумение вопрос: почему же о предполагаемой вырубке деревьев не сообщили заранее? Ведь в администрации уже давно подписали разрешение, неужели сложно было посмотреть, какие деревья оказались под угрозой, и спасти то, что можно?

- Мы не против замены труб, а наоборот, наконец-то можно будет не переживать за то, что зимой случится очередной прорыв и мы замерзнем, - говорит Айна Утибаева, жительница дома напротив будущей траншеи, - И даже то, что спилили большие деревья, можно пережить, если они действительно представляли опасность для рабочих. Хотя на улице Некрасовской мы сами видели пример того, как огромное дерево стоит на краю траншеи и никто его спиливать не собирается. Но те же рябины, орех и другие деревца можно было на время пересадить. Неужели нельзя было предупредить жителей заранее – не в самый зной, в августе, когда любое деревце просто не приживется? Я уже не говорю о том, что нам не предложили никаких вариантов, кроме газона и кустарников. Нас это не устраивает.

У Айны и ее мужа Александра в руках, как они говорят “наша библия” - “Правила благоустройства территории г.о. Самара и территорий внутригородских районов г.о Самара”, внушительный документ, согласно которому до проведения земляных работ должен был быть составлен Акт о состоянии элементов благоустройства и объемах восстановления. Выходит, что “Т Плюс” должны восстановить нарушенные объекты благоустройства.

Но компания и чиновники ссылаются на распоряжение Минстроя, согласно которому существует охранная зона теплосетей - по три метра по обе стороны. И никаких деревьев в этой зоне быть не должно.

На встрече с районной администрацией жители потребовали вести протокол Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Не предупредили и не учли

Конечно, глава района Роман Радюков постарался снизить напряженность и, к его чести, предложил подготовиться всем сторонам и более предметно, с планами и схемами коммуникаций найти решение, которое устроило бы жителей и не создало бы больших проблем для замены теплотрассы. Но реальное упущение чиновников в этом деле в самом деле есть.

О замене теплотрассы на этом участке в администрации знали еще в ноябре прошлого года, то есть “Т плюс” по всем правилам информировала чиновников и предоставила всю документацию. А вот жителей никто в известность не поставил и, судя по всему, даже не стал разбираться, что находится в районе проведения работ - например, зеленые насаждения, выезды из дворов. И, конечно, судя по удивлению и представителей ресурсоснабжающей организации, и присутствующих на встрече с жителями чиновников, никто не принял в расчет охранные зоны ОКН - попросту забыли о том, что на этом участке улицы здания и территория вокруг них охраняются государством в лице Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Иван Стафеев, и.о. руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области:

73 Федеральный закон об объектах культурного наследия содержит различные требования в части проведения земляных работ. Закон прямого запрета на ремонт инженерных сетей в зонах охраны обычно не содержит. Более того, даже зоны с самыми жесткими требованиями, а именно, защитные зоны объектов культурного наследия, которые запрещают любое капитальное строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, допускают строительство и реконструкцию линейных объектов, то есть это инженерные сети, это дорожная инфраструктура, подпорные стенки и так далее.

Помимо этого, закон содержит требования о согласование земляных работ в случае, если работы проводятся на земельных участках смежных с земельными участками, на которых располагаются объекты культурного наследия. В этом случае необходима разработка раздела по обеспечению сохранности данных объектов с положительным заключением историко-культурной экспертизы и наше согласование.

Грецкий орех - одно из самых редких деревьев в нашем регионе и представляет интерес для ученых Самарского университета Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Ущерб не подсчитан

На защиту деревьев встала даже начальник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета Татьяна Жавкина, которая написала официальное обращение к главе Самарского района с просьбой сохранить дерево грецкого ореха, как уникального объекта для изучения самарскими учеными. Притом речь идет даже о возможности решения продовольственной безопасности региона!

И, разумеется, уничтожение деревьев в городе ведет к серьезным последствиям для экологии, о чем предупреждает эколог, председатель центрального совета "Российской Зеленой лиги" Сергей Симак:

- Зеленые насаждения и деревья создают тень и снижают амплитуду перепада температур в городе. Также они осаждают огромное количество пыли, сначала на листьях, потом – в почве. Деревья поглощают огромное количество углекислого газа, которого слишком много выделяется в процессе жизнедеятельности города. Деревья и другие насаждения создают экологические ниши для животных, для птиц, формируя экосистему.

Я приведу пример, как решается проблема озеленения в Германии. Там на месте снесенных домов высаживаются скверы. У нас же, как мы все знаем, уже много лет выжигаются исторические здания в историческом центре. Я вносил предложение нынешнему губернатору, когда он еще был министром, предыдущему губернатору, ввести мораторий на строительство на месте сгоревших домов в старом центре. Сгорел дом, делаем только сквер. Во-первых, исчезает в принципе любой стимул поджигать дома, если там на этом месте будет полный запрет строительства. Во-вторых, появляется дополнительное озеленение.

Удар по наследию

Более того, спешная замена коммуникаций может создать проблемы для Самары, как для исторического поселения. Ведь исторический центр создавался тогда, когда никаких норм еще не существовало. И если следовать букве закона, все старые дома нужно снести, а историческую среду уничтожить.

- Если мы начнём по отношению к существующей среде, которой возникла до возникновения этих норм, так относиться, то эту среду надо уничтожить. Если мы начнём сейчас любую дорогу прокладывать по существующим нормам в центре города, то не сможем её проложить, не снося здания, потому что у нас такие нормативные требования. Именно поэтому мы ввели статус исторического поселения. А это, по законодательству, - уже зона с особыми условиями использования. Это особая зона по отношению к благоустройству, - делится своим мнением Виталий Стадников, архитектор, доцент Высшей школы экономики, советник губернатора Самарской области по градостроительству.

Он отметил, что сейчас в историческом поселении даже невозможно нормативно положить сети, ведь дома стоят слишком тесно, и соблюсти нормативные отступы до домов не получится.

- А потом начинается: над ними нельзя дорогу сделать, деревья сажать. И получается, что ничего нет, а есть только коридор для “линейного объекта”. Вот и в этом весь абсурд, - говорит Виталий Стадников.

На встрече с районной администрацией жители потребовали вести протокол Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Как было бы правильно?

- Город возник раньше, чем нынешние нормативы, - объясняет Виталий Стадников, - но вся соль заключается в том, что нормативы в каких-то частях обязательны к применению, в каких-то - нет - это просто рекомендации, и смысл их заключается в том, что они поясняют, как можно сделать так, чтобы всё было нормально. Например, есть микрорайон, который в поле с нуля строится, и у него с нуля строятся дороги, под которыми нельзя класть инженерные коммуникации, чтобы потом не вскрывать магистраль. А здесь старый город, тут нет магистрали, тут есть куча параллельных улиц, перекрытие которых не приводит к тому, что всё встанет. Всё равно город нормально функционирует, и здесь нет никакой проблемы класть сети под полотном. Но если уж под полотном вы боитесь, сделайте разделительную полосу. А если вы попадаете на другие сети, которые неведомо где лежат, то извольте делать проект. А то придется разбираться с другими сетями - придет там водоканал, ещё кто-то.

Как будет?

Роман Радюков, глава Самарского внутригородского района г.о. Самара:

- По приказу минстроя действительно есть такое положение, когда в трех метрах охранной зоны от места залегания трубы нельзя сажать деревья с большой корневой системой. Найдём такое компромиссное решение, чтобы и жители были удовлетворены, и максимально сохранить ландшафт этого квартала, чтобы все были довольны.

Еще не начавшиеся работы по перекладке теплосетей вскрыли целый ряд проблем, с которыми теперь нужно разбираться и найти, наконец, компромиссное решение.И жители улиц, и градозащитники прекрасно понимают необходимость замены изношенных коммуникаций, но ведь комфорт заключается не только в наличии отопления и горячей воды, но и в окружающей среде, сохранности исторического наследия и экологии.

Будем надеяться, что в интересах городской администрации не только сроки и объем работ энергетиков, но и комфорт и здоровье жителей. Нам же остается следить за развитием событий.