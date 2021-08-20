Юные читатели Самары больше узнали о ценных породах рыб Волги

Ребята не только больше узнали о ценных рыбах, но и нарисовали их. Фото: Евгения ВАСИНА

- Мама, посмотри, какой золотой карась! А вот бегула! - с восторгом показывает на картинки юный Сергей. Он и другие читатели 18 августа пришли в Самарскую областную детскую библиотеку на открытие передвижной выставки «Рыбное богатство Волги». Здесь ребята узнали много интересного о ценных породах рыб, что живут в самой крупной реке региона, а затем на мастер-классе нарисовали на речной гальке тех обитателей водохранилища, которые им понравились больше всего.

Выставка «Рыбное богатство Волги» уже более пяти лет путешествует по разным районам Самарской области. Создана она по инициативе АО «Самаранефтегаз» совместно с Институтом экологии Волжского бассейна Российской академии наук. В экспозиции 10 стендов с изображением и краткой информацией о рыбах, в том числе занесенных в Красную книгу.

- Выставка уже побывала в образовательных учреждениях и домах культуры Отрадного, Нефтегорского, Сергиевского, Волжского, Безенчуского, Похвистневского, Красноярского и Кинель-черкасского района, - рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре - пресс-секретарь «Самаранефтегаза» Наталья Сычева. - Для нас важно делиться с подрастающим поколением экологическими знаниями, за детьми будущее, и не только от нас, но и от них зависит, будет ли Волга снова богата рыбой.

АО «Самаранефтегаз», входящее в группу ПАО НК «Роснефть», как и весь холдинг, является экологически ответственным предприятием. Вопросам экологии здесь уделяют огромное внимание, в том числе восполнению рыбных запасов. Только в минувшем июне сотрудники компании выпустили в акваторию Волги более 58 тысяч мальков стерляди. Как отмечают эксперты, благодаря таким усилиям, эта рыба все чаще встречается в Волге и в перспективе ее могут даже исключить из Красной книги.

Экспозиция была интересна не только детям, но и их родителям. Фото: Евгения ВАСИНА

Кстати, многие ребята во время мастер-класса по росписи речной гальки выбрали именно стерлядь. Рисунки получились разными, но каждый был по-своему хорош. У одних рыбки получились реалистичным, у других, наоборот, абстрактными. Домой ребята ушли не только с красивыми творческими работами, ярким буклетом с информацией о рыбах Волги, но и с подарками от АО «Самаранефтегаз» и морем положительных впечатлений.