Мистика, красивые виды и экзистенциальный тайм-менеджмент: показываем, чем живет остров Поджабный прямо сейчас

Остров Поджабный очень популярен среди самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП-Самара» продолжает прошлогоднюю рубрику «Один день из жизни района» в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут. И в этот раз Светлана Маковеева отправляется туда, где многие горожане спасаются от жары: на пристань Проран на острове Поджабный, который входит в Самарский район города.

Пять причин приехать на Поджабный

Александр Ерёмкин, зам председателя ТОС «Проран»:

Есть много причин, чтобы приехать на остров Поджабный! Назову пять основных.

Александр Ерёмкин назвал пять основных причин ехать на остров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Он очень близко от города. Всего 15 минут и 83 рубля и вы на Проране — это название одной из трёх пристаней на острове, до которой добраться проще всего.

2. Уникальный микроклимат: его создают несколько внутренних озёр, сосновый бор и степь с горьковатым запахом полыни. Знаменитый доктор Постников советовал пациентам своей кумысолечебницы прогуляться по Поджабному. Очень уже здешний воздух благоприятен для лёгочных больных. Для тех, кто перенес ковид, особенно актуально — помогает восстановиться.

3. Место это мистическое. Можно приехать и посмотреть, например, на деревья с причудливыми корнями, которые переплетаются как змеи. Коровы иногда подходят к стволам, упираются в них головой и стоят неподвижно часами. Как тут не начать верить, что они обладают какой-то силой, притягивающей животных и наверняка помогающей людям.

4. Здесь прекрасная береговая линия, по которой можно гулять, смотреть на воду и на город. На мой взгляд, это одна из лучших смотровых площадок. На Самару так полюбоваться можно только с теплохода или с катера, но там картинка быстро меняется. На берегу острова же можно сидеть часами, выискивая взглядом знакомые здания.

5. На острове по-другому начинает ощущаться время. Он прививает навык к особому, я бы сказал, экзистенциальному тайм-менеджменту. В городе-то у людей есть чувство, что даже если они чего-то не успевают, то сделать это можно попозже. Подумаешь, на 5-10 минут задержался. А пребывание здесь зависит от речного расписания, которое очень хорошо дает осознать, что на каждую задачу свой лимит времени.

Что же касается истории, то когда-то Поджабный был левобережьем Волги, а в 1639 году тогдашний воевода распорядился построить дамбу. Видимо, чтобы обеспечить доступность к городской крепости по воде. Появилась пробоина между Волгой и рекой Самарой, и в результате — остров, который именовался в разное время по-разному. Например, Песчаным или Телячьим. Название Поджабный, как я слышал, пошло от того, что здесь водились водяные черепахи, которых местные называли жабами.

Считается, что первые организованные поселения на острове появились в Гражданскую войну. Сюда ехали люди с Дона, рыли землянки, они же привезли и название - Проран. В 20-е годы стали появляться первые деревянные дома и на острове образовалось три посёлка. В 1935 году, после очередного прорыва дамбы, сюда пригнали заключённых БезамянЛАГа. Их силами, а не руками пленных немцев, как гласит одна из местных легенд, мыс острова был выложен камнем. Привозили его с Царёва Кургана.

В годы Великой Отечественной здесь располагалась зенитная батарея. В послевоенные годы на острове сформировалось поселение речников. Здесь жили в основном те, кто работал в Куйбышевском речном порту и занимался ремонтом судов. Важная веха в истории острова связана со строительством Балаковской ГЭС. Уровень воды в Волге несколько раз поднимался, и в конце 60-х остров не единожды подтоплялся, гибли люди и скот. Один из местных жителей, отчаявшись, написал письмо в газету «Правда». На первой полосе появилась статья «Живем как Робинзоны». После этого людей экстренно расселили. Два года остров пустовал. Потом, оценив обстановку, решили вернуть сюда жизнь: дома раздали предприятиям для организации отдыха трудящихся. С тех времен, например, стоит здесь база отдыха самарского метрополитена с поэтичным названием «Голубой экспресс». В последнее время появилось и несколько современных турбаз.

Отдыхающих на острове много. В доковидные времена люди приезжали даже из-за границы, чтобы пожить в палатках. У меня есть данные позапрошлого года, по которым зимой здесь насчитывалось 150 человек, летом — около 50 тысяч.

На острове есть несколько острых проблем, с одной из которых любой приезжающий столкнётся уже у причала — горя мусора. Мы проводим субботники, пытаемся добиться изменений в мусорной реформе, но пока глобальных перемен не произошло, остаётся только просить гостей внести свой вклад в поддержание чистоты острова — не оставлять здесь мусор.

На Поджабном отдыхаю 40 лет!

Анна Ивановна:

Мне 74 года и 40 из них регулярно отдыхаю на Поджабном. Когда вышла на пенсию, заезжать стала в мае, а уезжать ближе к осени. Ко мне дети и внуки сюда наведываются, с Прораном связаны три поколения нашей семьи.

Анна Ивановна уже много лет отдыхает на острове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это отличное место для активных пожилых людей. Вот вечером можно проснуться, на Волгу сходить, энергии набраться. Потом огородом позаниматься. А вечером у нас общение с другими пенсионерами: в лото играем, молодость вспоминаем, а иногда и политику обсуждаем.

Остров вдохновляет

Людмила Строганова:

Людмила на Поджабном пишет картины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я профессиональный художник, член союза художников России. Несколько лет назад приехала на Проран и влюбилась. Бываю здесь часто, чтобы писать картины: вдохновляет и природа, и дома.

Всего 15 минут и 83 рубля и измученный жарой горожанин может оказаться на Проране — одной из трёх пристаней на острове Поджабный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встречает здесь серьезный мужчина в окружении спасательных кругов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому повезёт больше, за теми придет автомобиль с номерами «Кому что, а у нас свобода», а так же «За любовь» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мусор — одна из самых серьезных проблем на острове. Такой вид открывается уже в нескольких шагах от пристани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На острове есть несколько озёр, с пристани Проран быстрее всего дойти до Песчаного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие приезжают на Проран с детьми, которые всегда находят, чем заняться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На острове много деревьев с извилистыми корнями. Некоторые верят, что они обладают мистической силой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Поджабный можно приезжать порыбачить и полюбоваться видами на город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, впечатление от пейзажа может портить мусорный контейнер, который часто бывает переполненным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На острове много коров, которые ведут себя дружелюбно и всеми силами дают понять, что это место контрастов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу за коровьим стадом открывается вид на новую турбазу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Must see на острове — это сосновый бор, путь к которому пролегает через участок полынной степи, запах который тоже полезен для здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так выглядят типичные деревянные домики, оставшиеся со времён СССР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из улиц можно наткнуться на то, что можно принять за музей сельхозтехники. Но, как говорят, она ещё используется по назначению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все интересные места около пристани можно обойти пешком, но если вдруг устанете, то вызывайте такси. Только учтите, что оно может быть таким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потеряться, ходя по жилому массиву, сложно. Но на всякий случай кто-то «заботливый» проложил мусорный след почти к самому причалу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если из Самары до Прорана суда отправляются ежечасно, то назад с большими интервалами. Поэтому у пристани стоит проверить актуальное расписание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На теплоходе можно продолжать любоваться видами и ловить ветер, заняв место на палубе, или пройти в салон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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