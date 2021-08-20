Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+38.6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 14:40

Мистика, красивые виды и экзистенциальный тайм-менеджмент: показываем, чем живет остров Поджабный прямо сейчас

Гуляем по удалённым уголкам Самары и области в рамках нашего проекта «Один день из жизни района»
Светлана МАКОВЕЕВАСветлана МАКОВЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Остров Поджабный очень популярен среди самарцев

Остров Поджабный очень популярен среди самарцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП-Самара» продолжает прошлогоднюю рубрику «Один день из жизни района» в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут. И в этот раз Светлана Маковеева отправляется туда, где многие горожане спасаются от жары: на пристань Проран на острове Поджабный, который входит в Самарский район города.

Пять причин приехать на Поджабный

Александр Ерёмкин, зам председателя ТОС «Проран»:

Есть много причин, чтобы приехать на остров Поджабный! Назову пять основных.

Александр Ерёмкин назвал пять основных причин ехать на остров

Александр Ерёмкин назвал пять основных причин ехать на остров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Он очень близко от города. Всего 15 минут и 83 рубля и вы на Проране — это название одной из трёх пристаней на острове, до которой добраться проще всего.

2. Уникальный микроклимат: его создают несколько внутренних озёр, сосновый бор и степь с горьковатым запахом полыни. Знаменитый доктор Постников советовал пациентам своей кумысолечебницы прогуляться по Поджабному. Очень уже здешний воздух благоприятен для лёгочных больных. Для тех, кто перенес ковид, особенно актуально — помогает восстановиться.

3. Место это мистическое. Можно приехать и посмотреть, например, на деревья с причудливыми корнями, которые переплетаются как змеи. Коровы иногда подходят к стволам, упираются в них головой и стоят неподвижно часами. Как тут не начать верить, что они обладают какой-то силой, притягивающей животных и наверняка помогающей людям.

4. Здесь прекрасная береговая линия, по которой можно гулять, смотреть на воду и на город. На мой взгляд, это одна из лучших смотровых площадок. На Самару так полюбоваться можно только с теплохода или с катера, но там картинка быстро меняется. На берегу острова же можно сидеть часами, выискивая взглядом знакомые здания.

5. На острове по-другому начинает ощущаться время. Он прививает навык к особому, я бы сказал, экзистенциальному тайм-менеджменту. В городе-то у людей есть чувство, что даже если они чего-то не успевают, то сделать это можно попозже. Подумаешь, на 5-10 минут задержался. А пребывание здесь зависит от речного расписания, которое очень хорошо дает осознать, что на каждую задачу свой лимит времени.

Что же касается истории, то когда-то Поджабный был левобережьем Волги, а в 1639 году тогдашний воевода распорядился построить дамбу. Видимо, чтобы обеспечить доступность к городской крепости по воде. Появилась пробоина между Волгой и рекой Самарой, и в результате — остров, который именовался в разное время по-разному. Например, Песчаным или Телячьим. Название Поджабный, как я слышал, пошло от того, что здесь водились водяные черепахи, которых местные называли жабами.

Считается, что первые организованные поселения на острове появились в Гражданскую войну. Сюда ехали люди с Дона, рыли землянки, они же привезли и название - Проран. В 20-е годы стали появляться первые деревянные дома и на острове образовалось три посёлка. В 1935 году, после очередного прорыва дамбы, сюда пригнали заключённых БезамянЛАГа. Их силами, а не руками пленных немцев, как гласит одна из местных легенд, мыс острова был выложен камнем. Привозили его с Царёва Кургана.

В годы Великой Отечественной здесь располагалась зенитная батарея. В послевоенные годы на острове сформировалось поселение речников. Здесь жили в основном те, кто работал в Куйбышевском речном порту и занимался ремонтом судов. Важная веха в истории острова связана со строительством Балаковской ГЭС. Уровень воды в Волге несколько раз поднимался, и в конце 60-х остров не единожды подтоплялся, гибли люди и скот. Один из местных жителей, отчаявшись, написал письмо в газету «Правда». На первой полосе появилась статья «Живем как Робинзоны». После этого людей экстренно расселили. Два года остров пустовал. Потом, оценив обстановку, решили вернуть сюда жизнь: дома раздали предприятиям для организации отдыха трудящихся. С тех времен, например, стоит здесь база отдыха самарского метрополитена с поэтичным названием «Голубой экспресс». В последнее время появилось и несколько современных турбаз.

Отдыхающих на острове много. В доковидные времена люди приезжали даже из-за границы, чтобы пожить в палатках. У меня есть данные позапрошлого года, по которым зимой здесь насчитывалось 150 человек, летом — около 50 тысяч.

На острове есть несколько острых проблем, с одной из которых любой приезжающий столкнётся уже у причала — горя мусора. Мы проводим субботники, пытаемся добиться изменений в мусорной реформе, но пока глобальных перемен не произошло, остаётся только просить гостей внести свой вклад в поддержание чистоты острова — не оставлять здесь мусор.

На Поджабном отдыхаю 40 лет!

Анна Ивановна:

Мне 74 года и 40 из них регулярно отдыхаю на Поджабном. Когда вышла на пенсию, заезжать стала в мае, а уезжать ближе к осени. Ко мне дети и внуки сюда наведываются, с Прораном связаны три поколения нашей семьи.

Анна Ивановна уже много лет отдыхает на острове

Анна Ивановна уже много лет отдыхает на острове

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это отличное место для активных пожилых людей. Вот вечером можно проснуться, на Волгу сходить, энергии набраться. Потом огородом позаниматься. А вечером у нас общение с другими пенсионерами: в лото играем, молодость вспоминаем, а иногда и политику обсуждаем.

Остров вдохновляет

Людмила Строганова:

Людмила на Поджабном пишет картины

Людмила на Поджабном пишет картины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я профессиональный художник, член союза художников России. Несколько лет назад приехала на Проран и влюбилась. Бываю здесь часто, чтобы писать картины: вдохновляет и природа, и дома.

Всего 15 минут и 83 рубля и измученный жарой горожанин может оказаться на Проране — одной из трёх пристаней на острове Поджабный

Всего 15 минут и 83 рубля и измученный жарой горожанин может оказаться на Проране — одной из трёх пристаней на острове Поджабный

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встречает здесь серьезный мужчина в окружении спасательных кругов

Встречает здесь серьезный мужчина в окружении спасательных кругов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому повезёт больше, за теми придет автомобиль с номерами «Кому что, а у нас свобода», а так же «За любовь»

Кому повезёт больше, за теми придет автомобиль с номерами «Кому что, а у нас свобода», а так же «За любовь»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мусор — одна из самых серьезных проблем на острове. Такой вид открывается уже в нескольких шагах от пристани

Мусор — одна из самых серьезных проблем на острове. Такой вид открывается уже в нескольких шагах от пристани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На острове есть несколько озёр, с пристани Проран быстрее всего дойти до Песчаного

На острове есть несколько озёр, с пристани Проран быстрее всего дойти до Песчаного

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие приезжают на Проран с детьми, которые всегда находят, чем заняться

Многие приезжают на Проран с детьми, которые всегда находят, чем заняться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На острове много деревьев с извилистыми корнями. Некоторые верят, что они обладают мистической силой

На острове много деревьев с извилистыми корнями. Некоторые верят, что они обладают мистической силой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Поджабный можно приезжать порыбачить и полюбоваться видами на город

На Поджабный можно приезжать порыбачить и полюбоваться видами на город

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, впечатление от пейзажа может портить мусорный контейнер, который часто бывает переполненным

Правда, впечатление от пейзажа может портить мусорный контейнер, который часто бывает переполненным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На острове много коров, которые ведут себя дружелюбно и всеми силами дают понять, что это место контрастов

На острове много коров, которые ведут себя дружелюбно и всеми силами дают понять, что это место контрастов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу за коровьим стадом открывается вид на новую турбазу

Сразу за коровьим стадом открывается вид на новую турбазу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Must see на острове — это сосновый бор, путь к которому пролегает через участок полынной степи, запах который тоже полезен для здоровья

Must see на острове — это сосновый бор, путь к которому пролегает через участок полынной степи, запах который тоже полезен для здоровья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так выглядят типичные деревянные домики, оставшиеся со времён СССР

Так выглядят типичные деревянные домики, оставшиеся со времён СССР

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из улиц можно наткнуться на то, что можно принять за музей сельхозтехники. Но, как говорят, она ещё используется по назначению

На одной из улиц можно наткнуться на то, что можно принять за музей сельхозтехники. Но, как говорят, она ещё используется по назначению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все интересные места около пристани можно обойти пешком, но если вдруг устанете, то вызывайте такси. Только учтите, что оно может быть таким

Все интересные места около пристани можно обойти пешком, но если вдруг устанете, то вызывайте такси. Только учтите, что оно может быть таким

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потеряться, ходя по жилому массиву, сложно. Но на всякий случай кто-то «заботливый» проложил мусорный след почти к самому причалу

Потеряться, ходя по жилому массиву, сложно. Но на всякий случай кто-то «заботливый» проложил мусорный след почти к самому причалу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если из Самары до Прорана суда отправляются ежечасно, то назад с большими интервалами. Поэтому у пристани стоит проверить актуальное расписание

Если из Самары до Прорана суда отправляются ежечасно, то назад с большими интервалами. Поэтому у пристани стоит проверить актуальное расписание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На теплоходе можно продолжать любоваться видами и ловить ветер, заняв место на палубе, или пройти в салон

На теплоходе можно продолжать любоваться видами и ловить ветер, заняв место на палубе, или пройти в салон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Волжские закаты, крыши для Карлсона и сердце города: показываем, чем живет Самарский район прямо сейчас

Гуляем по Самаре вместе с фотографом Светланой Маковеевой. Необычные дворы и истории людей - в нашем новом фотопроекте «Один день из жизни района» (подробности)

Подземелья, купеческие дома и (не) тихое семейное счастье: показываем, чем живет Ленинский район прямо сейчас

Гуляем по Самаре вместе с фотографом Светланой Маковеевой. Необычные дворы и истории людей - в нашем новом фотопроекте «Один день из жизни района» (подробности)

Интересное