«Наши трубы разрушат, а за новые потребуют денег»: жители поселка под Самарой против строительства водопровода

Жители своими силами провели в дома воду. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Все работает, другая вода нам не нужна»

Жители поселка Красный пахарь под Самарой оказались в сложной ситуации: в поселке начали прокладывать водопровод. Казалось бы - приход благ цивилизации должен жителей только порадовать. Однако на поверку все вышло совсем не так. Оказывается, воду жители к своим домам уже давным-давно провели от местной водокачки. И теперь «официальные» трубы могут разрушить действующую уже три десятка лет систему и доставить людям немало неудобств.

- Воду в нашем поселке Красный пахарь мы провели еще три десятка лет назад, - рассказывает журналисту «КП-Самара» местный житель Александр. - Образовали ТСЖ на 70 домов, скинулись, наняли мастеров, те проложили нам воду от водокачки. Все отлично работает, никакая другая вода нам и не нужна. И вдруг узнаем, что «СКС» собираются прокладывать через наш поселок водопровод в Горелый хутор. И прямо по центральной улице, аккурат там, где лежат наши трубы! Мы обратились к рабочим, вроде бы договорились, что те проложат свой водопровод в стороне. Но на этой неделе увидели, что рабочие начали разметку участка, где будут копать - как раз на месте наших труб.

«Нам бы канализацию»

Люди говорят: если бы вместе с водопроводом коммунальщики прокладывали бы и сети канализации, то все жители поселка восприняли бы идею «на ура» и с удовольствием бы подключились к новым коммуникациям, ведь сейчас здесь во всех домах выгребные ямы. Однако канализация проектом не предусмотрена - это журналисту «КП-Самара» подтвердили в «Самарских коммунальных системах».

Жители признаются - свои трубы они никак не оформляли. Однако на плане они обозначены.

- В проекте строительства водопровода они показаны зелеными линиями, а синими линиями показаны запроектированные коммуникации водоканала. К чему это дублирование? У нас есть вода, пусть водовод идет мимо нашего поселка, - возмущается местный житель Вячеслав. - В результате масштабных строительных работ мы будем отрезаны от своих домов, тяжелая техника порушит весь наш асфальт и газоны, которые были сделаны за наш счет и никто нам их в таком состоянии не восстановит. Будет существовать риск прорыва двух ниток водовода огромным диаметром 300 мм который может подтопить наши фундаменты. Весь наш поселок, существующее благоустройство будут изуродованы. Нам предлагают второй раз рыть траншеи и вводить новую воду в дом, делать проекты, ставить новые счетчики. Это же глупость редкостная. Это стоит денег, времени, ради чего?

«Все законные коммуникации мы учли»

В «СКС» журналисту «КП-Самара» пояснили, что прокладка водовода для обеспечения жителей питьевой водой предусмотрена инвестиционной программой ООО «Самарские коммунальные системы».

- Инвестпрограмма формируется на основе технического задания горадминистрации и утверждается министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. В соответствии с проектной документацией, согласованной горадминистрацией и получившей положительное заключение экспертизы, водовод транзитом проходит через поселки Озерки, Красный Пахарь и Горелый Хутор, - сообщили в ООО «СКС». - Водовод прокладывают по земле, находящейся в муниципальной собственности, по проезжей части. Все коммуникации, которые уложены законно, занесены в соответствующие документы, учтены при разработке проекта. При проведении строительно-монтажных работ существующие инженерные коммуникации будут сохранены. По завершении работ нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены в полном объеме. Подключение желающих к новым коммуникациям будет производиться в установленном порядке по заявлениям на технологическое присоединение в ООО «СКС».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Артем Дулгер, адвокат Самарской областной коллегии адвокатова, преподаватель Института права ТГУ

- Существующий водопровод нужно узаконить. При прокладке водопровода необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию за выдачей техусловий и выполнить указанные в них требования. Если этого не было сделано и водопровод уже построен, то я бы рекомендовал жителям коттеджного поселка обратиться в местную администрацию с вопросом об оформлении участка водопровода в собственность муниципалитета как бесхозного. Последний пункт особенно важен. Муниципалитет должен принять бесхозные коммуникации на баланс. А вот «СКС» этого делать не обязаны. Однако водопровод на балансе муниципалитета по закону обслуживать все равно будет водоснабжающая организация.

Сейчас жители поселка готовят обращение к региональным властям и депутатам.

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