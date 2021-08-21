Горим, как спички: крупный пожар в селе в Самарской области уничтожил четырнадцать домов и перешел на лес

Весь поселок заволокло едким дымом. Фото: vk.com/samaroblast.

В субботу, 21 августа, около 12 часов дня произошел крупный пожар в Борском районе Самарской области. По данным главного управления МЧС России по региону, все началось с несанкционированного поджога сухой травы.

В такую аномальную жару, которая сейчас стоит в Самарской области, подобные действия очень опасны. Так и случилось. Огонь быстро добрался до домов в поселке Гвардейцы.

- Воды очень мало, травма суха - горим, как спички! - пишут в соцсетях местные жители.

Как рассказали в главном управлении МЧС России по Самарской области, пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу вызова № 3. Когда они прибыли на место, там уже горели 14 домов: 6 частных жилых строений и 8 дачных. На борьбу с огнем привлекли 95 человек и 37 единиц пожарной техники. Сообщалось о двух эвакуированных. Одного человека госпитализировали.

С огнем борются и местные жители. Фото: vk.com/borskoe_life

Сейчас пожар в населенном пункте локализовали, но по последним данным огонь перекинулся на лес. Сейчас пожарные спасают его. Сам поселок заволокло едким дымом.

Ситуация сложная и взята на контроль правительством региона. На место прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На месте происшествия также находится заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев.

Пламя уничтожило 14 строений. Фото: vk.com/prizz_boro63.

«Комсомольская правда» будет следить за ситуацией.