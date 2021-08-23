КуйбышевАзоту исполнилось 55 лет

Вид на центральную проходную КАТЗ, лето 1972 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ровно 55 лет назад, 23 августа, в Тольятти была выпущена первая партия аммиака. С 1966, когда КуйбышевАзот начал работать по полной технологической схеме, предприятие не прекращало развиваться, даже в трудные постперестроечные годы. Сегодня оно по праву считается одним из ведущих российских химических гигантов. Предприятия и представительства тольяттинскойкомпании находятся в Китае, Германии, Сербии, Индии, 10 регионах России.

Важная продукция

Что же за полезную химию производит коллектив КуйбышевАзота? Без преувеличения – жизненно необходимую, и особенно явно это показали события последних лет. Совместное предприятие «КуйбышевАзота» – единственный производитель медицинского кислорода в Самарской области. Именно этот продукт, бесперебойно поставляемый в больницы, позволяет спасать жизни людей.

Ровно 55 лет назад завод дал стране первую партию продукции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Благодаря минеральным удобрениям, производство и отгрузка которых на предприятии растет с каждым годом, российские сельскохозяйственные предприятияувеличивают объемы собираемого урожая. Полимер полиамида применяется для производства, многих привычных, нам вещей – отавтокомпонентов до спортивной одежды. Без высокопрочных технических нитей немыслимо производство парашютов, канатов и тросов, конвейерных лент для транспортеров в шахтах и открытых карьерах. Кордная ткань, которую выпускают тольяттинские химики, необходима для армирования шин транспорта большой грузоподъемности. КуйбышевАзотизготавливает весь российский полиамид, поэтому Тольятти давно заслужил неофициальный статус полиамидной столицы России.

Миллиардные инвестиции

Быть лидером – значит, непрерывно развиваться: за последние 20 лет в эксплуатацию введено 17 новых производств, создано 7 совместных предприятий с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе с такими как DSM (Нидерланды), Praxair (США), LindeGroup (Германия), MaireTecnimontGroup (Италия). С 2000 года КуйбышевАзот инвестировал в производство 94 млрд. руб., более половины из которых приходится на последние 5 лет.

На предприятии реализуются крупные инвестиционные проекты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В2021 году на предприятии готовятся запустить производство сульфат-нитрат аммония – комплексных удобрений с улучшенными потребительскими свойствами. Продолжается строительство новой установки грануляции и выпарки мощностью 2000 т/сутки на производстве аммиачной селитры, начаты проектные работы под второй этап - агрегат слабой азотной кислоты мощностью 1 500 т/сутки. Ведется строительства нового производства гранулированного карбамида в партнерстве с итальянским концерном MaireTecnimontGroup.

Ответственность за будущее

Предприятие развивается, сокращая воздействие на окружающую среду. Только в прошлом году на природоохранные программы направлено 5 млрд. руб, в том числе капитальные – 3 млрд. руб. Системный подход – модернизация мощностей и реализация экологических проектов - приносит ожидаемый результат: с 2015 г. при росте производства в 1,3 раза сокращены производственные и парниковые выбросы в 1,3 раза. В прошлом году КуйбышевАзот запустил 1-ю очередь очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района г. Тольятти, в этом году планируется ввод в эксплуатацию 2-й очереди очистных сооружений. Эта работа внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. Предприятие активно участвует в восстановлении лесов Тольятти – в активе коллектива уже 45 гектароввосстановленных «легких» города и более 200 тыс. высаженных деревьев.

Для родного города

История КуйбышевАзота неразрывно связана с городом и его развитием. На его счету не только построенные жилые дома, детские сады и школы, но и первый городской центр досуга «Золотой якорь», первая в городе турбаза «Подснежник», санаторий-профилакторий «Ставрополь» и дворец культуры «Юбилейный» (сейчас Тольяттинская филармония), крупнейший в Поволжье яхт-клуб «Дружба». Многие социальные объекты, появившиеся на карте Тольятти благодаря химикам, и сегодня пользуются его поддержкой. Во многом благодаря помощи предприятия в Тольятти и Самарской области развиваются яхтенный спорт и спидвей.

Яхт-клуб «Дружба» - один из крупнейших центров развития парусного спорта и излюбленное место отдыха горожан Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мощности предприятия растут, но самым ценным активом продолжает оставаться коллектив: не даром коллективный договор КуйбышевАзотапризнан один из лучших в регионе. Здесь трудятся династиями, передавая не только опыт, но и традиции новаторства, ответственного отношения к делу и родному городу. С юбилеем, химики!