«Деньги должны вернуться в бюджет»: Геннадий Говорков рассказал, что, по его мнению, происходит с освоением средств на территории завода «Фосфор»

Депутат направляе в адрес прокурора Самарской области и исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям запрос с просьбой провести проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 августа депутат Самарской губернской думы, член общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды, а также по вопросам ЖКХ при комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Геннадий Говорков сделал громкое заявление, касающееся деятельности ООО «ЭкоРесурсПоволжье». Депутат усомнился в правомерном использовании более 500 млн рублей, которые были выделены предприятию в рамках инвестиционной программы, а также акцентировал внимание на ситуации, которая сейчас сложилась вокруг территории, ранее занимаемой ОАО «Фосфор» в Тольятти.

Геннадий Говорков отметил, что до 1 сентября 2019 года в Тольятти уже были мощности для сортировки 400 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, что превышает потребности территории в два раза. При этом на основании приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона от 13.06.2018 года ООО «ЭкоРесурсПоволжье», входящий в ГК «ЭкоВоз», стал участником инвестиционной программы.

- В соответствии с этой программой общий объем финансирования составил 405,99 млн рублей, из которых 29,08 млн рублей предназначались на модернизацию объекта обработки, а остальные - на строительство нового полигона. Однако в 2020 году строительство полигона не состоялось. При этом министерство ЖКХ Самарской области вместо того чтобы исключить более 400 млн рублей из инвестиционной программы и вернуть их в казну, подписывает приказ от 3.06.2020 № 96 об утверждении корректировки инвестиционной программы ООО «ЭкоРесурсПоволжье», в соответствии с которым инвестиционное соглашение вместо 29 млн рублей подразумевает вложение на сумму 507,119 млн рублей без НДС только на обработку ТКО, - показывает журналистам документ Геннадий Говорков.

Геннадий Говорков также ответил на вопросы журналистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таким образом, по мнению депутата, произошла подмена одной программы на другую. Итогом этого, по словам Геннадия Говоркова, стало увеличение тарифа на обработку ООО «ЭкоРесурсПоволжье» с 835,72 рублей до 1736,48 рублей, что отразилось в платежках жителей.

- Объем выплаченного в рамках реализации этого соглашения сейчас составляет около 300 млн рублей. Для чего было заключено соглашение на создание в Тольятти заведомо избыточных мощностей с вложениями, которые с учетом последних корректировок, составляют около 507,119 млн рублей без НДС, - удивляется народный избранник.

Также Геннадий Говорков поднял вопрос, связанный с территорией бывшего завода ОАО «Фосфор», которую сейчас занимает компания «ЭкоРесурсПоволжье». Депутат еще раз напомнил, что данная земля представляет огромную опасность не только для экологии региона, но и для жизни и здоровья жителей. Чтобы рекультивировать территорию необходимы огромные средства.

Брифинг прошел в пресс-центре Самарского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Население региона, само того не ведая, финансирует в составе тарифа на вывоз мусора объект переработки, необходимость которого отсутствует, при этом работающий на территории, осуществление деятельности на которой запрещено, - возмущен депутата. - Также жители оплачивают модернизацию объекта, которого больше чем за три года так и не случилось, а компания уже выгребла более 300 млн рублей. Как реально использованы средства, предоставленные ООО «ЭкоРесурсПоволжье»?

Кроме того, по словам депутата, «ЭкоРесурсПоволжье» нарушает условия полученной им лицензии, обрабатывая отходы III-IV классов опасности, а здание, в котором ведется эта работа, является объектом незавершенного строительства и не может быть использовано.

- В связи с вышеупомянутыми фактами, полученными из открытых источников, я направляю в адрес прокурора Самарской области и исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям запрос с просьбой провести проверку в отношении действий бывших сотрудников министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и деятельности ООО «ЭкоРесурсПоволжье». Считаю, что денежные средства, заведомо завышенные и выплаченные коммерческим структурам, должны быть возвращены в бюджет области, - заявил Геннадий Говорков. Свое заявление он подкрепил соответствующими документами.