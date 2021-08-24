Формула человечности: Тольяттиазот продолжает помогать бездомным животным

Каждый может помочь приюту для животных. Традиция такой помощи сложилась и в коллективе Тольяттиазота. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

15 августа мир отмечает День бездомных животных - братьев меньших, у которых специальная дата есть, а крыша над головой отсутствует. Тех из них, которых человек приручил, но оставил жить на улице. Да, не каждый из нас может предоставить бродячему щенку или котенку кров. Однако каждый может помочь приюту для животных - средствами, кормом или лекарствами. Традиция такой помощи сложилась и в коллективе Тольяттиазота.

Лечиться в стерильных условиях

Есть в Тольятти приют для собак «Защита животных от жестокого обращения», больше известный горожанам под названием «Дорога домой». Здесь живут дворняжки и породистые псы, ожидая своих хозяев - людей, которых они будут преданно любить, не требуя ничего взамен. Организация волонтерская, то есть, существующая лишь за счет пожертвований неравнодушных граждан. Животных здесь не только кормят, но и стерилизуют, лечат. Поэтому в структуре приюта необходим ветеринарный стационар, который, по предписанию СанПиНа, должен быть отделан керамической плиткой. Недешево, но средства нашлись: помог Тольяттиазот.

- В нашем приюте мы спасаем собак, попавших в ДТП, больных, брошенных и потерявшихся, - рассказала генеральный директор приюта Ольга Масленникова. -Ветеринарный стационар необходим для того, чтобы животные могли успешно лечиться и адаптироваться после медицинской помощи. По предписанию, такое помещение необходимо отделать керамической плиткой, там должно быть стерильно как в любом медицинском кабинете. Большое спасибо руководству Тольяттиазота за помощь, которая нам так нужна.

За разгрузкой плитки наблюдали 400 «ничьих» питомцев. Активисты из заводского Совета молодежи просто не смогли уехать, не уделив каждому из них внимания - когда тебе протягивают лапу, как ее не пожать?

- Очень люблю животных. Когда узнал, что нужна помощь в разгрузке плитки для приюта, конечно, решил поучаствовать, - поделился слесарь КИПиА из цеха № 19 Константин Попов. - Не так давно мы помогали переехать на новое место тольяттинскому приюту птиц. Если есть возможность сделать доброе дело, как пройти мимо?

Мохнатым и пернатым

Городской приют для птиц работал в Автозаводском районе с 1973 года, принимая сотни травмированных и пострадавших от руки человека пернатых. Недавно клуб любителей природы получил новую площадку - в лесу на улице Баныкина. Перебраться крылатым «новоселам» помогли неравнодушные тольяттинцы, в том числе молодые химики. Часть волонтеров Тольяттиазота трудились в самом приюте, загружая материалы для вольеров в КамАЗ, который для помощи в перевозке выделило предприятие. Другая часть обустраивала новую площадку - место, где птицы будут жить и лечиться перед возвращением в природу.

Заводчане не жалеют для животных не только сил и времени. В прошлом году накануне Дня бездомных животных Тольяттиазот передал городским приютам для братьев наших меньших материальную помощь, собранную коллективом. В течение месяца в ДК «Тольяттиазот» и на заводской проходной химики оставляли корм, лекарства и другие предметы, необходимые для содержания животных. В середине августа все подарки, скопившиеся за время благотворительной акции, были отправлены в городские приюты: «Добрый дом» на Лесопарковом шоссе и «Кошкин дом» в Автозаводском районе.

В этом году Тольяттиазот снова организовал акцию помощи - на проходной предприятия, а также в ДК ТОАЗа работали пункты приема кормов, лекарственных препаратов и необходимых аксессуаров для бездомных животных. 23 августа все собранное передали в приюты.

Наша справка

О нуждах собак и кошек, содержащихся в приютах для животных, можно узнать в сообществах ВКонтакте. Достаточно набрать в поисковой строке «приют» и «Тольятти» или «Самара», чтобы выбрать организацию, в которой ждут вашей помощи. Приюты рады любой поддержке. Принимают подержанные пледы, одеяла, постельное белье, крупы (из них варят кашу для собак) и консервы (любые, только не в томатном соусе), сухие и влажные корма для кошек и собак. Приветствуются и игрушки. Хочешь помочь? Помогай!