«Не верьте, когда мы говорим, что они вкусные»: самарский продавец рассказал, как правильно выбирать арбузы

Арбузы - один из самых популярных продуктов на прилавках в августе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пользуются спросом и утром, и вечером

Арбузный сезон в самом разгаре. В нынешних погодных условиях он особенно актуален — всегда хочется утолить жажду и освежиться. А если это еще сделать и со вкусом, то, что может быть лучше? Но как выбрать знаменитую ягоду с бахчей, чтобы она оказалась сладкой? Чего ждать от тех, кто ей торгует? Стоит ли опасаться за качество? На все эти вопрос журналистам «КП-Самара» откровенно ответил продавец арбузов Жахонгир Зулунов (личные данные изменены).

— Честно признаюсь, в этом году работать очень тяжело. Жара просто невыносимая в городе! От солнца не спрятаться, дождей почти нет. Хорошо, что у нас на точках ребята закаленные — привыкли. Водичка помогает, кто-то вентилятор от машины включает, веера делаем из подручных средств.

Некоторые арбузы более дорогие из-за своих необычных свойств Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Жахонгир признается, что «на точке» он уже с самого утра. Лучше начать пораньше, ведь покупатель всегда найдется:

— Часов в семь, иногда и раньше уже на месте. Бывает, человек идет на работу, глядит — арбузы, дыньки. Дай-ка порадую коллег! И покупают. Некоторые, наоборот, возвращаются со смены ночной — отчего бы не порадовать себя чем-нибудь сладеньким? Тоже покупают.

Сами полосатые у Зулунова не местные. Впрочем, закупались им не так далеко:

— Коллеги берут на оптовых базах, кто-то торгует своими. Например, знаем ребят из Большой Глушицы, у них свое производство налажено, они свои арбузы продают. У нас на прилавке казахстанские и соль-илецкие. Люди часто спрашивают про астраханские — у нас их сейчас нет, но кто-то продает. Не знаю, уж насколько точно это астраханские, потому что мы в этом году не смогли договориться с поставщиком оттуда. С Соль-Илецком получилось найти общий язык, казахстанские арбузы брали на базе — их раньше всего привезли.

Большие арбузы дешевле

Многих волнует ценовая политика. С ней тоже есть свои нюансы:

— Арбузы из Казахстана быстрее скидывают в цене. Во-первых, потому что их раньше привезли. Во-вторых, потому что они большие. Большой арбуз — под 10 килограмм и выше — он и так дороже обойдется, поэтому сейчас он стоит в среднем 25 рублей. Соль-илецкие бахчи на 10 рублей дороже. Особенно те, что поменьше. Еще на 10 рублей дороже какие-нибудь необычные сорта — торпеда, Черный принц. Еще дороже оранжевые, желтые арбузы. По вкусу — то же самое, но экзотика же.

В Самаре бахчевые можно встретить почти везде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переходим к самому главному. Качество арбуза трудно угадать, особенно при такой высокой температуре, но не стоит отступать от традиционных приемов:

— Не верьте, когда мы говорим, что они вкусные. Точнее, не всегда верьте. Мы всегда будем так говорить! Но, конечно, нужно проверять по классике — сухой изогнутый хвостик, звонкий звук при постукивании, хруст и весь при сжатии. У крупных на хорошее качество указывают и широкие полосы.

Постарайтесь не брать те, которые на солнце лежат, у дороги, ничем не прикрыты. Скорее всего они внутри наполовину мягкие. Кто знает, сколько они под таким палящим солнцем пролежали? За сутки то много нагреется, а некоторые прям на точке оставляют на ночь. Просто охраняют. Мы свои арбузы непроданные в машину грузим, всяко надежнее. А что касается места у дороги — это незаконно и вредно. Треснутые, надрезанные, с повреждениями — такие тоже лучше не покупать.

До сих пор много говорят и про то, что арбузы накачивают чем-то, что они неестественно красные. Не знаю, у нас такой практики нет. Говорят, что на наличие пестицидов указывают белые прожилки. Непонятный, чересчур яркий цвет тоже должен вызывать опасения. Отрежьте кусочек такого, бросьте в воду, если она мгновенно окрасится — то что-то здесь не так. А вообще, не представляю, чтобы кто-то химию добавлял в арбузы. Если кто отравится, то потом же проблем не оберешься.

Мы стараемся своих покупателей не подводить. Зачем? Они ведь потом не придут, да еще и всем расскажут, как у нас плохо. Пытаемся плохие арбузы убирать с прилавков.

Наш собеседник несмотря на все предостережения призывает покупателей не бояться:

— Сейчас время такое, что арбузов больше хороших, чем плохих. Сезон! Вот месяца полтора назад да — было проблемно. Сегодня риска меньше ошибиться. Приходите в наши лавки — у нас точно вкусные арбузы!

ТОП-советов по выбору хорошего арбуза от Жахонгира Зулунова:

— Хвостик отростка должны быть сухими и тонкими;

— Арбуз должен отзываться звоном при стуке;

— При нажатии арбуз должен слегка хрустеть;

— Арбуз должен быть тяжелым;

— У больших арбузов должны быть широкие полоски;

— Покупайте арбузы только у проверенных продавцов.

Сладкий арбуз определяют классическими методами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У дороги не брать, с мылом мыть! Продавец раскрыл секрет выбора самого вкусного арбуза

Журналисты «КП-Самара» разбирались, как нужно выбирать вкусные арбузы в Самаре и на что обращать внимание при покупке главной летней ягоды. А еще узнали, куда идти за арбузом (подробности)

Постучи и сожми! Как выбрать арбуз правильно и можно ли в Самаре найти местную ягоду?

Журналисты КП-Самара узнали, как выбрать арбуз правильно, чтобы он был сладкий и сочный, и проверили, как выращивают зеленых и полосатых в местных краях (подробности)