Врачи рассказали, зачем самарцам знать о наличии антител к коронавирусу и как подготовиться к исследованию

Пройти тестирования можно клинике «РЖД-Медицина». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тестирование на антитела к COVID-19 в России стали делать с мая 2020 года. Данный вид исследования помогает определить не только, что у человека есть устойчивость к заболеванию.

- Тест на наличии антител к вирусу SARS-CoV-2 помогает диагностировать бессимптомное течение болезни в первые несколько дней после заражения (антитела IgM) и выявлять переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (антитела IgG). Эта проверка поможет оперативно начать лечение и, возможно, уберечь родных и близких от опасного вируса, если вы являетесь переносчиком. А в случае наличия антител документально подтвердит состояние вашего здоровья, - отмечают специалисты клиники «РЖД-Медицина» в Самаре.

Как подготовиться к исследованию?

Врачи отмечают, что специальной подготовки тест не требует, сдать его можно в любое время. Однако важно соблюдать два обязательных условия:

1. Отсутствие симптомов ОРВИ у пациента. У вас не должно быть кашля, одышки, мышечной боли, слабости и ощущения заложенности в грудной клетке. В норме должна быть и температура тела.

2. Отсутствие контактов с заболевшими COVID-19 в течение 14 дней.

- В клинике «РЖД-Медицина» можно записаться на тестирование в любое удобное для вас время. Кровь можно сдать как утром, так и вечером. В процессе процедуры наш медицинский работник произведет забор венозной крови, используя средства индивидуальной защиты, дезинфекции и одноразовые расходные материалы.

Долго ждать заключение тем, кто обратился в клинику «РЖД-Медицина» Самаре, не придется - результат теста будет известен уже в течение дня.

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