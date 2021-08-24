«Схватили лопаты, баклажки с водой - и рванули»: доброволец рассказал, как тушил лесной пожар в Самарской области

Доброволец из Самары весь день и всю ночь караулил новые очаги огня около Борского. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Страшный пожар в Борском районе Самарской области, начавшийся 21 августа, не потушили до сих пор. Огонь прошел площадь более пяти тысяч гектаров, в том числе по заповедному Бузулукскому бору, уничтожил дома в Гвардейцах, Немчанке, подобрался к самому Борскому и другим селам. На тушение пожара были брошены огромные силы - более шести сотен человек, в том числе военные, привлекли пожарные поезда и авиацию. Но рук все равно не хватало - в соцсетях местные жители обращались ко всем неравнодушным с отчаянным призывом о помощи. Увидев этот призыв, самарец Александр просто не смог остаться в стороне - сел в машину и рванул в Борское добровольцем. Мужчина откровенно рассказал журналисту «КП-Самара» о том, с чем ему пришлось столкнуться.

«Столько техники, военных и пожарных никогда не видел»

В Борское я поехал в понедельник с утра - все выходные попадались сообщения о том, что там все плохо, нужна помощь, и я не смог остаться в стороне. Но, оказалось, что с людьми там все хорошо - столько техники, военных, пожарных я никогда не видел. МЧС, лесохрана, съехались со всего региона, масса солдат-срочников с опрыскивателями, много местных жителей с подручными средствами - на борьбу с огнем встали буквально всем миром.

Местные жители организовали ночной дозор и бдят за новыми очагами возгорания. Фото: предоставлено "КП-Самара"

На подъезде к Борскому мне повстречалась пожарная машина. Я спросил - мол, доброволец, куда мне ехать. Мне ответили - можно в самом Борском в штаб обратиться. Или иди местным помогать. Я поехал туда, где стояли местные ребята, там как раз собрались идти в лес. Мне вручили лопату и без лишних разговоров велели: «пошли». В группе со мной был парень с садовым опрыскивателем и девушка, которая носила для него воду в пластиковых полуторалитровых баклажках. Мы шли там, где накануне тушила авиация. Самолеты сбили пламя, но кое-где продолжали тлеть пни, отдельные участки высыхали и снова начинали гореть, важно было не допустить повторного возникновения пожара. Эту задачу и взяли на себя местные жители.

Стена выгоревшего леса тянется далеко. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Там уже и так все сгорело»

Часам к семи вечера с этой задачей справились. Местные ребята поехали домой спать, а я пришел в штаб и спросил, есть ли задачи для добровольца. Рядом стоял еще один парень, тоже приехал из Самары помочь, как и я. Нас прикрепили к бригаде лесоохраны, выдали пожарные ранцы и отправили караулить подъезды к селу, чтобы не пропустить возможное возгорание. По дороге нам несколько раз приходилось останавливаться и тушить мелкие очаги огня.

В сгоревшем лесу все покрыто толстым слоем пепла. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Полночи я провел с бригадой лесоохраны, сидели и играли в карты. Смотрели, как в стороне Немчанки разгорается лес, зарево было приличное. Тушить огонь отправились МЧС. К нам подъехали местные, стали просить помощи - мол, вот там лес горит, и вот там. Но им спокойно отвечали - дескать, погорит и перестанет, там уже и так все сгорело, а нам сейчас главное не пустить огонь в сторону жилья. Мы со вторым добровольцем решили, что будем нужнее там и уехали с местными.

Зарево нового пожара хорошо заметно в ночи. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Огонь лизал пятки и спину»

Весь остаток ночи мы караулили новые очаги возгорания в лесу - стояли на возвышении, наблюдали. Народу было много, человек 40. Показалось зарево, отправили на разведку машину, та быстро вернулась и подтвердила - «горит!». Один парень крикнул: «чего стоим, ждем, пока верховой пожар разгорится??». Мы схватили всю воду, которая была, баклажки, лопаты, и рванули туда. Оказалось - низовой пожар, метров 20 квадратных, уже разгорается. К тому моменту, как мы добрались, туда уже приехала пожарная машина, и наши баклажки не понадобились, однако руки оказались очень кстати - помогли пожарным развернуть рукава, и потом их перетаскивать.

Авиация сбила пламя, но остались тлеющие пни. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Вообще, пожарные гражданских в самое пекло не направляли, давали более безопасные задачи. Но люди лезли сами. Один из местных ребят показал ужасающее видео. Они пошли тушить огонь на бывшем озере Лебяжье, но пламя разгоралось слишком быстро и сильно. Люди поняли, что не справятся, и бросились бежать. Рассказывал - мол, никогда не думал, что огонь распространяется так быстро, буквально лизал пятки и спину, ноги проваливались в болотистую почву. Думал - уже не выберется живым, но успел добежать до машины и уехать в безопасное место.

Под Кинелем разгорается новый пожар. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Утром я понял, что моя помощь уже не актуальна, сил у огнеборцев хватает, и поехал домой. Но проезжая мимо Кинеля заметил столбы дыма, и руки сами повернули руль. Горел камыш на болоте, за процессом издалека наблюдали ребята из пожарной машины, да местные время от времени подъезжали посмотреть, как в кинотеатр под открытым небом. «Болото там, не проехать. Остается наблюдать», - объясняли они. Но, кажется, сейчас ситуация у Кинеля снова осложняется - сильный ветер, даже смерчи, а дома совсем недалеко…

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