Министр спорта Самарской области встретился с олимпийцами и их тренерами

Гандболистка Ольга Фомина, которая выиграла со сборной серебро Олимпиады, вместе с министром спорта Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заслуга не только спортсмена

13 участников, 4 медали, все – серебряные, первый за 33 года россиянин в финале в академической гребле – одиночке. Такой итог выступления спортсменов из Самарской области на Олимпиаде в Токио. Медали в копилку национальной команды принесли шпажист Павел Сухов, рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы, гандболистка Ольга Фомина. Однако за этим победами стоят долгие месяцы и годы тренировок, пролитые пот и кровь, за ними стоят тренеры, массажисты, персонал спортивных клубов.

Вчера в Самаре чествовали как раз них – людей, которые выковали серебряных призеров Олимпийских игр.

- Мы собирали наших олимпийцев на приеме в Министерстве спорта, где отметили и поощрили каждого, - рассказал министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. - В том числе отметили работу тренерского состава, спортивных школ, руководителей подведомственных организаций, всего персонала, который был вовлечен в подготовку наших спортсменов. Обсудили с ними пути подготовки будущего поколения, развитие массового спорта. Наши олимпийцы – это передовой отряд, который несет спорт в массы. Мы надеемся, что успехи наших спортсменов подтолкнут детей начать заниматься пятиборьем, фехтованием, прыжкам на батуте, греблей и многими другими видами спорта.

И подвижки, к слову, уже есть.

- Благодаря вашим выступлениям раздались сотни звонков, чтобы записаться в разные секции, - отметил министр.

Рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большие планы

Олимпиада закончилась, а работа только начинается. Это касается и инфраструктуры. Олимпийские игры помогли понять, что регион движется в правильном направлении. В Самарской области продолжат развивать фехтование, гандбол, велоспорт, самбо и другие единоборства и многие другие виды спорта, но в первую очередь – плавание.

- Мы хотим построить 50-метровый плавательный бассейн. Это нужно, чтобы развивался профессиональный спорт, а не только массовый. Также в планах есть создание в регионе современного центра фехтования, большого центра гандбола с залом на семь тысяч зрителей. Будем развивать фехтование и пятиборье, - отметил Сергей Кобылянский.

Планы на последние два вида спота действительно грандиозные. Туда хотят привлечь по 1000 новых воспитанников. Задача не из легких, но, как говорится, дорогу осилит идущий. А идти вперед есть и желание, и силы как у властей, так и у тренеров.

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Шпажист Павел Сухов, который принес сборной еще одно серебро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не оставят без внимания и греблю. Александр Вязовкин на Играх в Токио пробился в финал в одиночке. Это не удавалось ни одному спортсмену из нашей страны с 1988 года.

- Мы планируем построить три центра гребли на байдарках и каноэ в Самарской области – по одному в Тольятти, Сызрани и Самаре, последний будет основным, - отметил Сергей Кобылянский.

К популяризации спорта собираются привлечь и наших олимпийцев. Они должны стать примером и ориентиром для детей.

- Мы проведем показательные выступления в селах и деревнях региона. Ведь увидеть спортсмена по телевизору – это одно, а пообщаться с ним вживую – совсем другое, - считает министр спорта Самарской области.

Спорт – для всех

Детский спорт – не единственный, который будут развивать в регионе. Что если в 30, 40, 50 или даже в 70 лет в душе проснется тяга к плаванию, фехтованию или пятиборью? Идти и заниматься.

- У нас есть идея – развивать спорт среди взрослых людей. Отец в детстве привел вас на хоккей, а вы к 50 годам поняли, что всегда мечтали заниматься фехтованием. Не надо стесняться этого, надо идти и пробовать, - считает министр спорта.

Создание благоприятных условий для развития спорта и ведения здорового образа жизни в крупных и малых городах Самарской области – одна из приоритетных задач стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями губернии. Как показывают многочисленные победы на крупнейших соревнования России, Европы, Мира – пристальное внимание Правительства области к вопросам спорта дает свои результаты.

Преград для активного образа жизни в регионе становится все меньше и меньше. А когда каждый на улице, в поселке, в городе и в стране – спортсмен, победы на Олимпиадах будут точно.