Огонь подобрался к железной дороге Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области острой остается ситуация с природными пожарами. Все еще не ликвидированы очаги возгорания в Борском районе - всего их на данный момент восемь, пять - лесных. Над тушением работают более 700 человек, три вертолета, самолет. Угрозу удается сдерживать. Но тем временем огонь хозяйничает и на других участках Самарской области. Пожар в Кинеле 23-24 августа 2021 года вызвал у жителей ужас: сначала на подступах к городу загорелась трава, ветер двигал огонь вперед, казалось, еще немного - и поле закончится, огонь перекинется на жилые строения.

Происходящее на видео заснял блогер Евгений Щекин, вскоре в социальных сетях появились новые ролики. На них - клубы дыма, полоса огня. Пожар пошел в лесопосадки, подошел к железной дороге и перешагнул ее. До домов - 150 метров!

- Ужас, конечно. Там около дороги, на пути огня цистерны с горючим, если заденет - так бахнет, никому мало не покажется, - говорит местная жительница Татьяна. Марина Орлова же сообщает, что не только гарью пахнет - черные хлопья летают прямо над жилыми домами.

Вот такие зарева пугали жителей ночью Фото: СОЦСЕТИ

- Я с 5-го этажа вижу, среди деревьев, пожар. Страшно реально,да еще ветер сильный, - писала Елизавета Каляканова.

Всю ночь жители Кинеля - вернее районов с окраины ПСМ и Юго-Запад следили за происходящим. Их судьба практически зависела от направления ветра. Огонь сносило на восток, на пути пожара вставали болота. Особо яркое зарево давал пожар, пожирая камыши.

Официальными данными о пожаре в Кинеле 24 августа 2021 года поделились в МЧС РФ по Самарской области.

В районе Кинеля горит трава на площади 1 гектар, на месте работают 4 единицы техники, спасатели ждут прибытия пожарного поезда со станции Кинель, - отметили здесь. Также уточнили, что со стороны Большой Малышевки горит трава на площади 800 метров.

Пожары распространяются с большой скоростью Фото: из социальной сети

Сами жители обращаются к соседям и просят не стоять на дороге у пожарных машин, просто наблюдая за пожарами. А МЧС также обратилось ко всем жителям региона с просьбой быть осторожнее, ведь часто причиной пожара становится именно небрежность людей: брошенный окурок, поджог мусора, стекло в траве.

Вот так выглядит Самарская область на карте пожаров Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в Кинеле также дежурят пожарные, огонь стараются локализовать. Но все зависит от погоды и от того, не возникнет ли поблизости новый очаг возгорания, не усилится ли ветер. КП-Самара будет следить за складывающейся ситуацией.