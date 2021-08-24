Грипп или Covid-19? Самарцам рассказали, от чего прививаться в первую очередь

В первую очередь нужно привиться от коронавируса Фото: Анастасия ОСИПОВА

Близится сезон простуд и традиционной эпидемии гриппа. В то же время в Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом - ежедневно в регионе регистрируют более четырех сотен новых заболевших. Самый лучший способ профилактики этих напастей - сделать прививку. Этой осенью для защиты самарцев медики будут делать сразу три вида прививок - от COVID-19, от гриппа и от пневмококка. В каком порядке их делать, и сколько людей планируют «уколоть», рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Выдержать временной разрыв

Как рассказал министр, важно развести прививки по времени - между вакцинациями от разных заболеваний должно пройти не меньше месяца.

- В первую очередь мы советуем привиться от коронавируса, - пояснил Армен Бенян. - После второй дозы вакцины нужно дать время организму для выработки иммунитета и только потом прививаться от гриппа.

Министр напомнил, что от коронавируса в Самарской области планируют привить 60% взрослого населения - это около 1,5 млн человек. Этого количества должно быть достаточно для формирования коллективного иммунитета. Сейчас в регионе привито более 970 тысяч жителей, из них более 810 тысяч человек завершили вакцинацию. Достичь показателя в 60% привитого взрослого населения самарские медики планируют к середине сентября.

- С вакцинацией от коронавируса лучше не затягивать - ведь приближаются сроки старта прививочной кампании от гриппа, а между прививками нужно выдержать временной разрыв, - подчеркнул Бенян.

От гриппа власти планируют привить больше жителей региона, нежели от коронавируса. Для достижения коллективного иммунитета по-прежнему необходимо 60% - но уже не только взрослого населения, но и детей с полугодовалого возраста, и подростков. В общей сложности в этом году от гриппа в Самарской области планируют вакцинировать 1,9 млн человек.

От пневмококка привьют не всех

Подавляющему большинству жителей региона должно хватить этих двух прививок для того, чтобы защитить организм во время сезонной вирусной активности. Но некоторым потребуется сделать еще одну прививку - от пневмококка.

- Пневмококк является возбудителем пневмонии. Прививка от пневмококка очень эффективна, она позволяет на 90% снизить вероятность летального исхода в случае возникновения пневмонии. Поэтому вакцинация от пневмококка в первую очередь показана пациентам с тяжелыми и хроническими заболеваниями, для которых пневмония может быть особенно опасна, - объяснил Армен Бенян. - Массовой вакцинации от пневмококка в Самарской области мы не планируем, но те, кто входит в группу риска, получат соответствующее направление от лечащего врача.

Глава местного минздрава отметил, что в 2021 году в шесть раз увеличено финансирование на вакцинацию от пневмококка в Самарской области. Если в прошлом году такую прививку сделали 11 тысячам жителей региона, то в этом году ее получат уже 72 тысячи человек.

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