Как будут кормить детей в школах Самары в новом учебном году

В школьных столовых у блюд особенный вкус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый учебный год не за горами, ученики и родители готовятся к учебным будням. И немаловажный вопрос - как и чем дети в школах будут питаться. В мэрии Самары рассказали журналисту «КП-Самара», кто и чем будет кормить детей в школах в новом учебном году.

«Морские ежики» и «гнездо под сыром»

По результатам опроса в группе «КП-Самара» в соцсети, 47% самарских родителей считает, что в школьных столовых не должно быть никаких перекусов - только комплексные обеды. Еще 34% родителей хотели бы видеть на школьных завтраках и обедах больше фруктов и овощей, 11,5% считают, что для детей более актуальны пирожки и выпечка. 4% не возражали бы, если бы в школьных буфетах появились гамбургеры, картошка фри и кола. А вот носить еду в школу из дома удачной идеей считают лишь единицы родителей.

Меню для школ разрабатывают технологи комбинатов питания. Это меню должно быть «цикличным и разнообразным», и в теории его должны утвердить директор школы и родительский комитет. Это меню вывешено на сайте каждой школы и доступно всем родителям, так что мамы и папы могут в любой момент убедиться, чем кормят их ребенка.

- Меню составляется с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов, - пояснили в мэрии. - При этом в зависимости от сезона меню обновляется.

При составлении меню на комбинатах используют существующие сборники рецептов блюд для детей школьного возраста. Но могут здесь и самостоятельно разрабатывать рецепты новых блюд. Например, так в меню самарских школьников появились пример, «морские ёжики» (рубленое изделие из рыбы), «гнездо под сыром» (рубленое изделие из мяса), «говядина под омлетом» и т.д.

Родители могут повлиять на меню школьной столовой - для этого нужно обратиться к классному руководителю или директору учебного заведения. Если ребенок нуждается в лечебном или диетическом питании, то по закону его также обязаны организовать.

Автохолодильники, хлебницы и медкнижки

Как рассказали в мэрии Самары, в бюджете города на 2021 год на организацию питания школьников-льготников предусмотрено 724,4 млн рублей, из них 598,8 млн - на горячие завтраки и обеды для учеников начальной школы.

- В 2021 году услуги по предоставлению питания обучающимся оказывают девять юрлиц и один индивидуальный предприниматель. Эти комбинаты питания поставляют в школы готовые завтраки и обеды. Однако часть школ имеет собственный штат поваров, которые самостоятельно готовят еду. Им продукты привозят 11 разных поставщиков, - рассказали в мэрии. - Пищевые блоки всех школ перед началом учебного года проходят проверки, пока нарушений не выявлено.

По условиям договоров комбинаты питания должны гарантировать качество поставляемых в школы продуктов, перевозку в специальных автохолодильниках, а у всех сотрудников должны иметься медицинские книжки. За обеспечение школьных столовых посудой, хлебницами, столовыми приборами также отвечает комбинат питания.

- По согласованию с администрацией школы родители могут посетить школьную столовую во время приема пищи учениками и лично проконтролировать качество приготовленных блюд, - отметили в мэрии.

КОНКРЕТНО

Пример меню на день для учеников школы в Самаре

Завтрак: котлеты рубленые из птицы «Крепыш», отварные макароны, чай с лимоном, батон.

Второй завтрак: фрукты

Обед: салат из свежих помидоров, щи со свежей капустой, гуляш из птицы, каша перловая, компот из апельсинов, хлеб.

А вам чего не хватает в школьных столовых?

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