Мальчики чертят, девочки - к плите? В Самаре родителей возмутило гендерное неравенство в школьной программе

Современная школьная программа оставляет элементы черчения только для мальчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверие 1 сентября родительские чатики «оживают» и преподносят сюрпризы - не всегда приятные. С одним из них столкнулись родители восьмиклассников самарской школы №16.

- В чате написали: с 1 сентября в нашем классе начинается черчение. Но только у мальчиков. У девочек остается домоводство, - поделились возмущением родители. - А мальчиков на черчении вместо специальных программ будут учить чертить карандашом на бумаге, как много лет назад. Средневековье!

Вот такое сообщение удивило родителей в Самаре

«Пока заявления еще никто не написал»

Директор школы №16 Лидия Лукоянова подтвердила журналисту «КП-Самара» - изучение черчения в школьной программе предусматривается только у мальчиков. Но это не самодеятельность руководства учебного заведения, а общие для всех школ правила.

- Черчения как отдельного предмета в школьной программе сейчас нет, - объяснила Лидия Лукоянова. - Однако элементы черчения входят в программу по предмету «Технологии». По федеральному образовательному стандарту этот предмет предполагает разные программы для мальчиков и для девочек. У девочек по технологии своя программа - это уроки домоводства, они учатся готовить еду, шить, вязать. В программу по предмету «Технологии» для девочек элементы черчения не входят. Однако если родители девочки считают, что ей пригодится этот предмет в дальнейшем, они могут написать соответствующее заявление, и девочка будет изучать его в индивидуальном порядке. Правда, за все время такого заявления в нашей школе еще никто не написал.

Так выглядит кабинет "труда" для девочек. Мальчикам уметь пользоваться швейной машинкой, по мнению авторов учебного плана, необязательно Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Разделение на женские и мужские роли ведет к дискриминации»

Речь о пресловутых уроках «труда» - сейчас в школе они носят название «Технологии», однако суть не меняется: пока мальчики учатся столярничать и забивать гвозди, девочки познают тонкости роли домохозяйки. Такое неравенство, заложенное в школьной программе, вызывает у многих родителей закономерное возмущение. Блогер, волонтер, мама девятиклассницы Татьяна Пуш считает такое разделение программ явной дискриминацией.

- Разделение очень глупое, - уверена она. - Умение приготовить себе еду одинаково важно и для мальчиков, и для девочек, равно как и навыки по забиванию гвоздей и починки чего-либо. Мир давно уже стал другим, а в детей все вколачивают стереотипы 50-х годов прошлого века. Такое разделение на женские и мужские роли потом ведет к дискриминации. Дети прекрасно считывают неравенство - мальчики изучают что-то, требующее интеллектуальных усилий, дающее хотя бы начальные навыки для инженерных знаний, пространственного мышления, а девочки идут жарить яичницу. Я сама терпеть не могла черчение в школе, хотя как-то в жизни умение прочитать чертеж мне весьма пригодилось. Возможно, этот предмет требуется изучать не всем, а только тем, кто планирует связать свою жизнь с техническим направлением. Но разделение совершенно точно не должно быть по гендерному признаку. А сейчас школа, по сути, лишает девочек возможности узнать и полюбить этот предмет и технические науки в принципе.

Замдиректора общественной организации «Родные люди» Мария Журба уверена не видит в уроках кулинарии ничего предосудительного.

- Умение приготовить вкусные блюда из, например, экономичного набора продуктов очень важно для приобретения подростками навыков самостоятельной жизни, - отметила она. - К сожалению, не все дети могут научиться этому в семье. Для девочек это нужные знания. Но не менее нужны они и мальчикам. Разделение на «женское» и «мужское» дело на уроках труда в 21 веке выглядит очень странно.

Специалисты уверяют: умение чертить не зависит от пола - только от усидчивости и аккуратности. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Черчение - это не про пол, а про усидчивость и аккуратность»

Инженер-конструктор одного из самарских предприятий Евгений Котмышев не понимает, как вообще можно делить черчение по половому признаку.

- Это вообще речь исключительно о типе личности: чтобы сделать хороший чертеж, нужна усидчивость, аккуратность, пространственное мышление. И у нас на предприятии одинаково много и девочек, и мальчиков, которые это хорошо умеют. В некоторых моментах женщины даже вдумчивее, аккуратнее, - рассказал Евгений журналисту «КП-Самара». - Это вообще не для всех. Мне кажется в принципе черчение в школах в таком виде, в каком есть, не нужно, сейчас все делают в программах очень дешевых - и двухмерные чертежи, и трехмерные. Лучше уж учить этому. А мальчиков, кстати, нужно учить домоводству, вот это в жизни точно пригодится.

А у самарцев есть и другие мнения по поводу обязательных для всех предметов

- Труды и домоводство в школе надо ликвидировать как класс. Кружки - вот их место. Образование это не про молоток и не про борщ. Математика, физика, биология, история, финансовая грамотность, основы права - вот залог того, что нынешние школьники через 10 лет не попадутся на удочку кашпировских и мавроди, - считает Андрей Морозов.

А вы что думаете про уроки технологии в школах? Нужно ли мужчин учить готовить, а женщин - чертить?

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