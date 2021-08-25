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Общество25 августа 2021 17:00

Мальчики чертят, девочки - к плите? В Самаре родителей возмутило гендерное неравенство в школьной программе

Многие мамы и папы сочли, что разница в школьной программе по «технологии» ограничивает возможности и мальчиков, и девочек. Но педагоги уверяют - все законно
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Современная школьная программа оставляет элементы черчения только для мальчиков

Современная школьная программа оставляет элементы черчения только для мальчиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверие 1 сентября родительские чатики «оживают» и преподносят сюрпризы - не всегда приятные. С одним из них столкнулись родители восьмиклассников самарской школы №16.

- В чате написали: с 1 сентября в нашем классе начинается черчение. Но только у мальчиков. У девочек остается домоводство, - поделились возмущением родители. - А мальчиков на черчении вместо специальных программ будут учить чертить карандашом на бумаге, как много лет назад. Средневековье!

Вот такое сообщение удивило родителей в Самаре

Вот такое сообщение удивило родителей в Самаре

«Пока заявления еще никто не написал»

Директор школы №16 Лидия Лукоянова подтвердила журналисту «КП-Самара» - изучение черчения в школьной программе предусматривается только у мальчиков. Но это не самодеятельность руководства учебного заведения, а общие для всех школ правила.

- Черчения как отдельного предмета в школьной программе сейчас нет, - объяснила Лидия Лукоянова. - Однако элементы черчения входят в программу по предмету «Технологии». По федеральному образовательному стандарту этот предмет предполагает разные программы для мальчиков и для девочек. У девочек по технологии своя программа - это уроки домоводства, они учатся готовить еду, шить, вязать. В программу по предмету «Технологии» для девочек элементы черчения не входят. Однако если родители девочки считают, что ей пригодится этот предмет в дальнейшем, они могут написать соответствующее заявление, и девочка будет изучать его в индивидуальном порядке. Правда, за все время такого заявления в нашей школе еще никто не написал.

Так выглядит кабинет "труда" для девочек. Мальчикам уметь пользоваться швейной машинкой, по мнению авторов учебного плана, необязательно

Так выглядит кабинет "труда" для девочек. Мальчикам уметь пользоваться швейной машинкой, по мнению авторов учебного плана, необязательно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Разделение на женские и мужские роли ведет к дискриминации»

Речь о пресловутых уроках «труда» - сейчас в школе они носят название «Технологии», однако суть не меняется: пока мальчики учатся столярничать и забивать гвозди, девочки познают тонкости роли домохозяйки. Такое неравенство, заложенное в школьной программе, вызывает у многих родителей закономерное возмущение. Блогер, волонтер, мама девятиклассницы Татьяна Пуш считает такое разделение программ явной дискриминацией.

- Разделение очень глупое, - уверена она. - Умение приготовить себе еду одинаково важно и для мальчиков, и для девочек, равно как и навыки по забиванию гвоздей и починки чего-либо. Мир давно уже стал другим, а в детей все вколачивают стереотипы 50-х годов прошлого века. Такое разделение на женские и мужские роли потом ведет к дискриминации. Дети прекрасно считывают неравенство - мальчики изучают что-то, требующее интеллектуальных усилий, дающее хотя бы начальные навыки для инженерных знаний, пространственного мышления, а девочки идут жарить яичницу. Я сама терпеть не могла черчение в школе, хотя как-то в жизни умение прочитать чертеж мне весьма пригодилось. Возможно, этот предмет требуется изучать не всем, а только тем, кто планирует связать свою жизнь с техническим направлением. Но разделение совершенно точно не должно быть по гендерному признаку. А сейчас школа, по сути, лишает девочек возможности узнать и полюбить этот предмет и технические науки в принципе.

Замдиректора общественной организации «Родные люди» Мария Журба уверена не видит в уроках кулинарии ничего предосудительного.

- Умение приготовить вкусные блюда из, например, экономичного набора продуктов очень важно для приобретения подростками навыков самостоятельной жизни, - отметила она. - К сожалению, не все дети могут научиться этому в семье. Для девочек это нужные знания. Но не менее нужны они и мальчикам. Разделение на «женское» и «мужское» дело на уроках труда в 21 веке выглядит очень странно.

Специалисты уверяют: умение чертить не зависит от пола - только от усидчивости и аккуратности.

Специалисты уверяют: умение чертить не зависит от пола - только от усидчивости и аккуратности.

Фото: Олег УКЛАДОВ

«Черчение - это не про пол, а про усидчивость и аккуратность»

Инженер-конструктор одного из самарских предприятий Евгений Котмышев не понимает, как вообще можно делить черчение по половому признаку.

- Это вообще речь исключительно о типе личности: чтобы сделать хороший чертеж, нужна усидчивость, аккуратность, пространственное мышление. И у нас на предприятии одинаково много и девочек, и мальчиков, которые это хорошо умеют. В некоторых моментах женщины даже вдумчивее, аккуратнее, - рассказал Евгений журналисту «КП-Самара». - Это вообще не для всех. Мне кажется в принципе черчение в школах в таком виде, в каком есть, не нужно, сейчас все делают в программах очень дешевых - и двухмерные чертежи, и трехмерные. Лучше уж учить этому. А мальчиков, кстати, нужно учить домоводству, вот это в жизни точно пригодится.

А у самарцев есть и другие мнения по поводу обязательных для всех предметов

- Труды и домоводство в школе надо ликвидировать как класс. Кружки - вот их место. Образование это не про молоток и не про борщ. Математика, физика, биология, история, финансовая грамотность, основы права - вот залог того, что нынешние школьники через 10 лет не попадутся на удочку кашпировских и мавроди, - считает Андрей Морозов.

А вы что думаете про уроки технологии в школах? Нужно ли мужчин учить готовить, а женщин - чертить?

Обсудим в комментариях

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