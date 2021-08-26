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Происшествия26 августа 2021 8:00

«Конвоя нет, пойдем со мной»: буйный самарец напал на судью, а потом долго извинялся

Мужчина сам не понимал, на что надеется
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Владимир уже не раз попадал на страницы газет

Владимир уже не раз попадал на страницы газет

Фото: Архив "КП"

Владимиру Колотухину из Самары 51 год, и у него большие проблемы с управлением гневом. В первый раз это выяснилось в далеком 2012 году.

Пострадавший

25 марта 2012 года Владимир возвращался из кино с женой и дочкой. На пересечении Московского шоссе с улицей Гастелло в его внедорожник влетел спортивный Jaguar стоимостью 6,5 млн рублей. Поговаривают, что после аварии Владимир сыпал такими изощренными угрозами и проклятиями, что вздрогнули даже деревья, стоявшие неподалеку.

Впрочем, в материалах дела это никак не отражено – видимо, окружающие Владимира смогли понять и простить. Водителя автомобиля Jaguar Валерия Синикина за нарушение ПДД приговорили к одному году ограничения свободы.

После этого последовали долгие месяцы гражданских тяжб, когда Владимир пытался взыскать с обидчика деньги на новую машину, расходы на лечение семьи и моральный вред. Сколько бы ни назначил ему суд, видимо, этого оказалось мало, потому что в прошлом году сам Владимир оказался на скамье подсудимых по обвинению… в мошенничестве.

Jaguar стоил около 6,5 млн рублей, и его разбил сотрудник автосалона, взявший его на тест-драйв

Jaguar стоил около 6,5 млн рублей, и его разбил сотрудник автосалона, взявший его на тест-драйв

Фото: Архив "КП"

Подсудимый

Как значится в приговоре суда, мужчина заключал договоры подряда на поставку стройматериалов и ремонт турбаз и домов, получал за это приличные деньги, вот только сроки «горели», а результата все не было. Следствие пришло к выводу, что он и не собирался ничего делать, а 2 млн рублей просто присвоил.

В суде Владимир пытался объяснить, что очень хотел выполнить взятые на себя обязательства, но помешали обстоятельства непреодолимой силы. Судья Евгения Леонтьева ему не поверила.

Услышав приговор – два с половиной года колонии общего режима, – Владимир сначала окаменел от шока, потом задрожал от гнева.

- Меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить на содержание под стражей, взяв Колотухина под стражу в зале суда немедленно, - объявила судья и ушла к себе в кабинет.

В аварии пострадали жена и дочка Владимира, которые в тот день были с ним в машине

В аварии пострадали жена и дочка Владимира, которые в тот день были с ним в машине

Фото: Архив "КП"

Произошла заминка, ни конвоя, ни приставов не было, и Владимир последовал за судьей. Остановить его было некому.

Зашел к ней в комнату, запер дверь. Судья попыталась выйти в другую – к секретарю, - но Владимир преградил путь, оттолкнул женщину, закрыл дверь на ключ, а потом выкинул его. Он схватил Евгению Леонтьеву за руку, начал ей объяснять, что она не права, что он не виноват и не заслуживает такого наказания, а еще – что с ней будет, если она не изменит своего мнения. В этот момент за дверью, ведущей в зал, послышались голоса конвоиров.

Что делать? Куда податься? Владимир вылез в окно, но понял, что прыгать вниз будет опрометчиво – окна второго этажа расположены на приличной высоте. Он тяжело вздохнул, пожал плечами, словно отвечая на невысказанный вслух вопрос, и уселся… на кондиционер.

Там его и нашли конвоиры и приставы, когда смогли, наконец, зайти в кабинет. Уговорить Владимира залезть обратно было нелегко. Он требовал дать ему возможность поговорить с судьей наедине, чтобы попросить у нее прощения и объяснить, что вовсе не хотел ее обидеть.

Для виду все согласились, но как только ноги Владимира оказались на твердом полу, его увели с глаз долой и вон из кабинета.

Оба дела рассматривал Октябрьский районный суд Самары

Оба дела рассматривал Октябрьский районный суд Самары

Фото: Александра БУДАЕВА

Вторая судимость

- Ему предъявили обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ «Угроза причинения вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дела с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Октябрьского района Марина Денисова. – Вину свою подсудимый признал.

Причем не только признал, но и написал Евгении Леонтьевой целое письмо с извинениями, а в последнем слове просил у нее прощения. Вроде бы, вполне искренне.

Судили Владимира в том же райсуде, что и в прошлый раз, за нападение на коллегу судья Дмитрий Щеблютов приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. А дальше произошло какое-то «волшебство»: второй срок частично прибавили к первому и получили в общей сложности… 3 года колонии общего режима.

В этот раз свою участь Владимир воспринял более спокойно, и обошлось без происшествий. Будет ли он обжаловать приговор, пока не ясно.

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