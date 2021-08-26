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Общество26 августа 2021 12:00

Александр Живайкин: «Только сильные духом люди могут заботиться о других»

Кандидат в депутаты Самарской губернской думы седьмого созыва рассказал о жителях своего округа и показал его богатства
Кристина АДАЕВА
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Кандидат в депутаты Самарской губернской думы седьмого созыва Александр Живайкин в коротком видео показал красоту и богатство своего округа, а также отметил, что в Кинельском районе живут настоящие труженики и создатели, которые всегда готовы прийти на помощь.

- Только сильные духом люди могут заботиться о других. Ведь это так непросто – брать на себя ответственность. Но если ты чувствуешь в себе силы помогать, нужно это делать. Именно так учили меня мои родители. Именно так живу и работаю я, с заботой о каждом, - отметил Александр Живайкин.

Александр Живайкин: «Только сильные духом люди могут заботиться о других»
Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Самарской губернской думы седьмого созыва по Кинельскому одномандатному избирательному округу № 24 Живайкина Александра Ивановича.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Самарской губернской думы седьмого созыва по Кинельскому одномандатному избирательному округу № 24 Живайкина Александра Ивановича.

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