Цена не определяет качество: почему отечественные сантехника и керамогранит дешевле заморских

Большая часть произведенных на заводе плит - первого сорта

Почему керамогранит и сантехника отечественных производителей не уступают по качеству европейским аналогам? Разобраться в этом вопросе нам помогли на заводе «Самарский Стройфарфор», который в ноябре 2021 года отметит свое 80-летие.

- Какую все-таки брать керамогранитную плитку - отечественную или европейскую? - написал на сайте «КП» один из читателей.

Свои сомнения и колебания он объяснил разницей в цене. Мол, «наша стоит дешевле». А значит, она «автоматически хуже».

Так ли это на самом деле? Для начала посмотрим, в каких условиях производят керамогранит и сантехнику в Самаре.

«Самарский Стройфарфор» производит сантехнику торговых марок SANITA и SANITA LUXE, а также керамогранит KERRANOVA и GRASARO

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

Площадь завода - 17 гектаров. Это равняется девяти футбольным полям. На участке находятся цех по производству керамогранита, цех полировки, также организовано производство санитарно-строительных изделий (массозаготовительный участок, гипсолитейный, литейно-формовочный и туннельно-печной цеха, участок упаковки), а также участок глазурования изделий, отдел технического контроля, склады сырья, ремонтно-строительный, механический, транспортный, паросиловой цеха, две столовые, очистные сооружения… Масштабы поражают: в одном месте сосредоточены все мощности для того, чтобы автономно и независимо изготавливать керамогранит и сантехнику.

Нас встречают специалисты отдела обучения.

- Здесь находится импровизированный выставочный зал, в котором представлена часть нашей продукции, - говорит специалист отдела обучения, проводя нас в небольшое помещение. - Как видите, сегменты разные. Один представляет собой базовый выбор с вневременными дизайнами для тех, кто ценит универсальность и долговечность. Другой несет в себе лаконичную эстетику современных тенденций - этот сегмент отличают дизайны, созданные специально для самарских керамогранитных плит в итальянских студиях.

Наши спутники рассказывают, что несколько лет назад - в 2018 году - на заводе была произведена серьезная модернизация оборудования. На эти цели было израсходовано около 800 миллионов рублей, финансовую поддержку оказало и государство. Это позволило разнообразить ассортимент выпускаемой продукции, например, создавать плитку размером 1200x600. С помощью такого формата можно закрывать большие поверхности, и потребителям это нравится.

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Если керамическая плитка из-за низкой морозостойкости и для улицы не подходит, то керамогранит, который отличается долговечностью, прочностью, стойкостью к механическим повреждениям, царапинам, истиранию и воздействию агрессивных химических веществ, можно применять фактически где угодно. А благодаря низкому водопоглощению и высокой морозостойкости (способности не повреждаться во влажной среде при температурах ниже 0 градусов) плиты стойко переживут и осенние ливни, и зимние морозы, это позволяет смело использовать их для фасадов и улицы.

Про отличия керамогранита от кафеля следует сказать отдельно. Ключевое отличие керамической плитки от керамогранита заключается в используемой глине и процессе производства, за счет которых достигается требуемое водопоглощение. Из-за этого керамогранит более прочный, плотный и без наличия пор.

Водопоглощение у керамогранита до 0,5%. Следовательно, этот материал: не впитывает влагу; не подвергается разрушению при нагревании и остывании (можно использовать на улице и в саунах); химически стойкий (можно использовать в местах работы с агрессивными растворами и парами); обладает высоким показателем прочности (можно использовать в качестве напольного покрытия для «теплых» полов); имеет четкие геометрические и линейные размеры.

После модернизации 2018 года производительность завода (он, кстати, работает и ночью) повысилась где-то на 20%. Только за один год завод «Самарский Стройфарфор» выпускает более 5 миллионов квадратных метров керамогранита и около 2,3 миллиона сантехнических изделий.

1200 ГРАДУСОВ

Экскурсия по заводу тем временем продолжается. Попутно узнаем, что длина самой большой печи - 160 метров. Продукция «плывет» внутри печи благодаря вращающимся керамическим роликам. В середине пути температура повышается до 1200 градусов, а на выходе остывает до плюс 30. Затем плиты отправляют на склад.

- Материалы для производства плитки закупаются разные и абсолютно все они проходят очень строгий входной контроль. Ежедневно проверяется каждый вагон и каждая партия по ГОСТам и сертификатам, - объясняет начальник лаборатории производства керамогранита. - Если обнаруживается какое-то отклонение от стандартов - материалы возвращаются.

Ну а мы двигаемся дальше. Проходим помещение, где хранятся битые осколки (брак). Благодаря современным технологиям брака совсем немного, при этом такие плиты не отправляются на свалку. Их перемалывают в специальных мельницах до состояния порошка, а потом в качестве одного из ингредиентов добавляют в раствор для изготовления плитки. Таким образом, они приносят пользу, возвращаясь в производство.

Большая часть произведенных на заводе плит - первого сорта (при производстве простых дизайнов сортность керамогранитной плитки достигает 98%, при сложных дизайнах минимум 85%), а процент брака не достигает 1%.

Это означает, что они прошли самый строгий отбор в отделе технического контроля (ОТК). Всю продукцию проверяют визуально на предмет внешних дефектов, с помощью специальных инструментов контролируют соответствие геометрическим параметрам - каждый квадратный метр должен быть идеальным. В обязательном порядке проводятся испытания случайной плитки на физико-механические свойства в лаборатории.

Как же отличить первый сорт керамогранита от второго? Сначала дадим слово специалистам.

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- Каждая партия керамогранитной плитки подвергается жесткому контролю со стороны технических служб производства по основным техническим характеристикам для воссоздания нагрузок, которым будет подвергаться плитка во время эксплуатации, - рассказывают специалисты завода «Самарский Стройфарфор». - Одновременный оперативный контроль ведется по следующим направлениям: визуально (наличие дефектов выявляется работниками ОТК, которые просматривают всю продукцию перед ее упаковкой); при помощи технических средств, которыми контролируют размеры и правильность форм плиток в соответствии с заданными нормативами (геометрические размеры, прямолинейность граней, косоугольность, кривизна лицевой поверхности, разность боковых сторон); при помощи специального лабораторного оборудования проверяются физические и химические свойства: водопоглощение, предел прочности при изгибе, износостойкость, термическая стойкость, морозостойкость, устойчивость к образованию пятен.

Если же рассматривать вопрос с точки зрения обычного покупателя, то необходимо обратить внимание на следующие вещи: щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности, пятна, плешины, пузыри, волнистость и углубление глазури и другие явные дефекты для 1 сорта НЕДОПУСТИМЫ

Однако в редких случаях, если есть небольшие погрешности, то плите может присвоиться вторая сортность. Тогда она отправляется на продажу в магазин-дисконт недалеко от производства, где ее купят уже в ближайшие дни - настолько место популярно. Второй сорт для покупателя практически ничем не отличается от первого, за исключением нескольких небольших деталей. Например, небольшие царапины или мушки (единичные черные точки), которые не видны невооруженным взглядом, - идеальная плитка их не содержит, а у второго сорта они допускаются в малом количестве.

ПРИЧИН МНОГО

Увидев производство плитки и сантехники своими глазами, мы попытаемся ответить на главный вопрос - хуже она или лучше европейской?

Отраслевые специалисты объясняют, что российская сантехника и керамогранит дешевле европейских аналогов сразу по ряду причин. Во-первых, любой импортер обязан заплатить пошлины на ввоз товара (18%), что уже делает продукцию дороже, так как все затраты переносятся на конечную розничную цену. Российские производители эту пошлину не платят, поэтому и цены ниже.

Не менее важен вопрос о продвижении продукции. Один из самых известных брендов сантехники родом из Испании выходит даже за рамки мероприятий и строит целые креативные галереи, посвященные своей продукции и современному искусству. Очевидно, что такие колоссальные рекламные усилия сильно влияют на конечную стоимость товара.

Большие затраты уходят не только на мероприятия, но и на один из самых денежноемких видов продвижения - на телевизионную рекламу. Некоторые компании регулярно участвуют в популярных программах о ремонте, где стоимость рекламы оценивается в миллионах рублей (29 миллионов рублей за минуту в прайм-тайм).

По мнению экспертов, наценка на раскрученный бренд может доходить до 25%. Только представьте, что при стоимости керамогранита в 3000 руб-лей за метр вы тратите 25% на рекламу и 18% - на пошлины. А это 750 и 540 рублей соответственно, то есть в сумме почти половина. Так ли это необходимо, если есть отличные аналоги гораздо дешевле?

ДАНЬ ИСТОРИИ, А НЕ ПРАВДЕ

Расставить точки над «i» просим генерального директора завода «Самарский Стройфарфор» Павла Мисюлю. К вышеперечисленным факторам он добавляет цену на логистику.

- Если продукт производится в Самаре, а доставить его надо в Саратов, то цена будет невелика. Зато представьте, что такой же керамогранит надо доставить не из Самары, а из региона Эмилия-Романья в Италии, а сантехнику из Барселоны, - приводит пример он. - Понятно, что достаточно большую часть конечной цены на продукт в этом случае будет занимать логистика, за которую не нужно платить, если речь идет о российских производителях.

Однако все перечисленные пункты не влияют непосредственно на качество товара. А что же тогда влияет?

- Если говорить про процесс производства, то на всех фабриках технологии одинаковые, различается только некоторое оборудование (и то далеко не все) и сырье, - объясняет нюансы генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор». - Для производства керамогранита мы покупаем украинские глину и каолин, все европейские производители поступают так же. Пигменты и чернила, которые непосредственно влияют на цвет и оттенки керамогранита, мы импортируем из Италии и Чехии - это не дешевые российские аналоги, а поставки от крупных игроков рынка. Все наше оборудование подобно тому, что установлено в европейских компаниях, это зачастую одни и те же машины.

Слова генерального директора подтвердил главный технолог, дополнительно отметив, что среди почти одинаковых технологий и сырьевых масс разных производителей небольшие уникальные отличия в пропорциях сырья являются их коммерческими тайнами. В особенностях используемого сырья - глины - кроется и отличие керамогранита от керамической плитки, делающее его более плотным.

Сегодня мнение о превосходстве итальянского керамогранита перед российским явно является некорректным и, скорее, отдает дань истории, чем правде. Тогда зачем платить больше?

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ВОПРОС - РЕБРОМ

Как сделать правильный выбор при покупке керамогранита?

Человек любит глазами и, как правило, делает выбор исходя именно из этого критерия. Тем не менее есть нюансы, на которые нужно обратить внимание при покупке керамогранитной плитки. Это:

дата производства (желательно, чтобы все пачки с керамогранитной плиткой были одной партии);

тон (указывается на упаковке, должен совпадать);

калибр (указывается на упаковке, должен совпадать);

предназначение (указывается на упаковке или в буклете производителя).

Следует учесть, что керамогранитная плитка, выложенная в качестве образца, может не быть одинаковой. Причина в том, что простая и однородная плитка все меньше пользуется спросом на рынке (моноколоры), поэтому при производстве применяется много лиц.

ВАЖНО

Специалисты завода «Самарский Стройфарфор» объяснили, чем хороший керамогранит отличается от плохого по весу, тактильным ощущениям и геометрии: «Как основной критерий - это все же геометрия, физические и химические свойства. При выборе керамогранитной плитки следует учитывать тип обуви, в которой будут ходить по полу, и интенсивность движения, предположительные методы чистки и ухода».

КСТАТИ

Известный блогер строительной тематики Алексей Земсков в одном из своих видео говорит именно об этом - российская плитка совершенно не уступает по качеству Италии и Испании именно из-за оборудования, на котором ее производят, и сырья.

НА ЗАМЕТКУ

Завод «Самарский Стройфарфор» - одно из немногих предприятий в нашей стране, которое вносит свой вклад в развитие промышленного туризма. У желающих, таких как мы, своими глазами увидеть производство есть возможность попасть на завод.

- Экскурсии самые разные. Есть и для детей, и для взрослых. Интересно будет всем! - говорит

директор управления по персоналу и PR завода «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая, - зачем нам это надо? Это политика открытости - мы честно показываем, что и в каких условиях мы производим и что нам есть чем гордиться!

Наша плитка лучше итальянской, или Зачем платить больше?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Три мифа о керамогранитной плитке

Миф № 1: «Визуально все плитки должны быть одного цвета и рисунка». Факт: Это не так. Керамогранит имитирует природный камень и повторение рисунка возможно, но не на каждой плитке (в зависимости от количества лиц в коллекции).

Миф № 2: «Рисунок сотрется с лицевой поверхности плитки в процессе эксплуатации». Факт: Тоже мимо. В процессе производства рисунок наносится на поверхность плитки до обжига и сверху покрывается защитным слоем (глазурью), затем плитка проходит стадию обжига. Рисунок с поверхности плитки не стирается, так как спекается с черепком плитки. Возможно, в процессе длительного времени эксплуатации тускнеет верхний слой глазури в местах интенсивного движения людей при неправильном выборе керамогранитной плитки (плитки подразделяются по классу износостойкости и области применения. - Ред.).

Миф № 3: «Керамогранит - камень, который невозможно разбить». Факт: Керамогранит - керамический материал, который при неправильной укладке (например, пустоты в клеевом слое), а также при падении с высоты, может повредиться или разбиться. Но при соблюдении правил транспортировки и укладки керамогранит - это прочный долговечный материал, который, как правило, меняют не потому, что он потерял первоначальный вид, а потому, что у владельца жилья появились новые предпочтения.

КОНКРЕТНО

В июне 2021 года завод «Самарский Стройфарфор» проводил тестирование керамогранита торговой марки KERRANOVA и нескольких конкурентов со схожими визуальными характеристиками, но более высокого ценового сегмента. Цены на образцы доходили до 2550 рублей за квадратный метр, тогда как цены на артикулы завода «Самарский Стройфарфор» не превышают 1790 рублей. При этом результаты испытаний показали, что произведенная в Самаре плита строго отвечает всем критериям разбраковки: предел прочности при изгибе, водопоглощение, устойчивость к пятнам, устойчивость к перепадам температуры, износостойкость и геометрические параметры. Явным аутсайдером оказалась итальянская плита. Она не прошла тестирование на образование пятен и геометрические параметры, а испанская - не прошла испытание на прочность при изгибе.

- В лаборатории завода «Самарский Стройфарфор» мы провели испытания керамогранитных плит KERRANOVA и конкурентов, проверили их качество, - рассказывает начальник лаборатории производства керамогранита. - Благодаря тестированию в экстремальных условиях увеличенной нагрузки мы охарактеризовали физические параметры образцов. Испытания подтвердили качество самарского керамогранита, его соответствие и даже превышение нормативов.

Тестирование плит торговой марки KERRANOVA способно опровергнуть и распространенные заблуждения о керамограните.

Одно из них - о хрупкости керамогранита. Предел прочности при изгибе самарских керамогранитных плит выше норматива, а значит, при правильной транспортировке ему ничего не грозит.

По той же причине нельзя сказать, что керамогранит плохо режется. Традиционный для керамической плитки способ - плиткорезом на весу - для него действительно не подходит. Необходимо использовать верные инструменты для резки и соблюдать все условия укладки, указанные производителями.

По цветам и текстурам керамогранит уже давно имеет такое же разнообразие, как у керамической плитки. Технология цифровой печати позволяет заводу «Самарский Стройфарфор» переносить на плитку любое изображение - хоть картины великих художников.

Как правило, большинство параметров у всех крупных производителей одинаковы. При этом порой требования в европейских стандартах по некоторым параметрам слабее, чем в РФ. Технические условия завода «Самарский Стройфарфор» на керамогранит соответствуют всем нормативным показателям ГОСТа РФ и европейских стандартов и включают в себя дополнительные испытания, которые ужесточают контроль качества.

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