Идеи в производство: завершен второй тур XV Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»

Марии Высоцкой предстоит защитить свою разработку в финале научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть». Фото АО «Транснефть — Приволга».

В АО «Транснефть - Приволга» завершился второй тур XV Международной научно-технической конференции молодежи (НТКМ) ПАО «Транснефть».

В XXI веке рост любого предприятия измеряется не в увеличении объемов продукции и расширении штатов, а в его качественном развитии - применении инновационных технологий, модернизации мощностей, повышении культуры производства. Компания «Транснефть», сотрудничая в этом направлении с ведущими научно-исследовательскими институтами России, не забывает и о собственном потенциале - подвижной мысли своих молодых сотрудников. Именно молодежь, не так давно окончившая вузы, свежим взглядом может увидеть «тонкие места» в производстве и предложить пути решения проблем. Молодым специалистам участие в научно-технических конференциях тоже дает немало - от того, насколько энергичными и инициативными их увидит руководство, напрямую зависит их включение в кадровый резерв предприятия, карьерный рост и дальнейшее будущее в компании.

Форум в режиме онлайн

Научно-техническая конференция, недавно закончившая свою работу, стала 15-й по счету и международной по статусу - уже несколько лет в ней принимают участие молодые люди не только из предприятий ПАО «Транснефть», но и их коллеги из организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Следуя мерам санитарной безопасности, организаторы провели мероприятие в режиме онлайн. Традиционно участники конференции представили работы в разных секциях: как в сфере производства и экономики, так и в области экологии. На виртуальной площадке АО «Транснефть - Приволга» «собрались» докладчики по секции № 5 «Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа». Из своих регионов при помощи видеоконференцсвязи перед экспертным жюри выступили 23 молодых специалиста, победившие на первых этапах в своих дочерних обществах. Они презентовали на суд жюри 19 работ в самой что ни на есть производственной сфере, касающейся главной деятельности компании - транспортировки нефти и нефтепродуктов. Приветствовал участников научного форума председатель комиссии - заместитель вице-президента - директор департамента учета, качества и планирования грузопотоков нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть» Александр Пузиков:

- Желаю вам честной борьбы и заслуженных побед! Уверен, что каждый проект, представленный вами на НТК, принесет пользу нашей компании и отрасли транспортировки нефти.

Участникам не пришлось стоять перед конкурсной комиссией - свои презентационные материалы молодые специалисты демонстрировали с экрана рабочего стола, параллельно докладывая через видеосвязь. Все остальное прошло как раньше - ребята давали ответы на возникающие у жюри вопросы, а те оценивали каждую работу по заранее утвержденным критериям. Эксперты выставляли баллы, учитывая новизну идеи, степень ее проработки, наличие доказательной базы.

- Все работы были представлены на высоком уровне, - рассказал модератор НТКМ, начальник технического отдела АО «Транснефть - Приволга» Иван Белокопытов. - Жюри нелегко было определить победителей - разрыв по баллам между теми, кто взошел на пьедестал почета, был минимален. Многие работы оказались достойны призовых мест, определяя вектор развития нефтеперекачки на перспективу.

От разработки идеи к ее внедрению

По результатам научной конференции в секции № 5 лучшей признана работа ведущего инженера ООО «Транснефть - Восток» Олега Ирха на тему «Автоматизация оперативного планирования, контроля и распределения нефти по маршрутным поручениям». На втором месте работа на тему «Усовершенствование системы обнаружения утечек GraphSOU с помощью параметрической функции и применением методов математической статистики и цифровой обработки сигналов», которую представили инженер 1 категории отдела баланса и учета нефтепродуктов АО «Транснефть - Верхняя Волга» Алексей Еремеев и диспетчер отдела главного диспетчера по транспортировке нефти АО «Транснефть - Верхняя Волга» Дмитрий Ундалов. Третье место присуждено работе та тему проведения исследования отклонений при приведении плотности к условиям отбора инженеров 2 категории отдела баланса и учета нефтепродуктов ООО «Транснефть - Балтика» Павла Башкирова и Алексея Фирстова.

Наша землячка Мария Высоцкая одержала уверенную победу в секции № 1 «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов». Ведущий специалист технического отдела аппарата управления АО «Транснефть-Приволга» представила проект «Разработка герметизатора (уплотнительных элементов) для устройства фиксации колодцев КТ и КГВПП». Девушка не новичок в этом научном соревновании: работая на предприятии с 2015 года, принимает участие в НТК ежегодно. И ни разу ее предложения не остались без призового места.

- Немного не хватило живого общения, ведь конференция рассчитана на обмен опытом, получение друг от друга новых знаний, расширение кругозора и коммуникаций, сплочение коллектива, - говорит Мария Высоцкая. - Когда выступаешь не на камеру, а перед «живыми» людьми, получаешь более эмоциональную обратную связь. Но онлайн нас не смущает - наша компания перешла на работу в формате видеосвязи еще в апреле 2020 года.

Победители второго тура НТКМ встретятся в финале конференции, который пройдет осенью в Брянске. Дальше им предстоит тщательная доработка проектов: если они будут рекомендованы к внедрению в производство, над своими идеями придется еще потрудиться. Но знать, что именно ты помог предприятию стать лучше и эффективнее, того стоит!