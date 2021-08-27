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Общество27 августа 2021 17:01

Самарцам рассказали, чем опасен колоректальный рак и как его выявить

В пресс-центре «КП» медицинские специалисты рассказали, как самарцам не пропустить опасный недуг
Полина ВЕТРОВА
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Самарские онкологи на сегодняшний день располагают широчайшими возможностями

Самарские онкологи на сегодняшний день располагают широчайшими возможностями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Колоректальный рак сегодня является одной из основных причин смерти россиян среди всех онкологических заболеваний. В Самарской области по итогам 6 пандемийных месяцев 2021 года рак толстой и прямой кишки впервые вышел на первое место по уровню смертности среди онкозаболеваний. Причины «лидерства» - в несвоевременном обращении к врачу.

Чем раньше выявлен рак, тем успешнее он лечится

- В Самарской области колоректальный рак ежегодно выявляется у более чем полутора тысяч пациентов, - говорит главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор Андрей ОРЛОВ. – Врачей-онкологов не может не тревожить тот факт, что до сих пор сохраняется высокая доля пациентов с запущенными случаями - их свыше 75%, хотя в здравоохранении области существуют все возможности для профилактики и ранней диагностики данного заболевания: они доступны в рамках всеобщей программы диспансеризации.

Чем раньше выявлен рак, тем успешнее он лечится. Если опасный недуг выявлен на первой и второй стадии, то доля переживших пятилетний рубеж составляет свыше 75-80%. При запущенных формах такой барьер переживает менее 25% пациентов.

Самарские онкологи на сегодняшний день располагают широчайшими возможностями для лечения колоректального рака. Кроме основного хирургического метода используют малоинвазивные способы лечения, в том числе лапароскопические операции, лекарственную противоопухолевую терапию, таргетную иммунотерапию.

Серьезная задача в плане выявления злокачественных заболеваний ложится на плечи медиков первичного амбулаторного звена. В поликлиниках проводятся ежегодные профилактические осмотры и диспансеризация. При подозрениях на новообразование пациент направляется в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для уточнения диагноза.

- Благодаря работе ЦАОПов происходит сокращение сроков обследования до 10-14 дней, - рассказывает главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья ВИКТОР. - По системе ОМС обследоваться, лечиться и наблюдаться в центре может человек из любого района Самары, нужно только взять направление из поликлиники.

Отруби и 150 минут ходьбы в неделю – лучшая профилактика рака

В вопросе профилактики колоректального рака первостепенное значение имеют питание и двигательная активность. У большинства современных жителей мегаполиса, и с тем, и с другим большие проблемы. Мы много и избыточно едим, порой на бегу, и очень мало двигаемся.

- Чаще всего колоректальный рак встречается у людей, которые нерегулярно питаются и употребляют крайне мало фруктов и овощей, чей рацион строится с преобладанием белковой пищи, особенно красного мяса, - говорит главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Самарской области Татьяна КОЛЕСОВА. Нужно стараться больше употреблять пищевых волокон и соблюдать водный режим.

- Колоректальный рак, как и многие другие онкологические заболевания, это болезни неправильного образа жизни, - говорит главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к.м.н. Александр МУРАВЕЦ. - И гиподинамия в данном случае - доказанный фактор риска. Рекомендуемый минимум физической нагрузки в 150 минут в неделю для профилактики колоректального рака маловат – его нужно увеличить вдвое. Но нагрузка должна быть посильной и, главное, регулярной.

ВАЖНО!

Людям старше 50 лет необходимо каждые 5 лет проходить колоноскопию. Женщинам и мужчинам после 65 лет не реже, чем раз в год, нужно сдавать гемокультный тест (анализ кала на скрытую кровь).

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