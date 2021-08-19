Натуральные продукты – рядом с домом

На ярмарке можно купить все, что душе угодно.

Вкусное изобилие

В Самаре начинают работать сельскохозяйственные ярмарки, на которых каждый житель города может купить вкусные и полезные натуральные продукты. Первая ярмарка уже открылась 13 августа в поселке Мехзавод. Семья Брайковых приехала сюда из Приволжского района. На их прилавке помидоры различных сортов, огромные мясистые баклажаны, перец. Четверть века назад они переехали в село из Самары, чтобы заняться собственным делом. Сначала разводили скот, а сейчас у фермеров гектар земли. Растениеводством они занимаются уже больше 10-ти лет.

- Мы сами все выращиваем, ничего не перекупаем. Посмотрите, какие цены – помидоры и баклажаны по 50 рублей, баклажаны и перец – 70. К вечеру скидки делаем, чтобы домой товар не везти, а бабушкам и дедушкам порой и бесплатно отдаем, лишь бы не пропало. Урожай в этом году богатый. Овощи можно попробовать, убедиться, что вкусно. Торговля идет бойко, покупателей много, хотя, день только начался, - говорит глава семьи Илья. Ему помогают жена и маленькая дочка Санечка – она с самого детства работает на земле: сажает, поливает, собирает овощи. Девочка совершенно точно знает, откуда на столе появляются вкусные продукты.

- Мы очень ждем эту ярмарку каждый год, и вы выходные обязательно приходим за покупками. Я приобрела баранью ногу и зелень. В выходные у моих родных будет пир, - делится впечатлениями Инна Телицына.

Подспорье для жителей

На ярмарке можно купить все: овощи, молоко и творог, мясо любого вида, арбузы, дыни, ягоды, мед, зелень. От изобилия глаза разбегаются. Ярмарка универсальная – это значит, что здесь продают не только продукты, но и одежду, посуду и другие вещи.

- Ярмарка в Самаре, в том числе и в поселке Мехзавод, проводится уже седьмой год. Торговлю собирались начать 1 сентября, но по просьбам сельхозпроизводителей сделали это намного раньше, - говорит заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Игорь Ларионов.

Для сельчан ярмарка – отличный рынок сбыта.

- В нашем частном подворье 40 свиней, коровы, бараны, курицы. Ярмарка для нас – как воздух. Мы можем реализовать свою продукцию: разбирают мгновенно, - рассказывает житель поселка Ново-Спасский Александр.

В поселке Мехзавод установлены 83 палатки. Предусмотрено 15 бесплатных мест для пенсионеров и 20 мест для продажи непродовольственных товаров. Уже в ближайшее время в Самаре откроют еще четыре ярмарки. Стоит отметить, что они будут работать

в новом формате. Торговые объекты разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Их оборудуют системами поддержания комфортной температуры в любое время года. Это значит, и предприниматели и посетители ярмарки будут чувствовать себя комфортно даже зимой. И расположены они в удобных для самарцев местах: товары станут доступнее, а местные сельхозпроизводители смогут торговать без налогов, что для них очень важно.

- Ярмарки являются большим подспорьем для жителей, особенно с малыми доходами. Здесь можно купить свежую продукцию по привлекательной цене недалеко от дома. Стоимость товаров на 20-30 процентов дешевле, чем в розничных магазинах», - считает депутат Государственной Думы Виктор Казаков.

КАК НАС НАЙТИ

Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (ДК «Октябрь», 83 места) – уже работает;

Железнодорожный район, пересечение улиц Киевской и Тухачевского (170 мест) – открытие 27 августа;

Октябрьский район, пересечение проспекта Ленина и улицы Челюскинцев (16 мест) – открытие 01 сентября;

Ленинский район, пересечение улиц Дачной и Чернореченской, перед д. № 8 (32 места) – открытие 15 сентября;

Куйбышевский район, ул. Белорусская, 131 (16 мест) – открытие 15 сентября.