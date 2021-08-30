Самая большая квартира Самары продается за 65 миллионов. Показываем, что в ней есть

Квартира больше похожа на пятизвездочный отель. Фото: cian.ru

Самая большая квартира Самары продается за 65 миллионов рублей. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра ЦИАН во время подготовки рейтинга квартир и апартаментов, которые лидируют по габаритам в Приволжском федеральном округе.

Лифт к дверям и огромная кухня

Самара возглавила список. Здесь на продажу выставлена квартира на ул.Братьев Коростелевых площадью в 589 квадратных метров. Ценник немаленький - владелец просит за жилплощадь 65 миллионов рублей. Показываем, что в ней есть.

Мраморные колонны настраивают на торжественный лад. Фото: cian.ru

В оформлении интерьеров использовались натуральное дерево и камень. Фото: cian.ru

Высота потолков в самой большой квартире Самары достигает 4,5 м, лифт сразу выводит в дверь квартиры. Дом построен в 2006 году и расположен, по уверению продавца, «в тихом месте, но в непосредственной близости к транспортной развязке.

По квартире впору передвигаться на электросамокате. Фото cian.ru

Апартаменты расположены на пятом этаже. Общая площадь квартиры составляет 589 кв.м, жилая - 379 «квадратов». Площадь кухни - 45 квадратных метров: больше, чем некоторые двухкомнатные малометражки! А по самой квартире впору передвигаться на электросамокатах.

«Как в пятизвездочных отелях»

Отделка поражает воображение - кругом золото и мрамор. Внутри квартира больше напоминает дворец - золоченые сияющие кресла, мраморные колонны, огромные подвесные люстры, как в театре или музее

Люстры - как в театре. Фото: cian.ru

Комнаты оформлены в разных цветовых гаммах. Фото: cian.ru

Как заявляет продавец, внутреннее убранство выполнено в жанре «популярной классики».

- Ремонт в квартире сделан по дизайнерскому проекту, использованы лучшие материалы, - расхваливает товар продавец. - Кухня из натурального дерева стоимостью 100 тысяч евро, подоконники из натурального камня, окна завезены из Германии, мозаику заказывали по дизайнерскому проекту из Европы, приточно-вытяжная вентиляция - как в пятизвездочных отелях, в зале картина, нарисованная известным художником.

Интерьеры - как во дворце. Фото: cian.ru

Весьма просторная детская. Фото: cian.ru

В квартире также установлены джакузи и оборудование для сауны.

Квартира продается с середины мая, но пока желающих выложить 65 миллионов за это великолепие не нашлось. Впрочем, на сайте предлагается возможность оформить эту жилплощадь в ипотеку - ежемесячный платеж за право жить в шикарных апартаментах составит «всего» 110,3 тысяч рублей в месяц.

Санузел размером с небольшую квартиру-малосемейку. Фото: cian.ru

Бильярд и сауна

Интересно, что замыкает десятку самых больших квартир Поволжья также квартира из Самары. Правда, она в полтора раза меньше лидера рейтинга - ее площадь составляет 395 квадратных метров. Зато и приобрести ее можно за каких-то 23 миллиона. За эти деньги покупатель получит двухуровневые апартаменты в кирпичном доме в Студенческом переулке в 400 метрах от Волги. В доме нашлось место для бильярдной, спортзала и сауны. Также здесь есть настоящий камин и барная стойка.