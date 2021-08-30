Регулярный чемпионат для «Лады» стартует 9 сентября, а завершится 17 февраля. Фото: ХК «Лада» (Тольятти).

В этом сезоне, как и в прошлом, в Высшей хоккейной лиге не сыграют иностранные команды. Всему виной коронавирус. Всего же в регулярном чемпионате выступят 27 российских клубов, которые не будут делить на конференции и дивизионы.

В плей-офф попадут 16 команд.

Для тольяттинской «Лады» сезон начнется 9 сентября выездным матчем в Рязани против местной одноименной команды. Всего тольяттинцы проведут 52 игры. Регулярный чемпионат завершится для «Лады» 17 февраля в Тольятти, где «автозаводцы» примут петербургский клуб «СКА-Нева».

Первый домашний матч в сезоне тольяттинцы проведут 21 сентября – на «Лада-Арене» команда примет «Челмет».

Матчи дерби Самарской области против ЦСК ВВС запланированы на 6 октября и 20 января. Сначала команды сыграют в Самаре, потом – в Тольятти.

Календарь ХК Лада в ВХЛ сезон 2021/2022, расписание игр

9 сентября – четверг – Рязань – Лада

11 сентября – суббота – Химик – Лада

13 сентября – понедельник – Динамо СПб – Лада

15 сентября – среда – СКА-Нева – Лада

21 сентября – вторник – Лада – Челмет

23 сентября – четверг – Лада – Южный Урал

25 сентября – суббота – Лада – Зауралье

27 сентября – понедельник – Лада – Горняк-УГМК

2 октября – суббота – Дизель – Лада

4 октября – понедельник – Барс – Лада

6 октября – среда – ЦСК ВВС – Лада

13 октября – среда – Буран – Лада

15 октября – пятница – Ростов – Лада

17 октября – воскресенье – Тамбов – Лада

19 октября – вторник – АКМ – Лада

25 октября – понедельник – Лада – Омские крылья

27 октября – среда – Лада – Металлург

29 октября – пятница – Лада – Ермак

31 октября – воскресенье – Лада – Сокол

7 ноября – воскресенье – Югра – Лада

9 ноября – вторник – Рубин – Лада

11 ноября – четверг – Звезда – Лада

16 ноября – вторник – Лада – Ижсталь

18 ноября – четверг – Лада – Нефтяник

20 ноября – суббота – Лада – Молот

22 ноября – понедельник – Лада – Торос

26 ноября – пятница – Торос – Лада

28 ноября – воскресенье – Молот – Лада

30 ноября – вторник – Ижсталь – Лада

2 декабря – четверг – Нефтяник – Лада

9 декабря – четверг – Лада – Звезда

11 декабря – суббота – Лада – Югра

13 декабря – понедельник – Лада – Рубин

18 декабря – суббота – Сокол – Лада

20 декабря – понедельник – Ермак – Лада

23 декабря – четверг – Омские крылья – Лада

25 декабря – суббота – Металлург – Лада

8 января – суббота – Лада – АМК

10 января – понедельник – Лада – Тамбов

12 января – среда – Лада – Буран

14 января – пятница – Лада – Ростов

20 января – четверг – Лада – ЦСК ВВС

22 января – суббота – Лада – Барс

24 января – понедельник – Лада – Дизель

28 января – пятница – Горняк-УГМК – Лада

30 января – воскресенье – Зауралье – Лада

1 февраля – вторник – Челмет – Лада

3 февраля – четверг – Южный Урал – Лада

11 февраля – пятница – Лада – Рязань

13 февраля – воскресенье – Лада – Химик

15 февраля – вторник – Лада – Динамо СПб

17 февраля – четверг – Лада – СКА-Нева