Регулярный чемпионат для «Лады» стартует 9 сентября, а завершится 17 февраля. Фото: ХК «Лада» (Тольятти).
В этом сезоне, как и в прошлом, в Высшей хоккейной лиге не сыграют иностранные команды. Всему виной коронавирус. Всего же в регулярном чемпионате выступят 27 российских клубов, которые не будут делить на конференции и дивизионы.
В плей-офф попадут 16 команд.
Для тольяттинской «Лады» сезон начнется 9 сентября выездным матчем в Рязани против местной одноименной команды. Всего тольяттинцы проведут 52 игры. Регулярный чемпионат завершится для «Лады» 17 февраля в Тольятти, где «автозаводцы» примут петербургский клуб «СКА-Нева».
Первый домашний матч в сезоне тольяттинцы проведут 21 сентября – на «Лада-Арене» команда примет «Челмет».
Матчи дерби Самарской области против ЦСК ВВС запланированы на 6 октября и 20 января. Сначала команды сыграют в Самаре, потом – в Тольятти.
Календарь ХК Лада в ВХЛ сезон 2021/2022, расписание игр
9 сентября – четверг – Рязань – Лада
11 сентября – суббота – Химик – Лада
13 сентября – понедельник – Динамо СПб – Лада
15 сентября – среда – СКА-Нева – Лада
21 сентября – вторник – Лада – Челмет
23 сентября – четверг – Лада – Южный Урал
25 сентября – суббота – Лада – Зауралье
27 сентября – понедельник – Лада – Горняк-УГМК
2 октября – суббота – Дизель – Лада
4 октября – понедельник – Барс – Лада
6 октября – среда – ЦСК ВВС – Лада
13 октября – среда – Буран – Лада
15 октября – пятница – Ростов – Лада
17 октября – воскресенье – Тамбов – Лада
19 октября – вторник – АКМ – Лада
25 октября – понедельник – Лада – Омские крылья
27 октября – среда – Лада – Металлург
29 октября – пятница – Лада – Ермак
31 октября – воскресенье – Лада – Сокол
7 ноября – воскресенье – Югра – Лада
9 ноября – вторник – Рубин – Лада
11 ноября – четверг – Звезда – Лада
16 ноября – вторник – Лада – Ижсталь
18 ноября – четверг – Лада – Нефтяник
20 ноября – суббота – Лада – Молот
22 ноября – понедельник – Лада – Торос
26 ноября – пятница – Торос – Лада
28 ноября – воскресенье – Молот – Лада
30 ноября – вторник – Ижсталь – Лада
2 декабря – четверг – Нефтяник – Лада
9 декабря – четверг – Лада – Звезда
11 декабря – суббота – Лада – Югра
13 декабря – понедельник – Лада – Рубин
18 декабря – суббота – Сокол – Лада
20 декабря – понедельник – Ермак – Лада
23 декабря – четверг – Омские крылья – Лада
25 декабря – суббота – Металлург – Лада
8 января – суббота – Лада – АМК
10 января – понедельник – Лада – Тамбов
12 января – среда – Лада – Буран
14 января – пятница – Лада – Ростов
20 января – четверг – Лада – ЦСК ВВС
22 января – суббота – Лада – Барс
24 января – понедельник – Лада – Дизель
28 января – пятница – Горняк-УГМК – Лада
30 января – воскресенье – Зауралье – Лада
1 февраля – вторник – Челмет – Лада
3 февраля – четверг – Южный Урал – Лада
11 февраля – пятница – Лада – Рязань
13 февраля – воскресенье – Лада – Химик
15 февраля – вторник – Лада – Динамо СПб
17 февраля – четверг – Лада – СКА-Нева