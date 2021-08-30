«А детям куда идти?»: в Самаре собираются снести здание большого детсада

Здание бывшего садика готовят под снос. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре собираются снести здание большого и красивого детского садика на ул.Промышленности, 317. Мэрия не нашла денег на выкуп бывшего заводского детсада, а новый собственник решил демонтировать здание и продать участок под строительство очередной высотки посреди двора. Местные жители бьют тревогу и пишут обращения во все инстанции, однако власти лишь разводят руками.

«Уже батареи демонтируют»

Даже в заброшенном состоянии здание бывшего садика на ул.Промышленности поражает воображение -нетипичные архитектурные решения, цветные витражи, кованые элементы на окнах, стильный вид.

Новый собственник уже демонтирует батареи. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Ну просто сердце кровью обливается, - вздыхает местная жительница Елена Скрыпова. - Это бывший заводской садик, его в 1980-х годах построил завод «Металлист», в него весь наш двор ходил. Отличный был садик, просторный, светлый, с оранжереей и бассейном. А теперь его - под снос. Уже батареи демонтировать начали. Рабочие говорят нам, что на месте садика собираются построить многоэтажку, то ли 22, то ли 25 этажей. Прямо посреди двора, в 15 метрах от наших домов! Неужели нельзя вернуть садик обратно детям? Тем более что в нашем районе мест в детсадах очень не хватает.

Когда-то в новый садик служил поводом для законной гордости заводчан. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Как выяснилось, в 90-е годы завод от социальной инфраструктуры отказался, здание выкупила Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия. Несколько лет здесь учились студенты частного вуза, часть помещений сдавалась арендаторам, в том числе - детским спортивным секциям. Однако потом закрылся и филиал академии, здание опустело.

Собственник выставил его на продажу. Цена для такого здания оказалась совсем невысока - 60 миллионов рублей. Объявление появилось сразу на нескольких популярных площадках. Местные жители поначалу обрадовались - вот он, шанс выкупить бывший садик в муниципальную собственность. Но не тут-то было.

«Превышает норматив»

В 2018 году самарцы обратились к властям с просьбой выкупить садик. Но ответ департамента управления имуществом лишил их надежды.

- Собственник здания бывшего детского сада готов продать объект недвижимости, - говорится в ответе департамента жителям (имеется в распоряжении редакции). - Администрация Самары крайне заинтересована в приобретении указанного детского сада в целях уменьшения дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. .

За здание просили всего 60 миллионов. Но денег не нашлось.

Однако тут же власти сообщают - мол, денег на эти цели в бюджете ни на 2018, ни на 2019, ни на 2020 годы нет. Ссылаясь на данные минобразования Самарской области, в мэрии заявили, что общая стоимость мероприятий по возврату здания в систему образования составит 213,8 млн рублей. Таким образом стоимость одного места в саду будет равна 891,16 тысяч рублей, а это выше установленного норматива в 800 тысяч. Правда, откуда взялась такая сумма при заявленном собственником ценнике в 60 миллионов - не вполне понятно.

- Предоставление субсидии из областного бюджета на приобретение этого здания возможно только после того, как собственник проведет ремонтные работы, благоустроит территорию и оснастит здание в соответствии с СанПиНами, - говорится в сообщении мэрии.

Тогда, в 2018 году власти пообещали попробовать получить средства на выкуп садика в областном бюджете, а также заявили, что «ведут работу с собственником». Но коммерсанты вполне естественно решили не вкладывать миллионы в здание ради сомнительного шанса продать его мэрии.

Сейчас собственником здания значится ООО «ПРОФИМАРКЕТ» - фирма, зарегистрированная совсем недавно. С жителями собственник на контакт не идет. По словам рабочих, сейчас здание садика готовят к сносу.

Жители опасаются, что на месте бывшего садика вырастет очередная высотка. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Здание в частной собственности и не соответствует нормам»

В мэрии на запрос журналиста «КП-Самара» сообщили: в 2017 году в администрацию города поступало обращение Восточной экономико-юридической гуманитарной академии с предложением о приобретении здания садика в муниципальную собственность, но денежные средства на это не были предусмотрены.

-Включение в Программу мероприятия по приобретению вышеназванного здания не представляется возможным, так как здание не соответствует действующим требованиям и нормам законодательства, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, - пояснили в мэрии.

В то же время чиновники сообщили, что никакого разрешения на строительство высотки на этом участке департамент градостроительства не выдавал.

- В департаменте отсутствует информация о выдаче органом местного самоуправления разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу г. Самара, ул. Промышленности, 317, - заявили в мэрии.

Возникает резонный вопрос: кто, что и на каком основании собирается здесь строить?

Сейчас жители района отчаянно стучатся во все двери и пишут во все инстанции. Их можно понять: терять уникальное здание детского садика в микрорайоне, которому места в детсадах очень нужны, кажется нелепостью и большой ошибкой. Но в соцсетях на все вопросы жителей администрация города отвечает лаконично: «здание находится в частной собственности ООО «ПРОФИМАРКЕТ», обращений от собственника о передаче имущества в муниципальную собственность не поступало»…

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