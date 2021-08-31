«Гоняю с могилок малолеток, а от сатанистов убегаю сам»: кладбищенский сторож рассказал о буднях своей профессии

На кладбище сторожа работают и ночью, и днем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа кладбищенского сторожа издалека кажется делом непыльным: ну кого и от кого здесь охранять? Но оказывается, все далеко не так просто. В любом городе место последнего пристанища усопших становится центром притяжения различных, не всегда самых приятных персон. Подростки лезут сюда ночью за экстримом, взрослые – за добычей. Житель Самары Андрей проработал кладбищенским сторожем три года и рассказывает, что первая мудрость, которую он усвоил здесь: бояться нужно не мертвых, а живых. С журналистом «КП-Самара» он поделился самыми интересными моментами своей работы.

Кладбище - рай для бомжей

На кладбище я попал, когда мне исполнилось 40 лет. Уволили с работы, на заводе прошло сокращение. Я активно искал дело по душе, но никаких предложений не было. Брат жены работает в ритуальном агентстве: копает могилы, выкладывает плитку над захоронениями, высаживает цветники. Он и предложил пойти к ним – сторожем в смену. Я сначала отказывался, но потом понял, что денег не хватает, детей нужно было собирать в школу и я позвонил Матвею. Уже на следующий день я приехал к кладбищу и сторож Василий Федорович показал мне комнатку, где можно отдохнуть и находится во время ночной смены. Он рассказал, как расположены линии, где ночью опасно делать обход и какие сюрпризы меня могут ожидать во время смены. Так-то если не замечать могилы, что довольно трудно, можно представить, что это лесопарковая зона и ты просто гуляешь, охраняя её от нахальных бомжей и маргиналов. Но вопрос о том, боюсь ли я мертвых, мне задали. Скорее для проформы: понятно, что раз пришел – уже все равно. Но обмороки в ночную смену никому не были нужны.

Памятники могут очень сильно отличаться по стоимости и исполнению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я работал первую неделю в дневную смену до 18:00, ближе к концу рабочего дня делал обход, убирал мусор. Всё было спокойно, мрачновато. В первое время было сложно постоянно видеть похоронные процессии: в день мне приходилось сталкиваться с 9-10 захоронениями, понятно, что самих покойников я не наблюдал, но атмосфера была зловещая и тяжелая. Самое печальное – это видеть, как родственники прощаются с совсем маленькими детьми, за первую неделю такое было лишь один раз, но на сердце было очень тяжело.

С работниками мы быстро сдружились, они рассказали, что прошлый сторож случайно порвал пакет с медотходами и после этого не выходил на работу. Я заранее узнал про бомжа Виталика, который любит собирать конфеты с могилок и засыпает в кустах, где захоронены неопознанные тела. Говорят, один раз они нашли его с подушкой и каким-то грязным пледом на территории одной оградки, там он устроил себе банкет из всего собранного с могил.

Боюсь воров и сатанистов

Свою первую ночную смену помню отлично. Это было 17 августа. Сначала я не волновался: все казалось привычным, ну подумаешь – ночь, кресты. А вот как только начало темнеть - мне стало не по себе. Но никаких привидений я не боялся – пугали скорее незваные гости.

Обход я начал с местной собакой Рексом, когда мы прошли пару линий, то мне послышался какой-то шорох. Рекс начал рычать, а я уже приготовился к чему-то нехорошему. Ну, думаю, показалось, говрю «Рекс, пошли дальше» так и прошли тот участок. Я накручивал себя из-за звуков еще в каморке, знаете как в фильме ужасов, когда тебе стучат в окна и в дверь ночью, а ты ищешь пятый угол. Вот и я представлял себе подобные ситуации, думаю, надо, наверное, библию и воздушку с собой брать, хоть в церковь я и не часто хожу, в духов не особо-то и верю, но в тот момент мыслей было много. Вернулся в сторожку и сижу, не нахожу себе места. Потом начал снова делать обход и услышал те же странные шуршания, но на другой линии, потом они резко прекратились. Я прошел немного в глубь с псом как увидел два силуэта, мужчина и женщина что-то делали на могиле, было плохо видно, но слышу как они говорят: «Да что ты там мнешься, открепляй уже венок, только розы не примни». Я притаился, заметил, что у них есть фонарь и большая сумка, в тот момент я будто врос в землю, Рекс бросился к могиле и начал лаять и кидаться на мужчину. Двое начали убегать с парой венков, я же побежал за ними. Рекс быстро кинулся в их направлении и видимо начал кусать эту парочку, женщина с венками осталась, а мужчине удалось убежать. Как потом оказалось, они торгуют ворованными с могил венками, только чтобы не заморачиваться с плетением. В итоге женщину увезли на машине полиции.

Старый сторож рассказал мне, что это еще цветочки, ведь в 90-е здесь и вовсе во время обхода было страшно наткнуться на черное погребение. Черным погребением называют лесные разборки с мурованием людей заживо, надо же где-то было спрятать тех, кто уже мешает. Рассказал, что на родительские дни торгаши среди бела дня воруют венки и цветы, а бомжи вечером собирают конфеты, ищут водку и сигареты. Но мы тоже «питаемся» тем, что нашли на могилках. Конфеты у меня никогда не переводились. Но это не плохо, не стыдно. Ведь в самом-то деле – потом продукты просто испортятся.

Гонял детей с собакой

Меня же больше всего раздражали детишки, которые лезли на кладбище, как будто им тут медом намазано. Придут, усядутся на могилке – вроде как пикник. Хорохорются, пытаются доказать себе и друг другу, что ничего не боятся. Но от них беспокойства много – во-первых, начинают селфи делать с крестами, с памятником. А это все некрасиво, не по божески. В общем, гоняем мы их. Однажды вечером пришла такая компания и давай плясать прямо на могиле – видео записывать. Я на них кричал – говорю, сейчас собаку спущу. Убежали, конечно.

А вот в другой раз убегать пришлось уже мне. До сих пор стыдно, но тех сатанистов я испугался, как огня. Представьте – полночь, в небе только узенький серп луны, а тут посреди кладбища фигуры в черном и завывают еще. Потом я на этом месте нашел зарезанных кур и много крови. Мне реально страшно было – заперся в своей комнате, вызвал полицию. Но когда они приехали, уже не было кого ловить.

Как-то мы находили на кладбище перевернутые памятники и трупы животных, давние охранники говорят, что некоторые места на кладбище очень нравятся сатанистам. Для меня шоком было то, что они еще существуют. Хорошо хоть только кур режут.

Мертвых сторожа не боятся, а вот живых - да Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закопали бриллиант? Ждите гробокопателей

Большим ЧП было, когда находили раскопанные могилы. Мне везло – в мое дежурство такого не случалось. А вот у напарника приключилось подобное. Это большая беда, огромный штраф, что не уследил. С другой стороны, нам ведь тоже страшно. Гробокопатели организация серьезная, там деньги огромные крутятся. Они просто так копать не будут – только если знают точно, что покойника похоронили вместе с драгоценностями какими-нибудь, или ценными вещами. Чаще всего из-за ювелирки такое организовывают. Так вот, таким сунешься помешать – тебя же там рядом и закопают. Обо всех таких случаях сообщаем в полицию. Но иногда и не докажешь ничего - просто аккуратно закапывают и все. Охотятся в основном на свежие захоронения. Вот у людей нервы, представить сложно!

Вообще на кладбище к смерти начинаешь относиться спокойнее. Дневные сторожа помогают и могилы копать, и гроб нести. Вот когда молодых хоронят - это очень печально воспринимать, но потом все равно больше уже думаешь обо всем этом как о работе. А вот поговорка про то, что смерть всех уравнивает – это не так. На кладбище наоборот социальное неравенство лучше всего видно. И не только в цене надгробных памятников, но и в ухоженности самих участков. Есть деньги заплатить работникам кладбища – будет чистенько, нет денег – ну что ж, либо сам – либо пусть все зарастает. А есть увы и такие случаи, когда про умершего человека забывают. Вот про такое и задумаешься: а обо мне кто заплачет, когда я на тот свет уйду?

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