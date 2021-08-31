Жарко не будет

Самый длинный маршрут города теперь оборудован кондиционерами. Фото: Александра БЕЛОВА

СЛУШАЕТСЯ КАЖДОГО ДВИЖЕНИЯ

Лето в губернской столице выдалось знойным. И особенно страдали от африканской жары самарцы, которым каждый день приходится утром ездить на работу в центр из отдаленных районов города, а вечером возвращаться домой.

- Температура ниже 35-ти не падала, а до офиса больше часа добираться, хорошо, если без пробок, - рассказывает жительница Крутых Ключей Марина Сибельдина. - У нас конечная остановка, жителей много, ведь микрорайон большой, много молодых людей, студентов, всем надо на работу, в вузы. В летние дни и открытые окна не спасают. Возможно, совсем скоро ситуация поменяется. Парк общественного транспорта постепенно обновляется. На днях в Самару прибыли 10 новых автобусов МАЗ-203. Белорусская техника оснащена кондиционерами - охлаждается и кабина водителя, и салон.

Пассажирам будет комфортно. Кроме того, новые машины оснащены системами видеооборудования и навигации. Олег Башмаков в «СамараАвтоГаз» работает уже пять лет. Управлял ЛиАЗами, ПАЗами, МАЗами других моделей. Сейчас опытному водителю доверили новый автобус. Первые дни эксплуатации специалиста радуют.

- За руль сажусь с удовольствием: легко управляется, слушается каждого движения, а это очень важно для безопасности на дороге, - делится впечатлениями Олег Петрович. - Есть и другие плюсы. Например, поддерживается оптимальная температура. Автобус низкопольный, все три входа без ступенек. А это значит и женщины с малышами легко поднимутся, и бабушки, и дедушки, и люди на костылях. Колясочникам заехать я помогу, если нужно. Аппарель откидывается за считанные секунды, и путь открыт. Пассажиры маршрута № 67 новым автобусом тоже довольны.

- Первый раз сегодня еду на этом автобусе, таких в Самаре еще не видела. Кажется, мест для сидения больше, красивые табло, и, самое главное, кондиционер. Хотелось бы, чтобы все автобусы в городе такими были. Надо заботиться о людях. В этом автобусе ехать приятно, - считает пенсионерка Анна Евдокимова.

ПОСТЕПЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Новые автобусы приобретены за счет собственных средств компании-перевозчика. Пока они работают в тестовом режиме: за техникой наблюдают сотрудники департамента транспорта, ООО «СамараАвтоГаз» и, конечно, пассажиры.

- МАЗ-203 - городской автобус, очень комфортный для пассажиров, - говорит представитель транспортного предприятия «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - Он вмещает 100 человек. Мы получаем положительные отзывы от наших пассажиров, которые уже оценили преимущества нового подвижного со[1]става: и кондиционеры, и Wi-Fi, и подвесные информационные экраны. Автобусы направлены на самые загруженные городские маршруты, в том числе удаленные, такие, как 67-ой, который соединяет микро[1]район Крутые Ключи и железнодорожный вокзал. МАЗы-203 можно увидеть на маршрутах №50, 37, 47, 1 - по всему городу. Очень ждем отзывов от пассажиров в твиттере и других социальных сетях, а также по телефонам горячей линии, которые размещены в каждом салоне. Мнение самарцев обязательно будет учтено при закупке новых автобусов в будущем. Планы есть. Постепенное обновление подвижного состава - необходимость. К чемпионату мира в Самаре перевозчиком было закуплено 100 машин. Сейчас - еще 10. Эти автобусы не заменят старые, а пополнят автопарк, то есть общественного транспорта в губернской столице станет больше. - Обновление подвижного состава необходимость: сегодня в городе работают автобусы, закупленные в основном в 2014-2015 годах. Поэтому новые длинные 12-тиметровые трехдверные автобусы большой вместимости поступили очень своевременно, - пояснил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.