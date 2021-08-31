ПРОГРАММА, СФОРМИРОВАННАЯ ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ

Сотни тысяч человек в Самарской области внесли предложения в Народную программу. Все они получат развитие – станут частью Стратегии лидерства региона и получат шанс войти в национальные проекты России, инициированные Президентом Владимиром Путиным. Свои инициативы жители озвучивали на встречах с депутатами Самарской Губернской Думы и Госдумы, а также с кандидатами, которых поддержала партия. Работа над Народной программой шла несколько месяцев. Эксперты выделили пять главных сфер. Повышение качества и доступности медпомощи, создание новых рабочих мест, решение экологических проблем, модернизация системы ЖКХ, а также ремонт дорог и реализация крупных инфраструктурных проектов – вот вопросы, которые больше всего волнуют жителей.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА И ХОРОШИЕ ВРАЧИ

За последние три года в сфере здравоохранения региона удалось достичь серьёзных изменений. Необходимо продолжать приближать медицинскую помощь к людям, строить ФАПы и офисы врачей общей практики, открывать поликлиники в районах, максимально расширять их кадровый состав. Для этого депутаты и активисты «Единой России» предложили разработать партийную программу поддержки молодых специалистов, в первую очередь — в первичном звене здравоохранения. Кроме того, важно ремонтировать и обеспечивать современным оборудованием больницы, обновлять парк машин скорой помощи.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

За три года в Самарской области открыто 44 производства, создано 30 тысяч рабочих мест. Даже в кризисном 2020 году в регионе удалось открыть 15 производств, добиться ряда технологических прорывов. Чтобы сохранить и нарастить этот результат, партия предлагает новые меры поддержки предпринимателей и крупных инвесторов. Сделать для них проще доступ к финансовым средствам – ссудам и кредитам под небольшой процент. Увеличить объемы господдержки. В год в Самарской области важно создавать не менее 10–12 тысяч рабочих мест.

ЧЕСТНОЕ ЖКХ

Время от времени и депутатам, и губернатору приходится лично разбираться с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, которые не оставляют попыток нажиться на людях. По инициативе Дмитрия Азарова партия запустила в регионе проект «Мой дом». Его задача – обучить как можно больше старших по домам, общественников и энтузиастов, как на одном языке говорить с УК и ставить их на место. В этом году из регионального бюджета на возмещение затрат советам МКД выделено 130 миллионов рублей. Такая поддержка должна стать регулярной

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Людей в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске беспокоит качество воздуха, а в Нефтегорске, Отрадном, Черниговском районе и некоторых районах Самары – качество воды. В регионе есть и еще одна проблема – накопленный вред от деятельности крупных промышленных предприятий. Нужно также ускорить строительство мусороперерабатывающих комплексов,экотехнопарков для полного цикла переработки отходов. При этом «Единая Россия» будет развивать сеть гражданского мониторинга атмосферного воздуха и поддерживать экоактивистов.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ

Качество дорог — залог успешного развития как региона в целом, так и отдельных территорий. За последние три года в Самарской области отремонтированы как крупные региональные магистрали, так и небольшие трассы в районах, а в последний год особое внимание было уделено дворовым и межквартальным проездам в городах.Все это стало возможным благодаря слаженной работе губернатора, депутатов «Единой России» в Госдуме и в Самарской Губернской Думе, которая позволяет привлечь в регион дополнительное финансирование из федерального центра.

Дмитрий АЗАРОВ, Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России»:

- Ориентиры нашей работы прямо основаны на запросах жителей Самарской области. В центре всех усилий по развитию экономики, социальной сферы, общественной жизни стоит именно человек. Ориентированность на конкретные запросы людей, человекоцентричность – лейтмотив и главный критерий на уровне всего региона в каждом городе и районе для наших партийных организаций. Мы обязаны добиться, чтобы так было во всех административных структурах, во всех учреждениях и на предприятиях. Самое главное – это будет востребовано людьми.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской Губернской Думы:

- В основе Народной программы – вопросы, волнующие жителей губернии. Предложения поступали и поступают от простых граждан, депутатов, общественных организаций. Их можно разделить на те, которые решаются на уровне муниципалитета, и те, которые включают вопросы и инициативы регионального уровня. Мы их анализируем с точки зрения наличия ресурсов, необходимых для реализации. Подчеркну, мы руководствуемся принципом: не уверен – не обещай и даже не обещая, делай. Исходя из этого принципа мы планируем, что на основании предложений жителей, их анализа и финансового подкрепления, в каждом муниципалитете будет сформирована своя программа. Уверены, люди поддержат такой подход