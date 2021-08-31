В Самаре отметили 60-летие первого испытания ракетного двигателя

Испытательный стенд ракетных двигателей

В Самаре отметили 60-летие со дня первого испытания ракетных двигателей на собственной площадке ОДК-Кузнецов. До 1961 года ракетные двигатели, производимые в Куйбышеве, отправлялись на испытания в город Химки. 31 августа в этом году включился стенд №1, который расположен в поселке Винтай. Сейчас это обособленное подразделение предприятия.

За эти годы на первом стенде испытали больше 7 тысяч изделий. Обязательные огневые испытания проходит каждый двигатель производства предприятия перед отправкой заказчику. Этот стенд универсальный и подходит для испытания всех серийных двигателей.

- Несмотря на то, что доля «космической» продукции в портфеле заказов предприятия стабильна и подтверждена на несколько лет вперед, мы уже сегодня планируем расширение испытательной базы за счет ввода специализированных стендов для поузловых испытаний двигателей, - отметил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

За годы работы стенд многократно модернизировался, сейчас здесь переоборудовали пульт управления, оснастили всю установку современными электронными системами, но сама конструкция стенда осталась прежней, так как она надежна, безопасна и удобна.

Сегодня двигателями самарского производства оснащены первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа "Союз". Доля предприятия в сегменте ракетных двигателей на российском рынке составляет 80%, по пилотируемым пускам – 100%.