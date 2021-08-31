Везут лихорадку и малярию: какие инфекции больше всего угрожают самарцам

Врачи и до коронавируса сталкивались с опасными инфекциями Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние два года в Самаре, да и по всему миру только и разговоров, что о коронавирусе. Но врачи-инфекционисты точно знают, что это далеко не единственная зараза, которая в разные годы проникала в наш регион и приносила серьезный вред. Самара всегда была торговым и туристическим центром, где встречаются люди из разных стран, приезжающие водным, воздушным, железнодорожным транспортом. К нам везут товары, в том числе и транзитом. И, конечно же, люди привозят и вирусы, бактерии, возбудителей различных инфекций. Поговорили с заведующей инфекционным отделением №2 клиник Медуниверситета, главным внештатным инфекционистом города Самара Екатерине Киндаловой о том, какие болезни чаще всего угрожают жителям областной столицы и откуда их привозят.

Так какие заболевания в Самарской области самые распространенные?

- Во-первых, в Самарской области существуют традиционные очаги заболеваний. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз. И, конечно же, есть инфекции завозные – коронавирус, в 2009-2010 годах была эпидемия свиного гриппа, про который тоже все слышали. Если говорить про начало 20 века – у нас были и очаги малярии, которые были ликвидированы с созданием специальных станций в 1934 году. К счастью, малярию у нас в Самаре удалось победить, и с 1971 года малярия наша уже не встречается, мы имеет только случаи завозной малярии. Но, к сожалению, это тропическая форма – самая тяжёлая и злокачественная, при которой очень много различных осложнений. Она, к сожалению, плохо поддаётся лечению на поздних стадиях, больным грозит практически 100-процентный летальный исход. Кроме того это эпидемия холеры всем известная в 1970-1972. И, опять же, благодаря работе противоэпидемической службы и созданию очистных сооружений мы с холерой не встречаемся с 1972 года, - рассказала Екатерина.

Рядом у нас степь, угрожает ли нам чума?

- К счастью с такой инфекцией давно не сталкивались. Природные очаги существуют, это соседний Казахстан. Там живут грызуны, которые являются источником инфекции, блохи, которые могут передавать. Но мы это заболевание не видели и, надеюсь, что не столкнёмся.

Какие инфекции в Самаре самые опасные?

- Сейчас самое распространённое инфекционное заболевание – коронавирус. В период вне пандемии это грипп, другие острые респираторные заболевание, кишечные инфекции. Это мышиная лихорадка, где мы тоже отмечаем с периодичностью в несколько лет подъём заболеваемости. Мы встречаемся и с клещевым энцефалитом, и с иксодовым клещевым боррелиозом.

Возбудителей различных инфекций в регионе достаточно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Клещевой энцефалит здесь появился примерно в середине 20 века. Была такая легенда, что привезли оленей откуда-то с Дальнего Востока, они здесь не прижились, но прижились клещи.

- Да, это примерно так. Единичные случаи клещевого энцефалита встречаются. Как правило, это лёгкие формы, которые проявляются как ОРЗ, и не затрагивают центральную нервную систему. Более агрессивный - это дальневосточный клещевой энцефалит. У нас формы более лёгкие и случаи более редкие.

В Самарской области начала ещё встречаться болезнь Лайма?

- Не то начала встречаться, регистрируется она достаточно давно. У болезни Лайма и клещевого боррелиоза распространённость больше, чем у клещевого энцефалита. Это заболевания, которые вызываются бактериями боррелиями, от этого так и называется. При правильной своевременной постановке диагноза лечение заканчивается выздоровлением. К счастью, есть профилактика как клещевого энцефалита, так и клещевого боррелиоза. Поэтому раннее обращение к врачу в случае присасывания клеща – это залог выздоровления или недопущения заболевания.

А часто ли это случается?

- С укусами клещей обращаются часто. Практически каждый день, особенно в периоды так называемых пиков активности клещей – это май-июнь и конец сентября-октября перед тем, как клещ впадает в спячку.

То есть, в сентябре надо готовиться?

- И не расслабляться. У нас есть очаги, где клещи активны – например, Красноярский район, Ставропольский район, Кировский, Сорокины Хутора, Кряж. Опасна и черта города, но парки у нас обрабатываются, проводится акарицидная обработка против клещей. Поэтому в черте города риск заболеть минимальный, а где-то за городом и на природе надо быть очень аккуратным.

Ещё одно заболевание, которое очень часто упоминается – ротавирусная инфекция. Что это вообще такое?

- Ротавирусная инфекция – это острое вирусное инфекционное заболевание с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Подвержены все возрасты, но больше всего страдают дети до 5 лет, поэтому рекомендуется провести профилактику. Существует вакцина, она называется «Ротатек». Это пероральная вакцина в виде капелек, которые капаются в рот детям. До 32 недель жизни необходимо провести эту вакцинацию. Единственный недостаток в том, что она не входит в календарь прививок, поэтому проводится это на свои собственные средства. Такая возможность есть, это защитит вашего ребёнка от заболевания.

А вообще, от каких заболеваний, например, в Самарской области вы бы рекомендовали людям прививаться?

- Я бы рекомендовала прививаться в соответствии с календарём национальным прививок, который существует. Первая вакцинация начинается сразу после рождения ребёнка, в роддоме. Затем по возрастам всё надо соблюсти. Плюс есть вакцины, которые проводятся ежегодно – например, от гриппа, начиная с 6-месячного возраста. В настоящее время это прививка от коронавирусной инфекции. Ну и группам риска рекомендуется привиться от пневмококковой инфекции – это люди с хронической бронхолёгочной какой-то паталогией, или лица, которые переболели пневмонией. При выезде куда-то в страны, где распространены какие-то заболевания, необходимо тоже выполнить прививки – например от жёлтой лихорадки, от гепатита, если человек не был привит. То есть лучше, если вы планируете поездку куда-то, прийти на консультацию к врачу и сказать «Я хочу туда-то, что мне сделать, как себя уберечь от каких-то проблем?». И сделать это заранее, чтобы успел сформироваться иммунитет, и ехать можно было бы спокойно. Особенно, если речь идёт об Азии и Африке.

А что привозят из Африки и Азии наши путешественники?

- В последнее время мы столкнулись с несколькими случаями тропической малярии, заболели те, кто приехал из Центральной Африканской республики. Привозят и лихорадку Зика, лихорадка денге, лихорадка западного Нила. Могут привезти заболевания не экзотические, например вирус семейства герпеса, просто с учётом другого континента, другого региона – он будет протекать не так, как у нас.

От бешенства тоже можно привиться?

- Профилактически можно. До того, как произошёл контакт и укус какого-то подозрительного животного. Но, как правило, прививаются лица из групп риска – ветеринарные врачи, охотники – у них это обязательная вакцинация.

А что делать, если ты вдруг понял, что давно не делал прививки?

- В поликлинике у каждого пациента есть амбулаторная карта, в которую вносятся все сведения обо всех профилактических прививках, которые получил человек. И там можно уточнить последнюю прививку, которую вы делали, и, исходя из этого, понять, подошёл ли срок следующей вакцинации. Есть у кого-то сертификаты прививок. Всё можно уточнить по месту прикрепления полиса. И если подходит срок вакцинации, например дифтерия и столбняк, что мы делаем раз в 10 лет, от гриппа рекомендована ежегодная вакцинация, однократная прививка от гепатита B – это всё можно сделать в вашей поликлинике по месту прикрепления полиса.

Чем чаще всего болеют городские жители?

- Городской образ жизни предполагает, что мы контактируем не с животными, которые также могут быть источниками, а с людьми. Поэтому любое заболевание, где источником распространения является человек, будет распространено в городе. Это и грипп, и другие респираторные заболевания. Это и туберкулёз, это и ВИЧ-инфекция, и вирусные гепатиты, и кишечные инфекции достаточно разнообразные.

Из этого перечня есть какие-то инфекции, которые вызывают у вас тревогу из-за количества пациентов?

- Многовато пациентов с туберкулёзом, ситуация достаточно напряжённая. ВИЧ-инфицированных пациентов много в Самарской области и вообще в Российской федерации, да и вообще по миру.

По поводу болезней, которые передаются от человека к человеку – всё ясно. А насколько распространено такое заболевание, как токсоплазмоз? Насколько оно опасно и что с ним делать?

- Заболевание это распространенное, но у человека с нормальной иммунной системой, без отсутствия каких-то заболеваний, как правило, он протекает бессимптомно. Мы уже встречаемся с антителами к токсоплазмозу. Беременные женщины очень часто встречаются с этим впервые при постановке на учёт, когда сдаёт анализы. Опасна для беременных первая встреча с возбудителем, то есть, когда у неё нет антител и защиты. Как правило, источником инфекции являются кошки. В такой ситуации возможно пороки развития и протекания беременности, а так у большинства есть антитела. Поэтому всё должно быть в меру, и ребёнка не надо растить в абсолютно стерильных условиях. Ребёнок должен встречаться с болезнями и, как говорят педиатры, тренировать свой иммунитет, чтобы потом были силы для борьбы – в том числе и с этой болезнью.

Насколько вообще жители Самары заботятся о своём здоровье и гигиене?

- О гигиене стали заботиться несколько больше, у нас появилась культура мытья рук до еды, после посещения определённого «заведения». Но если сравнивать прошлый год, когда была рекомендованная самоизоляция, все сидели дома и практически всех, кого вы видели, были в маске – сейчас люди расслабились. Возможно потому что это вакцинированные люди. В общественном транспорте есть люди без масок, в торговых центрах и так далее – то есть страдает гигиена. Но, тем не менее, люди активны, прививаются. В сутки около 9000 человек прививается. Поэтому я думаю, что мы всё-таки приблизимся к той заветной цифре, которая позволит создать ту иммунную прослойку и как-то уже справиться с пандемией.

Можете дать несколько советов врача-инфекциониста? Просто набор самых простых правил.

- Первое правило – сделать прививки от тех заболеваний, которые возможно. И если вы выезжаете в какой-то регион другой, то нужно проконсультироваться о возможности их профилактики. Второе правило – ведение здорового образа жизни. Это правильное питание, отказ от вредных привычек, приём витаминов, занятие спортом в разумных мерах. И третье – не забывать про неспецифическую профилактику. То есть не забывать про гигиену, не употреблять подозрительные продукты, пить воду из бутылок, соблюдать правила приготовления продуктов, термическую обработку.