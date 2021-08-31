В Самарской области бесследно исчез чемпион мира по боксу

Дмитрий Грубов бесследно исчез два месяца назад. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Вот уже два месяца родные и волонтеры безрезультатно разыскивают трехкратного чемпиона мира по боксу среди военнослужащих Дмитрия Грубова. 25 июня он вышел из своего дома в Тольятти на ул. Мира, 86 - и бесследно пропал.

«Помнит имя и дату рождения»

68-летний Дмитрий Юрьевич Грубов - фигура в спортивных кругах Самарской области известная. За свою многолетнюю карьеру спортсмен неоднократно выступал за сборную СССР по боксу, трижды становился чемпионом мира среди военнослужащих, дважды - бронзовым призером чемпионатов СССР. Обладатель Кубка СССР, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, он много лет посвятил тренерской работе, воспитав десятки и сотни спортсменов в Самаре и Тольятти.

- Четыре года назад у отца начались проблемы со здоровьем, у него диагностировали болезнь Альцгеймера, ухудшилась память, - рассказала журналисту «КП-Самара» дочь Дмитрия Грубова Ольга. - Он помнит, как его зовут, дату рождения, хорошо, в деталях помнит, что было 20-25 лет назад. Но не всегда может ответить, какой сейчас год, и легко может заблудиться, не найти дорогу домой. Он и раньше иногда терялся, но жена начинала искать его через 2-3 часа, и мы всегда его находили. А в этот раз получилось так, что она подняла тревогу только через шесть часов. В тот же день мы обратились в отряд «ЛизаАлерт», составили ориентировки, начали прочесывать город и окрестности. Но все безрезультатно…

Пропавший был одет в этот костюм. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Телефон 12 часов лежал в лесу

Как рассказала дочь пропавшего, при себе у Дмитрия Грубова не было ни денег, ни документов. Только мобильник и просроченный загранпаспорт, на каждой странице которого был написан адрес и номер телефона жены. Волонтеры попытались установить местонахождение телефона. Последней точкой, в которой тот был зафиксирован, оказался лес в районе ул.Карамзина. Судя по данным билинга, там телефон находился с четырех часов вечера до шести утра, а потом отключился и больше не включался.

- Мы думаем, что отец мог потерять там телефон, - говорит Ольга Грубова. - Он вполне мог дойти в тот район, в Портпоселок, пешком, там у него когда-то давно жил друг, но потом переехал в Белгород. Мы искали и в Портпоселке, мы писали в Белгород - подумали, вдруг он решил поехать туда с дальнобойщиками. Мы искали в Самаре во всех местах, где отец жил и работал много лет, и куда он мог бы отправиться - на ул.Стара-Загора около спортивного центра ЦСКА, на набережной около бассейна, на ул.Братьев Коростелевых и на ул.Агибалова, расклеили там ориентировки. Общались с тольяттинскими бездомными, расспрашивали, не появлялся ли новичок, ходили туда, где им раздают горячие обеды. Но все безрезультатно.

К поискам подключились волонтеры "ЛизыАлерт"

Фиктивный прием в «психушке»

К поискам подключились родственники и знакомые, тольяттинские спортсмены, боксеры из других клубов, волонтеры «ЛизыАлерт». Родственники пропавшего даже обращались к ясновидящим, но те давали противоречивые ответы - в один и тот же день один заявлял, что «жив», другой - что «мертв». Некоторые даже указывали конкретный адрес, где мужчина находится «прямо сейчас», родственники бросались туда, но там про Дмитрия Грубова никто никогда не слышал.

- К сожалению, в полиции не сразу затребовали записи видеокамер на вокзале и на автостанции, и многие данные были утеряны, - говорит Ольга Грубова. - Часть камер нам удавалось договориться посмотреть самим, через знакомых. Уголовное дело до сих пор не завели. Мне говорят, дескать, «знаете, сколько у нас таких пропавших?». Но мне от этого не легче. Отца нет два месяца и шесть дней. Если бы его убили, то тело бы уже обнаружили, или может быть вещи бы его где-то нашлись. А тут - ни одного, ни единого свидетельства очевидцев! Месяц спустя пришел сигнал - якобы отец 21 июля, через месяц после исчезновения, был на приеме в психиатрической клинике, полиция обнаружила соответствующую запись через Госуслуги. Мы бросились туда, но оказалось, что запись фиктивная, медики просто статистику таким образом «подтягивали»…

По всему Тольятти висят банеры с ориентировкой, но известный боксер как в воду канул. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Видели на трассе в Свердловской области

Родные и близкие Дмитрия Грубова уже извелись и буквально не находят себе места. Версии возникают самые дикие. А вдруг его похитили и удерживают принудительно? А вдруг этнические преступные группировки увезли пожилого человека в другой регион и заставляют просить подаяние на улице? А вдруг экс-чемпион мира потерял память и нашел пристанище в глухой деревне у какой-нибудь бабки, которая знать не знает про интернет и не подозревает, что мужчину ищут родные?

- Почти месяц назад пришел сигнал из Свердловской области. Якобы женщина видела там похожего мужчину на трассе, он попался ей дважды за день, потому она его и запомнила. А вечером сын показал ей на сайте ориентировку на отца - мол, ищут, и она его узнала, - рассказывает Ольга Грубова. - Это было по дороге в сторону села Маминское, где у отца когда-то жила бабушка. Мы предположили, что он мог поехать к ней с дальнобойщиками. Сын той женщины проехал по окрестностям, но так никого и не нашел. Потом извинялся - мол, слишком много деревенек вокруг, он может быть где угодно. Я сразу сообщила в полицию об этих свидетельских показаниях, просила проверить камеры, подключить местных участковых. Но мне ответили - мол, «это вам не кино». Говорят, отправили запросы, но результата до сих пор нет. Мы хотим верить, что отец жив, но уже отчаялись его найти. Пишем и отправляем письма властям, просим поддержки в поисках, но пока результата нет.

Если у вас есть информация о местонахождении Дмитрия Грубова, то обращайтесь к его дочери Ольге по телефону 8 927 692 60 09.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области ищут пропавшего журналиста

Последний раз Андрея Федорова видели 30 апреля (подробности)

«Бежала, спасая детей и мужа»: девушка ищет в Самаре мать, пропавшую много лет назад

Елена просит помощи у всех, кто может быть знаком с ее мамой (подробности)

«От папы остались старое фото и комсомольский билет»: эстонец ищет в Самаре пропавшего отца

Антон Парве из Эстонии мечтает разыскать отца-самарца, который бросил его много лет назад (подробности)

«Когда обнаружили могилу – разревелась»: самарчанка ищет родню деда-ветерана с редким именем

Женщина надеется найти своих родственников и передать им чудом сохранившиеся письма с фронта (подробности)

Жительница Тольятти полгода ищет отца, чтобы вылечиться от непонятной болезни

Екатерина Калашникова всю жизнь прожила в приемной семье и только после 30 лет узнала, что она неродная дочь (подробности)

«Фамилию не знаю, адрес не помню»: девушка из необычной семьи ищет в Самаре потерянную бабушку

Родственники потерялись много лет назад, но Таисия Казакова, проживающая в Марий Эл, не оставляет надежд вновь воссоединить семью (подробности)