В Самаре мужчина насиловал маленьких девочек и снимал это на телефон

Расследование продолжается, подозреваемого ищут оперативники Фото: Соцсети

С жуткой историей разбираются самарские правоохранители. Они заподозрили 32-летнего Олега С. в серии преступлений сексуального характера в отношении детей. Сам мужчина пока скрывается от правосудия.

Страшные события развернулись в поселке Прибрежный в Красноглинском районе города. Именно там живет подозреваемый и его жертвы. О том, что у Олега имеются такие странные наклонности, стало известно совершенно случайно.

— На прошлой неделе его приятель нашел у него в телефоне видео, на котором Олег принуждает к оральному сексу 9-летнюю девочку. О преступлении сообщили полиции, но злоумышленник сбежал, его пока не задержали, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Точные даты совершения преступлений силовики пока не установили. О первом случае стало известно 25 августа. По предварительной версии, извращенец издевался над ребенком в своей квартире.

Вскоре после появления сведений о первом эпизоде, стражи порядка узнали и о втором:

— Установлено, что осенью 2016 года в период с сентября по октябрь он совершал аналогичные действия и в отношении другой девочки, которой сейчас 11 лет.

Как узнали журналисты «Комсомолки», Олег был знаком с потерпевшими. Он хорошо общался с их родителями, никто и подумать не мог, чем обернется такая дружба.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждены уголовные дела. Предполагаемый виновник преступлений находится в розыске. Не исключено, что от него страдали и другие дети. Это будут выяснять в ходе расследования. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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