В Отрадном завершается строительство современной художественной школы, а в селе Чубовка спасли детский сад

Участие в разработке проекта новой Художественной школы принимали учителя и ученики. Фото: Евгения ВАСИНА

- Здесь у нас будет класс для лепки из глины, соленого теста и пластилина. Теперь у нас появятся гончарные круги и специальные печи для обжига глиняных изделий, это открывает для нас новые возможности. Расширится и педагогический состав. На первом этаже будет выставочный зал. Я могу вам рассказать, про каждый кабинет. Мы так ждем открытия нового корпуса! - делится радостью с журналистами директор Детской художественной школы Отрадного Галина Старкова.

Уже в октябре новый трехэтажный корпус, что пристроили к детской школе искусств, откроет двери для тех, кто желает изучить изобразительное искусство, а таких в Отрадном оказалось немало. Ранее в школе занимались 115 человек, это были не только дети, но и взрослые. Новый корпус рассчитан на 150 учеников. Просторные, светлые кабинеты, современное оборудование – этот проект полностью реализован благодаря АО «Самаранефтегаз». Кстати, территория вокруг новой школы тоже будет благоустроена, а сам корпус будет полностью доступен и для маломобильных людей, здесь установят не только пандусы, но и лифты. Продумана каждая мелочь, в том числе системы безопасности, пожаротушения и дымоудаления.

- Отрадный - город нефтяников. Благодарю руководство «Самаранефтегаза» и лично Сергея Адольфовича Анжигура за участие в жизни нашего города и реализацию такого глобального и важного проекта. Здание новой художественной школы отвечает всем современным требованиям. Уверен, открытие школы повысит уровень обучения наших детей, - отметил глава городского округа Отрадный Александр Бугаков. – «Самаранефтегаз» участвует во многих наших социальных проектах. Желаю компании процветания, а нам всем - дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Макет Художественной школы. Фото: Евгения ВАСИНА

При поддержке АО «Самаранефтегаз» ежегодно реализуется более 70 проектов, направленных на улучшение социальной инфраструктуры. В этом году в обновленные классы придут ребята муниципальных районов Борский, Кинельский, Челно-Вершинский, Шенталинский, а также города Похвистнево. Позитивные изменения произошли и в школе села Чубовка. Там при поддержке компании отремонтирована кровля, входная группа, заменены двери в спортивном зале и столовой, обустроен пандус в коридоре, заменена канализация. Кроме того, в школе обустроены кабинеты, в которых созданы центры «Точка роста» - важного элемента нацпроекта «Образование». Теперь в обычной сельской школе есть свои современные лаборатории, где ученики смогут проводить практические занятия по физике, химии, биологии и робототехники.

- В нашей школе 195 детей, в этом году 28 первоклассников. Мы очень благодарны нашим спонсорам, которые помогли отремонтировать кабинеты. Душа радуется. Уверена, что теперь ребята с восторгом будут приходить на уроки, - показывает обновленные кабинеты исполняющая обязанности директора БОУ СОШ села Чубовка Татьяна Ходулева. - Я буду преподавать биологию, мы уже рассмотрели новые микроскопы, у нас теперь появился вытяжной шкаф, демонстрационный стол. Есть столы для опытов, все они оборудованы мойками. Пришли наборы по химии. Все это нам очень нужно для подготовки ребят к ЕГЭ и ОГЭ.

Заметные перемены произошли и в детском саду села Чубовка. Еще в феврале он был на грани закрытия. Роспотребназдор выдал соответствующее предписание из-за неудовлетворительного состояния потолков и стен. Но детский сад удалось спасти. За лето благодаря поддержке главного нефтедобывающего предприятия региона в здании проведен косметический ремонт, установили противопожарные двери. Благодарные воспитатели готовятся встретить ребят. В садик здесь ходят 80 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Собранные нефтяниками школьные принадлежности и спортивный инвентарь передали в социально-реабилитационный центр «Огонек». Фото: Евгения ВАСИНА

Не остался в стороне и трудовой коллектив предприятия. В преддверии Дня знаний сотрудники провели благотворительную акцию «К школе готов» в поддержку детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Собранные нефтяниками школьные принадлежности и спортивный инвентарь были переданы в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» в г. Отрадный и Безенчукский «Дом детства».