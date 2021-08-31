Несмотря на неприглядный внешний вид 120-летняя труба исправно работала. Фото: Дмитрий Котов

В Самарской области обнаружили 120-летнюю деревянную канализацию. Такое открытие во время проведения ремонтных работ сделали рабочие «Сызраньводоканала».

«Они работали!»

Как рассказал журналисту «КП-Самара» и.о. главного инженера «Сызраньводоканала» Дмитрий Котов, на участок старинной коммунальной инфраструктуры рабочие наткнулись случайно.

Рабочие наткнулись на старинную трубу случайно. Фото: Дмитрий Котов

- Мы проводили работы по комплексной замене инженерных коммуникаций на улице Ульяновской, где идет капитальный ремонт дороги. И раскопав траншею, внезапно наткнулись на старинные деревянные трубы, - рассказал Дмитрий Котов. - Несмотря на то, что выглядели они не лучшим образом, они по-прежнему работали.

По словам специалиста, первый водопровод и канализация появились в Сызрани в начале 19 века, то есть 120 лет назад, и первые трубы были как раз деревянными:

- С тех пор мы изредка натыкаемся на них при производстве работ. Но в последний раз подобная находка попадалась лет десять назад.

«Дерево с пропиткой, скрученная проволока»

Участок древней канализации оказался довольно протяженный - около 30 метров.

Длина участка деревянной канализации составила около 30 метров. Фото: Дмитрий Котов

- Трубопровод состоял из нескольких деревянных секций, соединенных между собой скрученной металлической проволокой. А само дерево было с какой-то пропиткой, - объяснил Котов. - Мы не удивились высокой сохранности деревянной канализации: без контакта с воздухом дерево под водой сохраняется гораздо лучше, тем более что оно было чем-то пропитано.

Тем не менее, рабочие выкинули дореволюционные деревянные трубы и заменили их на современные, пластиковые.

- Мы установили на этом участке ПВХ-трубы диаметром 200 мм, - объяснил наш собеседник.