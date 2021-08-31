Сколько можно платить за нерадивых соседей: в Самаре прошел рейд по должникам за услуги ЖКХ

Долги чреваты для неплательщиков не только неприятными визитами судебных приставов, но и лишними расходами. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Не для всех жителей Самары утро 31 августа выдалось добрым. В двери некоторых жильцов дома №31 на улице Минской настойчиво постучали судебные приставы. В этот день в Кировском районе прошел совместный рейд по должникам судебных приставов-исполнителей и руководителей управляющей компании «Коммунресурс».

- В отделение судебных приставов Кировского района предъявлены исполнительные документы по нескольким должникам о взыскании коммунальной задолженности в пользу компании «Коммунресурс». В установленный срок, предоставленный для добровольного исполнения требований исполнительного документа, должники задолженность не погасили. Дальнейшие исполнительные действия проводятся принудительно. В данном случае производится арест имущества в счет погашения задолженности, - рассказала судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Кировского района Наталья Белоусова.

Электроника оказалась под арестом. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Как итог - бытовая техника одного из должников оказалась под арестом. Если долг не будут погашен, имущество может уйти с молотка. Такой исход хозяев не устроил и они сразу же после визита представителей власти отправились оплачивать счета. Квитанции об оплате обещали привезти в тот же день.

- Так и надо, устали за них платить, - одобрительно кивают соседи должников, увидев в подъезде судебных приставов.

Один не платит, а страдают все

Под опекой данной УК более 300 домов. За 2021 год ООО «Коммунресурс» в суд подано 1198 заявлений о взыскании долгов. Передано в службу судебных приставов 717 заявлений. Всего с должников за коммунальные услуги только в этом году компания взыскала 1 миллион 367 тысяч рублей. И эта работа продолжается, ведь долги за коммунальные услуги негативно сказываются на обслуживании всех жителей дома, где живет должник.

Если долг не будут погашен, имущество может уйти с молотка. Фото: Андрей ТАНАЕВ

- Мы постоянно совершенствуемся, повышаем качество своей работы, обновляем и готовим персонал в соответствии с современными требованиями. Но должники у нас, к сожалению, есть, их от 7 до 10%. В первую очередь такие собственники осложняют жизнь своим соседям, потому что за должников платят именно они. При этом, как показывает статистика, основная часть должников копит долги не потому что не может заплатить, а потому что не хочет этого делать, - отмечает заместитель директора УК «Коммунресурс» Андрей Борисов. – Аналогичные рейды у нас проходят несколько раз в неделю. Работа с должниками - обязательное требование к лицензированной УК. Все долги рано или поздно будут взысканы. Ведь если в доме есть большое количество должников, то дом недополучает тот объем услуг, который он мог бы получать. Эти средства могли бы быть направлены на замену окон, ремонт кровли и другие важные работы.

У каждой управляющей компании есть обязательные платежи, к примеру, за обслуживание газового и лифтового оборудования. Они включены в тариф, но если должников слишком много, средств может просто не хватить на оплату всего необходимого, а значит, придется экономить, в том числе на текущем ремонте, выбирать более дешевые материалы, откладывать проведение некоторых работ. Получается, что счета не оплачивают несколько человек, а страдает от этого весь дом.

Решение есть

Для тех, на кого долги навалились, как снежный ком, управляющая компания давно уже предусмотрела варианты с рассрочкой. Главное помнить, что даже из самой сложной ситуации всегда можно найти выход, нужно лишь вовремя обратиться за помощью и консультацией, а не ждать, пока долги накопятся.

- Самый мягкий вариант для жителя, у которого накопились долги, это прийти с подтверждающими документами в управляющую компанию для того, чтобы заключить соглашение о рассрочке по уплате возникшей задолженности. В этом случае управляющая компания, как правило, идет навстречу жителю, попавшему в трудную жизненную ситуацию, - рассказывает директора УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. – Если должник не идет на контакт с управляющей компанией и представителями совета дома, через 2-3 месяца мы вынуждены обращаться в суд.

Даже если сумма долга относительно небольшая, но не оплачивалась несколько месяцев, дело может оказать в суде. Это чревато для должника не только неприятными визитами судебных приставов, но и лишними расходами. Погасить придется не только сумму долга, но и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, при неоплате вовремя, а также штраф и пени. Так сумма платежа для должника может вырасти на 30-50%. Вот и получается, что оплачивать счета вовремя куда выгоднее, чем копить долги.