«Мам, я хочу собаку!»: В Новой Самаре прошел праздник для любителей животных

Маленькая Леди нашла свой дом. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Мечты сбываются

«Мам, я хочу собаку!» - эту просьбу рано или поздно слышат практически все родители. Ребятишки из Новой Самары не исключение. На дне добра и мороженого, который прошел в молодом микрорайоне в июне, дети писали свои желания на бумаге, складывали их в корзинку и завязывали разноцветные ленточки на волшебном дереве, чтобы случилось чудо. Как оказалось, многие мальчики и девочки просят не навороченные гаджеты или модные кроссовки. Они, как и их мамы и папы много лет назад, мечтают о верном и преданном друге – собаке. Но не все взрослые готовы пойти навстречу ребенку и взять ответственность за жизнь четвероногого. Группа компаний «Финстрой» и реабилитационный центр для животных «Флагманвет» в минувшие выходные предоставили новоселам возможность отлично провести время и понять, нужна ли им собака.

- Сегодня у нас первый опыт мероприятия в жилом комплексе «Новая Самара». Мы сделали небольшой проект, пока тестовый, чтобы дети и родители могли пообщаться с животными из приюта, понять, что такое бездомная ранее собака, как она может адаптироваться, как она может жить в вашей семье. Мы очень хотим, чтобы детские мечты о верном друге рядом исполнялись, ведь дети, которые растут рядом с животными, могут многому научиться, - считает директор реабилитационного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

Их желающих погулять с собаками выстроилась настоящая очередь. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Счастливый билет для Леди и Цербера

В минувшую субботу в Новую Самару приехали 25 собак – все они добрые, ориентированные на человека, готовые общаться и играть.За животными буквально выстроилась очередь из детей и взрослых.

- Мы только недавно приобрели собственное жилье, и дочка сразу стала просить собаку, - рассказывает жительница новостройки Ирина Блынских. – Я не против, но ведь это забота на долгие годы. Сегодня пришли сюда, чтобы дочь смогла оценить свои силы. Перед обаянием собак устоять сложно. Очень хочется всех их взять себе.

Жители Новой Самары смогли пообщаться с мохнатиками и понять, нужна ли им собака. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Действительно, несколько мохнатиков прямо с праздника отправились в новый дом. Это главная цель организаторов.

- У нашей дочки Агаты день рождения в понедельник, 30 августа. И она очень хочет собаку – никакого подарка не рассматривает даже. Поэтому мы приехали на этот праздник – посмотреть на животных, и, если нам кто-то понравится, то и забрать собаку домой, - говорит Ирина Дмитриева.

Девочке приглянулась трогательная Леди – ее вместе с мамой недавно нашли на трассе под Самарой. Неравнодушные люди в 7 утра обратились в «Флагманвет». Звонок изменил судьбу малышки. Обаятельный щенок стал настоящей звездой праздника – погулять с ним, погладить и покормить хотели все. А семья Дмитриевых решила подарить ей дом.

- С собакой так весело гулять, - радуется новая хозяйка щенка Агата.

Семью обрел и самый большой участник праздника, добрейший Цербер. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Родители понимают: забота о щенке – дело общее. И мама, и папа готовы к возможным сложностям.

- Мы осознанно подошли к этому вопросу. Будем помогать дочке в воспитании друга.

Более того, перед тем, как взять щенка, поговорили с юристом, заключили договор опеки. Только после этого нам передали Леди, - объясняет глава семьи Владимир Дмитриев.

Семью нашел и самый большой участник праздника – пес Цербер. Впрочем, грозная у него только кличка. Гигант спокойно гулял на поводке, охотно подставлял мохнатую голову под руки детей и взрослых, надеясь найти своего человека. И обрел сразу троих. Маленькая Ева, ее мама и папа специально приехали в Новую Самару за питомцем, узнав об акции из соцсетей. Их не испугали ни размеры собаки, ни возраст, ни даже небольшие проблемы со здоровьем – уличные скитания не прошли для Цербера бесследно.

- Нам с дочкой сразу он понравился – у нас всегда были собаки, и всегда большие. А здоровье поправим, нет ничего нерешаемого. У нас большой дом, Церберу будет очень хорошо, очень вольготно, будет, где гулять, постоянно на улице, и зимой, и летом. Есть теплое помещение, где он будет жить, - делится планами Александр Шатохин.

Мастер по аквагриму превращала детские лица в веселые собачьи мордашки. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Это не страшно

Праздник удался: дети с удовольствием подставляли свои лица мастеру по аквагриму – конечно, все малыши в этот день преображались в собачек, а потом бежали фотографироваться в фотобудку. Но самое главное, дети и взрослые поняли: брать собаку из реабилитационного центра не страшно. Все животные чистые, здоровые, привитые. Но у каждого из них – непростое прошлое. Милые сестрички Кера и Соль чуть не погибли в гудроновой луже. Больше недели волонтеры и врачи боролись за их жизнь. Девочки пугливы, но доверчивы. В Новой Самаре они буквально купались в любви и внимании. И очень хочется верить, что и эти щенки будут счастливы дома. А для всех остальных строится новый кинологический центр в Лопатино.

- Наша основная цель и задача – строительство первого областного реабилитационного центра для бездомных животных, который будет занимать пять тысяч квадратных метров. Он призван наконец-то очистить наш город от бездомных стай, защитить людей, защитить домашних животных, - рассказывает Инна Тарасенко.

Сотрудничество ГК «Финстрой» и «ФлагманВет» очень символично: строительная компания возводит дома для людей, а реабилитационный центр дарит приют бездомным животным. Если бродяжек на улицах Самары станет меньше, выиграют все. А пока гости праздника собрали для обитателей «ФлагманВета» корм, средства гигиены и другие необходимые вещи. Праздник показал: в Новой Самаре живут очень добрые люди. Вливайтесь!