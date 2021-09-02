1 сентября в Новой Самаре открылась современная школа на 1200 мест

Маленькие жители Новой Самары на их первой в жизни школьной линейке. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Космическое путешествие

Этого события жители микрорайона Новая Самара ждали уже давно: в Красноглинском районе распахнула двери новая большая школа.

- Мы ждали этого, очень, - говорит мама пятиклассника Анастасия. - Если малышей возили в школу в поселке Мехзавод на автобусе, то ребята постарше ходили самостоятельно. Сейчас мы будем спокойны: ребята идут в школу по оборудованному тротуару, они в безопасности. И, конечно, мы рады, что наши дети теперь учатся в самой новой, красивой и современной школе Самары.

Новая школа малышам понравилась. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Образовательному учреждению присвоен номер 68. Более того, школа будет бороться за присвоение ему имени знаменитого самарского космонавта Олега Кононенко. Поэтому и праздник знаний получился космическим, детей и взрослых встречали космические персонажи: инопланетяне, легендарные собаки Белка и Стрелка, звучала песня «Мы дети галактики». В конце торжественной линейки восемь межзвездных кораблей-классов отправились покорять неизведанное. Началось путешествие, конечно, с первого звонка. Честь открыть самую первую линейку в большой, новой, современной школе выпала одной из маленьких учениц.

- Я вчера не могла уснуть, потому что репетировала, думала, как все пройдет, как мне придется звонить в большой колокольчик. Я больше ни о чем не могла думать. А утром первая мысль была: «Ну наконец-то в школу», - делится переживаниями первоклассница Амина Шафигуллина.

К учебе вчерашние детсадовцы готовились: многие уже умеют и читать, и писать, и считать. Открытие новой школы – большое событие и для родителей.

- Для нас сегодня один из самых важных моментов в жизни. Мы, жители Новой Самары, очень рады, что рядом с нашими домами появилась такая замечательная школа, которая укомплектована абсолютно всем. И то, что сегодня наши дети первыми переступили порог этой прекрасной школы, для нас огромная честь, - считает заместитель главы администрации Красноглинского района и мама первоклассницы Ирина Шафигуллина.

Директор школы Артем Жидков желает первоклассников успехов в учебе. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Есть все необходимое

Школа возведена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Процесс строительства лично контролировали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапущкина. Теперь юным жителям Новой Самары не придется ездить на учебу, ведь одна из самых оснащенных школ открыта рядом с домом.

- Раньше мы ходили в школу № 156, это далеко. Нам приходилось добираться на автобусе, сопровождать ребенка. А сейчас дочь сама будет ходить, школа совсем рядом – очень удобно, - считает жительница Новой Самары Светлана Мокшанова.

Первый звонок. Фото: Андрей ТАНАЕВ

В этом году в школе №68 будет учиться 1117 ребят, это 38 классов.

- Эта школа вообще прекрасная, я в нее влюбилась с первого взгляда. Мне нравится, как внутри все красиво оформлено и то, что тут очень добрые учителя, - говорит четвероклассница Даша Мокшанова.

Педагоги тоже с нетерпением ждали 1 сентября, ведь работать в таком месте и приятно и престижно.

Родители рады, что их дети теперь учатся в самой новой, красивой и современной школе Самары. Фото: Андрей ТАНАЕВ

- Школа большая, она оснащена всем в соответствии с последними требованиями. У нас есть все самое необходимое для качественного образования, подобран педагогический коллектив. Кроме того, это одна из самых безопасных школ в Самаре, - рассказывает Артем Жидков, директор школы №68.

Жизнь школьников обещает быть интересной и насыщенной. После уроков ребята могут заниматься спортом или творчеством.

- С апреля уже работает центр дополнительного образования, а именно робототехническое, танцевальное и спортивное направления. На этом мы не останавливаемся – будем развивать дополнительное образование, - продолжает Артем Жидков.