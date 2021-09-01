Мошенники выманили у самарцев сотни тысяч рублей. Как им это удалось

Доверчивые самарцы потеряли внушительные суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотни тысяч рублей - столько выманили у самарцев мошенники, действующие под вывеской инвестиционной компании. На самом деле доверчивых граждан злоумышленники вовлекали в финансовую пирамиду. Об этом самарцы рассказали на личном приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Нам обещали 22% в месяц»

Жительница города Лариса Середа принесла на прием коллективное обращение от полутора десятков пострадавших и рассказала историю их злоключений.

- Мы вложили средства в финансовую пирамиду «Финико», - рассказала она. - Увидели рекламу в СМИ, они называли себя инвестиционной компанией и предлагали высокий доход. Там разные схемы предлагались, но все они были построены как сетевой маркетинг, то есть надо было привлекать новых участников. Сейчас так работают многие легальные компании, поэтому сомнений у нас не возникло. На удочку мошенников попались не мы одни, у компании миллион участников по всей стране. Деньги вкладывали в криптовалюту, использовали блокчейн-технологии. Нам говорили, что в компании работает 200 профессиональных брокеров, которые на бирже зарабатывают большие деньги, и если вложиться в компанию, то каждый может в этом поучаствовать. Обещали доход в 22% каждый месяц. Многие брали кредиты, так как компания обещала вернуть 35% от суммы долга. Руководитель компании на сайте говорил, что все вклады на сто процентов возвратные.

Руководство пустилось в бега

Люди признаются: они знали о том, что Центробанк внес «инвестиционную компанию» в список организаций с признаками финансовой пирамиды, знали об отсутствии у «Финико» лицензии. Но верили не ЦБ РФ, а руководителям компании, которые объясняли: дескать, в этот список они попали, потому что не имеют физических офисов, а ведут всю деятельность исключительно в интернете. И лицензии, мол, нет по той же причине.

- У нас были примеры, когда люди действительно получали деньги, компания существовала 2,5 года, и те, кто вложился в самом начале, успел получить какую-то прибыль. А потом неожиданно все рухнуло, как и бывает с финансовыми пирамидами, - разводят руками пострадавшие. - Первые «звоночки» начались еще в декабре, когда в Татарстане возбудили уголовное дело против компании, однако тогда его закрыли, потому что якобы не нашли признаков финансовой пирамиды. Это нас успокоило. А зря.

Пострадавшие пришли за помощью к депутату Александру Хинштейну Фото: Ольга НОВИКОВА

Сейчас в полиции по всей стране лежат сотни заявлений от пострадавших от деятельности «Финико», в отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело, те пустились в бега и скрылись за границей.

- Мы переживаем, что наше дело не будут расследовать надлежащим образом, затянут расследование, - говорят пострадавшие. - Между подачей заявления и возбуждением уголовного дела на руководство компании прошло много времени, и это дало им возможность скрыться.

«Пирожные на деревьях не растут»

Александр Хинштейн пообещал направить обращения в Следственное управление МВД и Генеральную прокуратуру РФ.

- Увы, чудес не бывает, и пирожные на деревьях не растут. Не стоит доверять обещаниям прибыли в 275% годовых, это совершенно нереальные суммы. Но, к сожалению, на удочку мошенников продолжают попадаться даже грамотные люди. Тема финансовых пирамид - очень значимая. Очевидно, что это дело не одного региона, что пострадавшие не только в Самарской области. Поэтому я обращусь с просьбой, чтобы это дело забрали себе центральный аппарат МВД и Генпрокуратура РФ, объясню им значимость ситуации, попрошу взять дело под контроль, - пояснил Александр Хинштейн. - Возврат похищенных средств, к сожалению, возможен только по решению суда, это небыстрый процесс. Я рекомендовал бы вам создать общую инициативную группу от лица всех пострадавших, объединить усилия. А еще - нанять хорошего юриста, который будет представлять ваши интересы в суде, так как его не избежать.