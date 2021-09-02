«Пап, не надо! Прости ее!»: в Оренбурге мужчина резал бывшую жену ножом на глазах у сына

Нападение зафиксировали камеры наблюдения

Душераздирающие кадры запечатлели камеры наружного наблюдения на улице Липовой в Оренбурге. На видео попало нападение мужчины с ножом на женщину. Сын пары пытался их разнять, с криками «Пап, пожалуйста, прости ее! Пап, не надо!».

ЧП произошло на днях. В обстоятельствах случившегося уже разбираются полицейские. Им сообщение поступило из больницы.

— Сотрудники медучреждения обратились в дежурную часть отдела полиции № 3. Они заявили, что к ним с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости и множественными порезами доставлена 40-летняя женщина, — рассказывают в Управлении МВД по региону.

Пострадавшую удалось привести в чувство, и она поделилась подробностями. По словам пациентки, у подъезда ее дома на Липовой к ней подбежал бывший муж, схватил за волосы и протащил по асфальту.

— Во время этого мужчина несколько раз ударил ее ножом. Некоторые удары оказались проникающими, — добавляют полицейские.

Трагедии помог избежать 20-летний сын потерпевшей. Он вышел встретить мать у подъезда и увидел, что та попала в беду. Молодой человек сразу бросился разнимать родителей, умолял отца отпустить женщину, которая уже кричала во весь двор, пытался его оттащить. Одуматься просили нападавшего и соседи. В итоге мужчина отступил и покинул место происшествия.

— По горячим следам 47-летнего подозреваемого поймали сотрудники ППС. Он признался в содеянном, — отмечают правоохранители.

Сейчас на задержанного возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свобода.

Раненная находится в городской больнице. Состояние ее стабильное. Расследование продолжается.