Свежие новости о «Крыльях Советов» на 2 сентября 2021: уход игроков и потенциальный новичок

Максим Карпов (на фото) и Герман Онугха покинули «Крылья». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В национальных чемпионатах паузы на игры сборных, а это значит, что многие клубы получили возможность перевести дух. «Крылья Советов» в их числе. Несколько игроков самарцев уехали в сборные (Пиняев, Прищепа, Пруцев, Зеффан и Сафаа Хади), остальные получили несколько дней на отдых и после них приступили к подготовке к очередному туру РПЛ.

Однако поток новостей, касающихся «КС», не стихает. В основном говорят о трансферах. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 2 сентября 2021.

Онугха и Карпов покинули «Крылья»

«Крылья» в это трансферное окно покинули еще два игрока. Это Герман Онугха, которого самарцы этим летом арендовали у датского «Вайле», и Максим Карпов.

Онугха останется в чемпионате России – он перебрался в казанский «Рубин». Аренда рассчитана до конца сезона.

Максим Карпов, который пропустил прошлый сезон из-за травмы, тоже останется в РПЛ. Об этом объявили в «Крыльях».

По имеющейся у «КП-Самара» информации, скорее всего, Карпов продолжит карьеру в «Химках».

Бегич скоро присоединится к «КС»

Если Онугха отправился из Самары в Казань, то в обратном направлении собирается поехать защитник Сильвие Бегич. 28-летний хорват присоединится к «Крыльям» в ближайшее время, это будет аренда.

- В самое ближайшее время обо всем объявим на официальном сайте. Действительно Бегич нам интересен, - цитирует спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко Metaratings.ru.

До «Рубина» Сильвие Бегич выступал за хорватские «Камен», «Рудеш» и «Интер» из Запрешича, а также за «Оренбург».

В РПЛ объявили даты матчей

В Российской премьер-лиге опубликовали даты матчей 7-10 туров. Все четыре игры «Крылья Советов» проведут в субботу.

Ближайший матч в РПЛ – с «Локомотивом» – запланирован на 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени. Матч пройдет в Москве.

Первая после перерывы на игры сборных домашняя игра «КС» будет против «Ростова». Она состоится 18 сентября и начнется в 17:30.

Дальше будут две выездные встречи – 25 сентября против «Зенита» и 2 октября против «Динамо». Оба матча начнутся в 17:30 по Самаре.

Кроме того, до этих игр «Крылья» проведут товарищеский поединок с «Уралом». Он пройдет в это воскресенье, 5 сентября, в Екатеринбурге.

Максим Витюгов расскажет об атмосфере в команде

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов побывал на радио «КП-Самара», где рассказал об атмосфере в команде, о том, как они и партрены воспринимали хейт болельщиков в прошлом сезоне, а также о впечатлениях от Российской премьер-лиги.

Сегодня, 2 сентября, в 18:03 в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» 98.2 FM или на сайте.