Ответственность быть первыми: Новокуйбышевский НПЗ уже 70 лет обеспечивает страну качественным топливом

НК НПЗ уже 70 лет обеспечивает страну качественным топливом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью 1951 года в Советском Союзе произошло знаменательное событие - страна получила первую партию автомобильного бензина с новенького нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. С тех пор минуло семь десятков лет - и все эти часы, дни и годы заводчане безостановочно трудились на благо страны и ее жителей, обеспечивая качественным топливом автомобили и спецтехнику, корабли и самолеты. Сегодня Новокуйбышевский НПЗ продолжает славные традиции первых нефтепереработчиков, активно модернизирует производство и неустанно заботится об окружающей среде. Да и как может быть иначе, ведь привычка быть первыми у заводчан в крови.

Комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора CCR обладает мощностью 1,2 млн тонн в год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Освоено впервые!»

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод начали строить недалеко от запасной столицы - Куйбышева в 1949 году, в годы масштабного послевоенного восстановления экономики. Место было выбрано не случайно: в непосредственной близости от нового завода находились Волга, железная дорога и автомобильная трасса. Во время строительства рядом с предприятием образовался рабочий поселок, который позже получил статус города и стал основой современного Новокуйбышевска. Кстати, территория завода до сих пор превышает площадь города в четыре раза!

Завод неустанно модернизирует производство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С самого начала перед предприятием ставились важные задачи: впервые в стране на Новокуйбышевском НПЗ был предусмотрен многопрофильный вариант переработки нефти. В состав завода вошли не только установки по получению всех существующих на тот момент видов топлива, но и цеха по получению масел и присадок, а также нефтехимическое производство. Именно на НК НПЗ были впервые в СССР освоены многие революционные процессы переработки нефти - каталитическое риформирование бензиновых фракций, гидроочистка керосина, производство серной кислоты. Именно здесь в 60-х годах начали производить ракетное топливо, выпускать новые виды масел для автомобилей и ракетоносителей.

Вся информация с экологических постов поступает на мониторы диспетчера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масштабная модернизация

Сегодня Новокуйбышевский НПЗ занимает важное место в системе нефтеперерабатывающих заводов страны. Его проектная мощность составляет 8,8 млн тонн нефти в год, а глубина переработки - более 75%. Завод производит три десятка видов товарной продукции, в том числе топливо для автомобильного, авиационного, железнодорожного и речного транспорта высших экологических стандартов, компоненты смазочных масел.

За 70 лет завод пережил три значительные модернизации.

Заместитель генеральногодиректора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды НК НПЗ Даниил Костин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- С 2009 года стартовало масштабное обновление всех заводских мощностей, и этот процесс продолжается до сих пор, - рассказывает заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды НК НПЗ Даниил Костин. - При этом все это время завод улучшает производственные показатели и повышает качество продукции.

За качеством выпускаемого топлива следит заводская лаборатория Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2014-2015 годах на НК НПЗ ввели в строй две ключевые установки, позволившие повысить глубину переработки нефти и перейти на выпуск топлива по стандарту «Евро-5». Комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатораCCR предназначен для получения высокооктанового компонента с низким содержанием серы. А комплекс низкотемпературной изомеризации позволяет снизить содержание ароматических углеводородов.

Но на этом программа модернизации не завершилась. Сейчас на предприятии полным ходом идет строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций мощностью 4,8 млн тонн в год.

Главный инженер НК НПЗ Максим Романов - настоящий патриот завода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Комплекс гидрокрекинга будет сопровождаться соответствующей инфраструктурой. Он заменит собой часть действующих сегодня установок и позволит повысить глубину переработки нефти до 95%, увеличить долю выпускаемых светлых видов топлива, минимизировать практически до нуля производство мазута, - пояснил главный инженер НК НПЗ Максим Романов.

«Цифровой завод»

Важная часть модернизации предприятия - его перевод на цифровые рельсы, внедрение современных технологий дистанционного мониторинга, контроля и управления всеми происходящими на заводе процессами. На НК НПЗ уже внедрены несколько соответствующих информационных систем и построен центральный пункт управления, откуда операторы в комфортных условиях контролируют происходящие в цехах процессы.

- Операторы видят на мониторах все показатели технологического процесса, - говорит начальник цеха №24 Евгений Куянов. - 15 лет назад, когда я пришел на завод, заводом управляли с помощью пневмоклапанов, вручную. Сейчас все цифровизировано, через ЦПУ уже можно управлять третью завода, и этот показатель будет расти.

Важная часть модернизации предприятия - его перевод на цифровые рельсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все под контролем

На Новокуйбышевском НПЗ признаются: одной из главных задач заводчане сегодня считают заботу об экологии. Программа модернизации неразрывно связана со снижением воздействия на окружающую среду, повышением глубины очистки нефти, а значит - и экологичности выпускаемого топлива.

За качеством выпускаемого топлива и его соответствием экостандартам строго следят в Центральной заводской лаборатории.

Каждая партия ракетного топлива проходит особенно тщательный контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Проверяем каждую партию поступающего на завод сырья, каждый «полуфабрикат» на промежуточном этапе производства, каждую партию выпускаемого топлива. НК НПЗ не просто соответствует требованиям стандартов «Евро-5», но и имеет большой «запас прочности», - говорит начальник ИЛ-ЦЗЛ Ксения Константинова.

В 2020 году на границе санитарно-защитной зоны предприятия было построено три экологических наблюдательных поста. С тех пор здесь день и ночь ведется непрерывный мониторинг состояния воздуха. Работа полностью автоматизирована - операторы лишь присматривают за работой оборудования, но не вмешиваются в нее. Вся информация поступает на центральный диспетчерский пункт, где в режиме онлайн отображается вся экологическая обстановка.

На границе санитарно-защитной зоны действуют экологические посты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Усилить очистку, исключить нагрузку»

Отдельное внимание на предприятии уделяют очистным сооружениям.

В 2018 году Новокуйбышевский НПЗ ввел в эксплуатацию блок доочистки на существующих сооружениях биологической очистки сточных вод - мембранный биореактор (МБР).Фильтрационные мембраны позволяют разделять очищаемые стоки и активный ил и удалять промышленные вещества.Новая технология объединила преимущества биологического и физического (мембранного) процесса очистки и позволила повысить чистоту сточных вод. Кстати, важным подспорьем стали водяные гиацинты – лилии особенного сорта, способные питаться нефтепродуктами. Один из работников привез на предприятие один-единственный росток. За несколько месяцев лилии обильно разрослись и сейчас вносят свою лепту в дело очистки сточных вод.В результате концентрация нефтепродуктов в стоках снизилась в 2,5 раза.Также это позволило возвращать очищенные сточные воды в производственный процесс и минимизировать забор речной воды из Волги.

На НК НПЗ модернизируют очистные сооружения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На НК НПЗ сегодня реализуется комплексная программа по снижению воздействия на окружающую среду, - говорит Даниил Костин. - Мы работаем по трем основным направлениям: снижение нагрузки на атмосферу, повышение эффективности работы очистных сооружений и работа с отходами. Но в настоящее время почти полностью проведена рекультивация всех ранее загрязненных территорий. В перспективе стратегия предприятия предполагает полное, стопроцентное исключение выбросов. И в ближайшие годы мы приведем производство к таким показателям. Мы все понимаем, что мы живем на этой планете, за нами наши дети, поэтому оставаться безучастным просто невозможно.