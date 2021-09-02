В Самаре зверски убили мужчину, в телефоне которого нашли видео с изнасилованием маленьких девочек

Олег (слева) и Вячеслав были близкими друзьями Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданное продолжение получила история 32-летнего Олега С. из поселка Прибрежный. Молодого человека, которого заподозрили в педофилии, нашли мертвым в лесу рядом с поселком Винтай в Красноглинском районе. Подозреваемый — 34-летний отец одной из пострадавших девочек Вячеслав М.

— Тело обнаружили 2 сентября. Предположительно, смерть наступила в результате ножевого ранения. По факту случившегося сейчас проводится проверка, — сообщили в СУ СК России по региону.

Как стало «Комсомолке», сам Вячеслав и показал оперативникам, где находится труп. Сейчас он дает показания. По всей видимости, убийство было совершено еще в конце прошлой недели.

— Вместе с Вячеславом 25 августа они грузили шкаф в его квартиру. Давние друзья, хорошо общались. Олег был вхож в их семью, ребенка на руках держал. После работ выпивали, Олег уснул, а друг нашел у него в телефоне откровенное видео со своей девятилетней дочерью, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Вячеслав сразу же набросился на своего товарища, сильно избил его и схватился за нож. Как поделились с нашим изданием местные жители, их успел растащить знакомый. Олег С. ушел домой, а к вечеру выяснилось, что он в 2016 году аналогичным образом домогался и до 6-летней на тот момент дочери своей бывшей сожительницы. Молодой человек принуждал детей к оральному сексу.

По словам очевидцев, Вячеслав вместе с матерью второй пострадавшей снова встретился с Олегом, но тот тогда убежал. Полиция объявила предполагаемого педофила в розыск, весь поселок буквально встал на уши, появилась информация, что Олега С. видели возле пивной, но она не нашла подтверждения:

— Оперативники пробили телефоны и установили, что Вячеслав обманывает, что друг пропал после их встречи. На это указывает и тот факт, что мобильный Олега остался у родителей этих девочек.

В четверг, 2-го числа, Вячеслав М. решил сознаться, пришел к правоохранителям и заявил, что в ходе конфликта нанес приятелю смертельное ранение. По его словам, это произошло чуть ли не случайно.

Разбирательства продолжаются, как и расследование уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера, возбужденного в отношении Олега С. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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